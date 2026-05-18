AI a KKV-knál: a gyors nyereségtől a kockázatkezelésig – hol vannak ma az alacsonyan csüngő gyümölcsök?

A mesterséges intelligencia bevezetése sokszor nem technológiai, hanem szervezeti és kockázati kérdés – és ebben a vállalatméret látványosan meghatározó. Sárasi Kata, a Norsk Hydro IT compliance & resilience managere szerint a méret döntő szerepet játszik annak meghatározásában, hogy
az AI csak egy kiegészítő eszköz, vagy kritikus infrastruktúra.
Miközben a kisebb cégek jellemzően kész, dobozos szoftverekkel próbálnak gyors javulást elérni, addig a nagyvállalatok – szabályozási és biztonsági okokból – gyakran saját, zárt rendszereket fejlesztenek. És ahogy nő a szervezet, az innovációs fókusz kockázatkezelési fókuszba fordul át:
A méret növekedésével a fókusz a puszta innovációról áttevődik a kockázatkezelésre, ahol az adatvédelem és a döntések elmagyarázhatósága alapfeltétellé válik
- vélekedik a szakértő.
Ez a kontrollrendszereken is látszik: egy KKV-nál elég lehet egy belső szabályzat, míg nagyvállalatnál többszintű, automatizált ellenőrzések épülnek köré, teszi hozzá a Norsk Hydro szakértője.
A nulladik lépés az edukáció
Gyártó cégeknél az AI-ról sokaknak még mindig az ugrik be, hogy majd „az AI vezeti a gyárat”. Kiss Barna, a Pilous Hungary Kft. ügyvezetője szerint viszont ma a gyors nyereségek nem itt vannak.
A valódi low hanging fruit ma nem az, hogy AI vezesse a gyárat, hanem hogy levegye az emberekről a repetitív szellemi munkát
A vezetői feladat szerinte az, hogy a szervezet működésében azokat a pontokat találják meg, ahol gyorsan bevezethető, mérhető hatású megoldások jönnek.
Több olyan konkrét terület van, ahol jó előkészítés után viszonylag gyors AI-bevezetés lehetséges.
- Ügyfélszolgálat: chatbotok, automatikus visszaigazolások; ismétlődő kérdések nagy részének kezelése; beérkező PO-k feldolgozása és előkészítése ERP-hez
- Értékesítés: ajánlatkészítés, follow-up e-mailek, prezentációk, riporting
- Gyártás és logisztika: dokumentumfeldolgozás és adminisztráció, munkautasítások kezelése, gyártási terv előkészítése
- Pénzügy: számlafeldolgozás, dokumentumkezelés, riportok
- Beszerzés: alapanyagtrendek figyelése és összegzése, készletkezelés
- Minőségügy: reklamációkezelés, 8D-draftok előkészítése, reklamációk elemzése
Kiss Barna szerint azonban van egy mindent megelőző lépés, ami nélkül a fenti lista csak papír marad, mégpedig a szervezeti tudás felépítése.
„Vezetőként nemcsak az a fontos, hogy a szervezetünk használjon AI-t, a nulladik lépés ugyanis az edukáció.”
AI ott kezdődik, amit abbahagysz
Illés Kata, az Indivizo társalapító-AI architectje úgy vélekedik, hogy gyorsan elérhető előnyök egyszerűen azokon a helyeken vannak, ahol sok az adminisztráció, kevés az idő, de a jó döntéshez mégis adat kell.
A gondolkodásmódváltást Illés Kata így fogalmazza meg:
Az AI nem ott kezdődik, hogy mit vezetsz be, hanem hogy mit hagysz abba
Tekintettel arra, hogy az általa vezetett Indivizo toborzást támogató AI-megoldásokat kínál, a szakember ebből a körből említ példát. Elmondása szerint volt olyan ügyfél, ahol egy pozícióra 10–15 személyes interjú készült, ma viszont elég 2–3, mert az AI előszűr, strukturál, kompetenciák mentén összehasonlíthatóvá teszi a jelölteket.
„Egyetlen körben 20-30 vezetői óra szabadul fel, miközben a döntések pontosabbak lettek” - mutat rá az Indivizo ügyvezetője, hozzátéve:
Első lépésként nem AI-stratégiákat kell készíteni, hanem elkezdeni használni azokon a pontokon, ahol gyorsabban, objektívebben és adatvezérelten tud támogatni döntéseket.
