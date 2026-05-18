  • Megjelenítés
Aggódhat a világgazdaság: Trumpék lesöpörték az újabb béketervet
Gazdaság

Aggódhat a világgazdaság: Trumpék lesöpörték az újabb béketervet

Portfolio
A Fehér Ház szerint nem jelent érdemi előrelépést a konfliktus rendezésében az újabb iráni béketerv: úgy látják, csupán jelképes módosításokat tartalmaz, és nem vállal konkrét kötelezettségeket az urándúsítás felfüggesztéséről. Donald Trump elnök továbbra is megállapodásra törekszik, de az engedményhiány miatt a katonai műveletek újraindítását is mérlegeli, és kedden nemzetbiztonsági csapatával egyeztet a katonai opciókról – tudta meg az Axios.

Az amerikai Fehér Ház szerint Irán frissített javaslata nem jelent érdemi előrelépést a háború lezárásához, és nem elégséges ahhoz, hogy Washington elfogadja. Az Axiosnak nyilatkozó magas rangú amerikai tisztviselő és egy, az ügyre rálátó forrás szerint

Teherán vasárnap este pakisztáni közvetítőkön keresztül küldte el az új ellenjavaslatot, de abban csak jelképes módosítások szerepelnek az előző verzióhoz képest.

A dokumentum bővebben beszél Irán elkötelezettségéről amellett, hogy nem törekszik nukleáris fegyverre, de nem tartalmaz részletes vállalásokat az urándúsítás felfüggesztéséről vagy a magas dúsítottságú uránkészletek átadásáról.

Az amerikai oldal szerint Donald Trump továbbra is megállapodást szeretne a háború lezárására, de Irán engedményhiánya miatt a katonai műveletek újraindítását is mérlegeli. Két amerikai tisztviselő szerint az elnök kedden a Fehér Ház helyzetértékelő termében egyeztet nemzetbiztonsági csapatával a katonai opciókról.

Még több Gazdaság

Hatalmas pofont kapott a világ leggazdagabb embere: kimondták a végső szót a gigaperben

Tisza-kormány: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést

Kiszivárogtak a részletek: gigantikus, milliárd eurós hadibeszerzésbe kezdett egy európai nagyhatalom

Trump vasárnap, még az iráni ajánlat beérkezése előtt azt mondta, hogy

az idő fogy, és ha Irán nem mutat rugalmasságot, sokkal erősebb csapások érhetik.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő úgy fogalmazott, hogy „ha Teherán nem mozdul el a jelenlegi álláspontjáról, a tárgyalásokat bombákon keresztül” fogják folytatni.

Kapcsolódó cikkünk

Különös manőver a tengeren: napokig nem mozdulhatott a gigantikus olajszállító, amíg az Egyesült Államok rá nem bólintott

Elszabadult a pokol: halálos áldozatokat követelt a magas benzinár miatt kirobbant lázadás Kenyában

Lépett az Egyesült Államok, csak még rosszabb lett a helyzet a Hormuzi-szorosban

Úgy égeti a világ az olajtartalékait, mintha nem lenne holnap

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani
Hírszerzési jelentés: iszonyú nagy baj lehet Oroszországban, tömeges bedőlés sem elképzelhetetlen
Tisza-kormány: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility