A magyar háztartások háromnegyede gyermektelen

Amiről a cikk szól:
- A magyar háztartások szerkezetének két évtizedes átalakulásáról
- A gyermekes és gyermektelen háztartások arányának változásáról
- Arról, hogy milyen korú gyerekeket nevelnek a magyar háztartások
- Az egyedülállók, házaspárok és egyéb háztartástípusok arányának eltolódásáról
- A házasságban és házasságon kívül született gyermekek arányának drasztikus változásáról
- Az első szülés egyre magasabb anyai életkoráról
- Arról, hogy mindez mit árul el az Orbán-kormány családpolitikájának sikereiről és korlátairól
Európai pillanatkép
2025-ben az Európai Unió 203,1 millió háztartásából mindössze 47,4 millióban, azaz 23,4%-ban éltek gyermekek. Ezek nagy részét gyermekes párok (14,7%), egyéb gyermekes háztartások (5,6%) és gyermekes egyedülálló felnőttek (3,0%) alkották.
A háztartások fennmaradó 76,6 százalékában nem neveltek gyerekek. Ezek 37,5%-át egyedülálló felnőttek, és 24,1%-át párok lakták, míg az egyéb felállásban lakott háztartások százalékos aránya 15,1% volt.
A gyermekes háztartások aránya Szlovákiában (35,4%), Írországban (30,8%) és Cipruson (28,2%) volt a legmagasabb. A rangsor másik végén Finnország (18,2%), Litvánia (18,4%) és Németország (19,9%) állt.
Gyermekes és gyermektelen háztartások aránya
A magyar háztartások szerkezetében két évtized alatt fokozatos, de egyirányú eltolódás ment végbe:
a gyermekes háztartások aránya 2006 és 2025 között 30%-ról 25,1%-ra csökkent, miközben a gyermektelen háztartásoké 70%-ról 74,9%-ra nőtt (jobb oldali skála, kék mező).
Az uniós trendek sem mutatnak mást, sőt, ott még nagyobb a gyerektelen háztartások aránya, ami 2009 és 2025 között 72,4%-ról 76,6%-ra nőtt. A gyermektelen háztartások arányának növekedése Magyarországon nem meredek, hanem lassú és strukturális jellegű folyamat. Hátterében a késői családalapítás, az alacsony termékenységi ráta és a társadalom elöregedése áll. A kormányzati családtámogatási programok (CSOK, adókedvezmények) átmenetileg lassíthatták a tendenciát, de megfordítani nem tudták.
Első szülés
Az első gyermeket szülő anyák átlagos életkora 1980-ban még 22,9 év volt, ez 2010-re 28,2 évre, 2025-re pedig 29,5 évre emelkedett – a halasztott gyermekvállalás tehát egy generáció alatt alapvetően átrajzolta a magyar demográfiai képet, és ezt a trendet a 2010 után bevezetett ösztönzők sem tudták megfordítani.
A házasságból született gyermekek aránya ugyanakkor látványos fordulatot mutat: míg 2015-ben a születések csupán 52,2%-a kötődött házassághoz, addig ez az arány 2025-re 75,7%-ra emelkedett, ami 23.6 százalékpontos javulást jelent 10 év alatt.
Ezzel párhuzamosan a házasságon kívüli születések aránya 2015-ös 47,8%-os csúcsáról 2025-re 24,3%-ra esett vissza – ez az Orbán-kormány azon kevés demográfiai mutatója, ahol az összefüggés a családpolitikai eszközökkel (babaváró hitel, CSOK, adókedvezmények) valóban kézzelfogható.
Fontos azonban megjegyezni, hogy a házassági arány növekedése nem feltétlenül jelent több gyermeket: a születésszám ezzel párhuzamosan csökkent, ami arra utal, hogy a támogatási rendszer inkább a gyermekvállalás kereteit (házasság), mint annak volumenét befolyásolta érdemben. A késői első szülés strukturális problémája pedig továbbra is megoldatlan: a 29,5 éves átlagos anyai kor biológiai és gazdasági korlátokat egyaránt szab a nagycsaládos modell elterjedésének.
Házas / nem házas, szül / nem szül?
- A fenti mutató 2011 és 2021 közötti megugrásának hátterében több egymást erősítő folyamat állt.
Egyrészt a babaváró hitel 2019. júliusi bevezetése – amelyet csak házaspárok igényelhetnek – anyagilag érdekeltté tette a gyermeket tervező párokat a mielőbbi házasságkötésben; az élettársi kapcsolatban élők számára a legkockázatkerülőbb lépés az volt, hogy megvárják a fogamzást, majd gyorsan összeházasodnak és igénylik a támogatást.
Másrészt nemcsak az egyébként is házasságkötést tervezők hozták előre az esküvőt, hanem olyanok is házasodtak, akik más körülmények között valószínűleg nem tették volna meg – köztük sok, huzamosabb ideje élettársi kapcsolatban, akár már közös gyermekkel élő pár.
Kapitány Balázs, demográfus, a Népességtudományi Kutatóintézet munkatársa 2020-ban az Indexnek azt nyilatkozta, hogy a teljes első házasságkötési arányszám 2010-ben még csak 39%-os esélyt mutatott arra, hogy egy nő 49 éves koráig megházasodik; ez 2018-ra 65%-ra, majd 2019-ben 88%-ra ugrott.
- A 2021 és 2025 közötti 18%-os visszaesés mögött is több tényező húzódik.
A házasságkötések száma 2021 után ismét csökkenőbe fordult, ami részben a babaváró hitel által kiváltott „előrehozott" esküvők hullámának természetes kifáradását jelzi – ez klasszikus tempó-hatás. A házasság és a gyermekvállalás között ma már jóval gyengébb az ok-okozati kapcsolat, mint 15-20 évvel ezelőtt; hiába kötnek egyre többen házasságot, ez nem hozza automatikusan magával a születések számának emelkedését.
Ehhez társul a 2022-es inflációs sokk által rontott gyermekvállalási hajlandóság, valamint az a strukturális tény, hogy a szülőképes korú nők száma abszolút értelemben csökken: kevesebb potenciális anya változatlan gyermekvállalási kedv mellett is kevesebb újszülöttet hoz világra.
A házasságon kívül születő gyermekek száma is drasztikusan csökkent: a 2016-os 30,5-ös csúcsot követően ez a szám tavaly már csak 13,9 volt (ezer 15-49 éves nőre számolva).
Háztartások az ott nevelt gyermekek kora szerint
Ahogy azt a következő grafikon mutatja, a hat év alatti gyermeket nevelő háztartások részaránya az összes háztartáson belül 2006 és 2025 között 11,7%-ról 10,4%-ra csökkent, tehát
a kisgyermekes háztartások visszaszorulása a legmarkánsabb.
A 6–11 éves korosztályt nevelők aránya 9,1%-ról szintén 7,5%-ra mérséklődött, miközben a 12 év feletti gyermeket nevelő háztartásoknál is hasonló, bár kisebb mértékű visszaesés figyelhető meg.
Ez a csökkenés az alacsony termékenységi rátával és a halasztott gyermekvállalással hozható összefüggésbe: Magyarországon a teljes termékenységi arányszám évek óta 1,5 alatt van, ami közvetlenül mérsékli a kisgyermekes háztartások számát.
Ugyanakkor a grafikon 2015 körüli enyhe emelkedése részben tükrözheti a kormányzati családtámogatási programok (CSOK, adókedvezmények) átmeneti hatását.
A háztartások szerkezete
A magyar háztartások szerkezetében két évtized alatt markáns eltolódás ment végbe. Ha csak három pillanatképet készítünk a gyermekes háztartásokról, azt látjuk, hogy
- a házaspárként gyereket nevelők aránya 2006-ban 17,3%, 2016-ban 15%, 2025-ben 16,4% volt;
- az egyéb típusú háztartásban gyermeket nevelők aránya csökkenő trendet mutatva 2006-ban 10,2%, 2016-ban 7,4%, 2025-ben pedig 6,4% volt; végül
- az egyedülálló szülők aránya 2006-ban 2,5%, 2016-ban 2,6%, 2025-ben 2,2% volt
Ugyanezek a pillanatképek a gyermektelen háztartásokról azt mutatják, hogy
- az egyedül élő felnőttek aránya a 2006-os 25,7%-ról 33,2%-ra ugrott 2016-ra, majd onnan 31,5%-ra mérséklődött 2025-re;
- a gyermekek nélkül élő házaspárok az összes háztartás 21,2%-át adták 2006-ban, 22,3%-át 2016-ban és 24,1%-át 2025-ben, azaz növekvő a trend, míg
- a gyermekek nélküli egyéb háztartások aránya csökkenő trendet mutat: 2006-ban 23,2%, 2016-ban 19,5%, és 2025-ben már csak 19,3% volt.
Az EU-ban 2016 és 2025 között a gyermek nélküli egyedülálló felnőttek háztartásainak száma 19,2%-kal nőtt (63,9 millióról 76,1 millióra), míg a gyermek nélküli párokból álló háztartások száma 3,3%-kal emelkedett (47,3 millióról 48,9 millióra). Ezzel szemben a gyermekes párokból álló háztartások száma 6,3%-kal (31,9 millióról 29,9 millióra), az egyéb gyermekes háztartásoké pedig 3,5%-kal (11,8 millióról 11,4 millióra) csökkent.
Kimondta a NATO-ország kémfőnöke: Putyinnak kezd leesni, hogy nagy a baj
Egy másik hírszerzési vezető szerint ugyanakkor az orosz elnökön nincs nyomás a háború gyors befejezésére.
Kiszámolta Zsiday Viktor, milyen árfolyamon kellene bevezetnie Magyarországnak az eurót
Ha más, exszocialista országok árszínvonalát vesszük alapul.
Tetszik vagy sem, a forint egy új valóságba érkezett meg
Trippon Mariann elemzése.
Bejelentették a megbékélésre váró országról: továbbra is komoly veszélyt jelentenek az egykori diktátor emberei
Marad a szankciók egy része.
Barátság olajvezeték: kiderült, pontosan mi történt a magyar gazdaság ütőerével
Izgalmas részletek láttak napvilágot.
Oroszország egyelőre mélyen hallgat: Ukrajna egyszerre több kulcsfontosságú katonai célpontra is pusztító csapást mért
A változatosság kedvéért most nem a Fekete-tengeren állomásozó hajókat vegzálták.
Megindultak az amerikai katonák: élesben tesztelik a jövő technológiáját Európában
Németországban gyakorlatozik az amerikai hadsereg.
Több, mint 20 ezer milliárd forint hever parlagon a magyaroknál
Az MNB előzetes 2026. első negyedévi adatai alapján több, mint 7700 milliárd forintot készpénzben és 12 400 milliárd forintot látra szóló betétben tartanak a magyar háztartások. A legnagyob
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Zsiday Viktor: Milyen árfolyamon legyen eurónk?
Magyarországnak valós esélye van az euró bevezetésére a következő években. Habár ezt még el lehet rontani - nagyon is! - de felmerül a kérdés, hogy... The post Zsiday Viktor: Milyen árfolyam
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?