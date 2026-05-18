Aggódhat a világgazdaság: Trumpék lesöpörték az újabb béketervet

Az amerikai Fehér Ház szerint Irán frissített javaslata nem jelent érdemi előrelépést a háború lezárásához, és nem elégséges ahhoz, hogy Washington elfogadja. Az Axiosnak nyilatkozó magas rangú amerikai tisztviselő és egy, az ügyre rálátó forrás szerint

Teherán vasárnap este pakisztáni közvetítőkön keresztül küldte el az új ellenjavaslatot, de abban csak jelképes módosítások szerepelnek az előző verzióhoz képest.

A dokumentum bővebben beszél Irán elkötelezettségéről amellett, hogy nem törekszik nukleáris fegyverre, de nem tartalmaz részletes vállalásokat az urándúsítás felfüggesztéséről vagy a magas dúsítottságú uránkészletek átadásáról.

Az amerikai oldal szerint Donald Trump továbbra is megállapodást szeretne a háború lezárására, de Irán engedményhiánya miatt a katonai műveletek újraindítását is mérlegeli. Két amerikai tisztviselő szerint az elnök kedden a Fehér Ház helyzetértékelő termében egyeztet nemzetbiztonsági csapatával a katonai opciókról.

Trump vasárnap, még az iráni ajánlat beérkezése előtt azt mondta, hogy

az idő fogy, és ha Irán nem mutat rugalmasságot, sokkal erősebb csapások érhetik.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő úgy fogalmazott, hogy „ha Teherán nem mozdul el a jelenlegi álláspontjáról, a tárgyalásokat bombákon keresztül” fogják folytatni.

