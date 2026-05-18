A magyar háztartások háromnegyede gyermektelen

Magyarországon 2025-ben a háztartások közel háromnegyedében egyetlen gyermek sem élt – ez az arány két évtized alatt fokozatosan, de megállíthatatlanul nőtt, miközben az uniós átlag még ennél is magasabb, 76,6%. Az Orbán-kormány rekordösszegű családtámogatási rendszere – babaváró hitel, CSOK, adókedvezmények – látványos eredményt hozott egyetlen területen: a házasságon kívüli születések aránya 2015 és 2025 között 47,8%-ról 24,3%-ra felezödött. A mélyebb strukturális folyamatokat azonban – a halasztott gyermekvállalást, a szülőképes korú nők számának csökkenését és az alacsony termékenységi rátát – a támogatások nem tudták megfordítani.

Európai pillanatkép

2025-ben az Európai Unió 203,1 millió háztartásából mindössze 47,4 millióban, azaz 23,4%-ban éltek gyermekek. Ezek nagy részét gyermekes párok (14,7%), egyéb gyermekes háztartások (5,6%) és gyermekes egyedülálló felnőttek (3,0%) alkották.

A háztartások fennmaradó 76,6 százalékában nem neveltek gyerekek. Ezek 37,5%-át egyedülálló felnőttek, és 24,1%-át párok lakták, míg az egyéb felállásban lakott háztartások százalékos aránya 15,1% volt.

A gyermekes háztartások aránya Szlovákiában (35,4%), Írországban (30,8%) és Cipruson (28,2%) volt a legmagasabb. A rangsor másik végén Finnország (18,2%), Litvánia (18,4%) és Németország (19,9%) állt.

Gyermekes és gyermektelen háztartások aránya

A magyar háztartások szerkezetében két évtized alatt fokozatos, de egyirányú eltolódás ment végbe:

a gyermekes háztartások aránya 2006 és 2025 között 30%-ról 25,1%-ra csökkent, miközben a gyermektelen háztartásoké 70%-ról 74,9%-ra nőtt (jobb oldali skála, kék mező).

Az uniós trendek sem mutatnak mást, sőt, ott még nagyobb a gyerektelen háztartások aránya, ami 2009 és 2025 között 72,4%-ról 76,6%-ra nőtt. A gyermektelen háztartások arányának növekedése Magyarországon nem meredek, hanem lassú és strukturális jellegű folyamat. Hátterében a késői családalapítás, az alacsony termékenységi ráta és a társadalom elöregedése áll. A kormányzati családtámogatási programok (CSOK, adókedvezmények) átmenetileg lassíthatták a tendenciát, de megfordítani nem tudták.

Első szülés

Az első gyermeket szülő anyák átlagos életkora 1980-ban még 22,9 év volt, ez 2010-re 28,2 évre, 2025-re pedig 29,5 évre emelkedett – a halasztott gyermekvállalás tehát egy generáció alatt alapvetően átrajzolta a magyar demográfiai képet, és ezt a trendet a 2010 után bevezetett ösztönzők sem tudták megfordítani.

A házasságból született gyermekek aránya ugyanakkor látványos fordulatot mutat: míg 2015-ben a születések csupán 52,2%-a kötődött házassághoz, addig ez az arány 2025-re 75,7%-ra emelkedett, ami 23.6 százalékpontos javulást jelent 10 év alatt.

Ezzel párhuzamosan a házasságon kívüli születések aránya 2015-ös 47,8%-os csúcsáról 2025-re 24,3%-ra esett vissza – ez az Orbán-kormány azon kevés demográfiai mutatója, ahol az összefüggés a családpolitikai eszközökkel (babaváró hitel, CSOK, adókedvezmények) valóban kézzelfogható.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a házassági arány növekedése nem feltétlenül jelent több gyermeket: a születésszám ezzel párhuzamosan csökkent, ami arra utal, hogy a támogatási rendszer inkább a gyermekvállalás kereteit (házasság), mint annak volumenét befolyásolta érdemben. A késői első szülés strukturális problémája pedig továbbra is megoldatlan: a 29,5 éves átlagos anyai kor biológiai és gazdasági korlátokat egyaránt szab a nagycsaládos modell elterjedésének.

Házas / nem házas, szül / nem szül?

A fenti mutató 2011 és 2021 közötti megugrásának hátterében több egymást erősítő folyamat állt.

Egyrészt a babaváró hitel 2019. júliusi bevezetése – amelyet csak házaspárok igényelhetnek – anyagilag érdekeltté tette a gyermeket tervező párokat a mielőbbi házasságkötésben; az élettársi kapcsolatban élők számára a legkockázatkerülőbb lépés az volt, hogy megvárják a fogamzást, majd gyorsan összeházasodnak és igénylik a támogatást.

Másrészt nemcsak az egyébként is házasságkötést tervezők hozták előre az esküvőt, hanem olyanok is házasodtak, akik más körülmények között valószínűleg nem tették volna meg – köztük sok, huzamosabb ideje élettársi kapcsolatban, akár már közös gyermekkel élő pár.

Kapitány Balázs, demográfus, a Népességtudományi Kutatóintézet munkatársa 2020-ban az Indexnek azt nyilatkozta, hogy a teljes első házasságkötési arányszám 2010-ben még csak 39%-os esélyt mutatott arra, hogy egy nő 49 éves koráig megházasodik; ez 2018-ra 65%-ra, majd 2019-ben 88%-ra ugrott.

A 2021 és 2025 közötti 18%-os visszaesés mögött is több tényező húzódik.

A házasságkötések száma 2021 után ismét csökkenőbe fordult, ami részben a babaváró hitel által kiváltott „előrehozott" esküvők hullámának természetes kifáradását jelzi – ez klasszikus tempó-hatás. A házasság és a gyermekvállalás között ma már jóval gyengébb az ok-okozati kapcsolat, mint 15-20 évvel ezelőtt; hiába kötnek egyre többen házasságot, ez nem hozza automatikusan magával a születések számának emelkedését.

Ehhez társul a 2022-es inflációs sokk által rontott gyermekvállalási hajlandóság, valamint az a strukturális tény, hogy a szülőképes korú nők száma abszolút értelemben csökken: kevesebb potenciális anya változatlan gyermekvállalási kedv mellett is kevesebb újszülöttet hoz világra.

A házasságon kívül születő gyermekek száma is drasztikusan csökkent: a 2016-os 30,5-ös csúcsot követően ez a szám tavaly már csak 13,9 volt (ezer 15-49 éves nőre számolva).

Háztartások az ott nevelt gyermekek kora szerint

Ahogy azt a következő grafikon mutatja, a hat év alatti gyermeket nevelő háztartások részaránya az összes háztartáson belül 2006 és 2025 között 11,7%-ról 10,4%-ra csökkent, tehát

a kisgyermekes háztartások visszaszorulása a legmarkánsabb.

A 6–11 éves korosztályt nevelők aránya 9,1%-ról szintén 7,5%-ra mérséklődött, miközben a 12 év feletti gyermeket nevelő háztartásoknál is hasonló, bár kisebb mértékű visszaesés figyelhető meg.

Ez a csökkenés az alacsony termékenységi rátával és a halasztott gyermekvállalással hozható összefüggésbe: Magyarországon a teljes termékenységi arányszám évek óta 1,5 alatt van, ami közvetlenül mérsékli a kisgyermekes háztartások számát.

Ugyanakkor a grafikon 2015 körüli enyhe emelkedése részben tükrözheti a kormányzati családtámogatási programok (CSOK, adókedvezmények) átmeneti hatását.

A háztartások szerkezete

A magyar háztartások szerkezetében két évtized alatt markáns eltolódás ment végbe. Ha csak három pillanatképet készítünk a gyermekes háztartásokról, azt látjuk, hogy

a házaspárként gyereket nevelők aránya 2006-ban 17,3%, 2016-ban 15%, 2025-ben 16,4% volt;

az egyéb típusú háztartásban gyermeket nevelők aránya csökkenő trendet mutatva 2006-ban 10,2%, 2016-ban 7,4%, 2025-ben pedig 6,4% volt; végül

az egyedülálló szülők aránya 2006-ban 2,5%, 2016-ban 2,6%, 2025-ben 2,2% volt

Ugyanezek a pillanatképek a gyermektelen háztartásokról azt mutatják, hogy

az egyedül élő felnőttek aránya a 2006-os 25,7%-ról 33,2%-ra ugrott 2016-ra, majd onnan 31,5%-ra mérséklődött 2025-re;

a gyermekek nélkül élő házaspárok az összes háztartás 21,2%-át adták 2006-ban, 22,3%-át 2016-ban és 24,1%-át 2025-ben, azaz növekvő a trend, míg

a gyermekek nélküli egyéb háztartások aránya csökkenő trendet mutat: 2006-ban 23,2%, 2016-ban 19,5%, és 2025-ben már csak 19,3% volt.

Az EU-ban 2016 és 2025 között a gyermek nélküli egyedülálló felnőttek háztartásainak száma 19,2%-kal nőtt (63,9 millióról 76,1 millióra), míg a gyermek nélküli párokból álló háztartások száma 3,3%-kal emelkedett (47,3 millióról 48,9 millióra). Ezzel szemben a gyermekes párokból álló háztartások száma 6,3%-kal (31,9 millióról 29,9 millióra), az egyéb gyermekes háztartásoké pedig 3,5%-kal (11,8 millióról 11,4 millióra) csökkent.