A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint rohamosan fogynak a világ olajkészletei
Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője arra figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi kőolajkészletek egyre gyorsuló ütemben apadnak. A szakember a G7-országok pénzügyminiszteri találkozójának margóján nyilatkozott a sajtónak Párizsban - közölte a Bloomberg.

Úgy vélem, a tartalékok rendkívül gyorsan fogynak

- mondta Birol, megismételve a múlt héten tett nyilatkozatát. Hozzátette, hogy bár még csak néhány hétről van szó, tisztában kell lenni a készletek rohamos csökkenésével.

Az IEA igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy a műtrágya és a gázolaj árának emelkedése éppen az utazási, valamint a mezőgazdasági vetési szezon kezdetére esik.

Ennek komoly hatása lehet az élelmiszerárakra. A magasabb energiaárakkal együtt ráadásul jelentősen növelheti az inflációt

- hangsúlyozta a szakember.

A G7-találkozónak otthont adó Franciaország pénzügyminisztere, Roland Lescure a Bloomberg Televíziónak nyilatkozott. Elmondta, hogy néhány hónappal ezelőtt már felszabadították a stratégiai kőolajkészletek egy részét. Szükség esetén pedig a jövőben is készek egy hasonló lépés megtételére.

