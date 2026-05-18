Beindította a törvénygyárat Magyar Péter: intézkedések sorát rendelte el a miniszterelnök

Beindult a törvénygyár a Tisza-kormány első napjaiban: a hétfő esti Magyar Közlönyben határozatok sora jelen meg, amelyekben a kabinet több, az előző kormányzati ciklushoz kötődő döntés, szerződés és intézményi működés soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el.
Mint arról külön cikkben részletesen is írtunk: Magyar Péter miniszterelnök elsőként a költségvetés felülvizsgálatát rendelte el, amelyet szerinte a most leváltott Orbán Viktor vezette kormány meghamisított.
A kormány által jegyzett további döntések az egészségügytől az MTVA-n és az önkormányzati finanszírozáson át a vendégmunkások foglalkoztatásáig, a paksi társaságokig, a közjegyzői rendszerig és az állami beruházási szerződésekig több érzékeny területet is érintenek.
Az egészségügy átalakításával kapcsolatos tanulmányok ügyében a kormány teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatot rendelt el, és külön kimondta, hogy mérlegelni kell ezek nyilvánosságra hozatalának lehetőségét is. A feladat felelőse az egészségügyi miniszter, a határidő pedig kifejezetten rövid: május 25., vagyis kevesebb, mint egy hét.
Az önkormányzatokat érintő határozatban a kormány a közfeladatok és közszolgáltatások folytonosságára hivatkozva rendelte el a finanszírozási környezet soron kívüli áttekintését. A felülvizsgálat mellett a kapcsolódó jogalkotás előkészítését is megkezdi a kabinet, a feladatot pedig Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter, Kármán András pénzügyminiszter és a Ruff Bálint által vezetett Miniszterelnökség kapta. Ez különösen annak fényében fontos, hogy Magyar Péter a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón már jelezte:
az önkormányzatokkal egyeztetéseket kezdeményeznek a finanszírozási feszültségekről és a szolidaritási hozzájárulás kérdéséről is.
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap működését szintén teljes körűen és soron kívül vizsgálja felül a kormány – amint azt már a kampányban megígérte a miniszterelnök. A határozat nem bontja ki, hogy a vizsgálat pontosan mely működési, finanszírozási vagy vagyongazdálkodási kérdésekre terjed ki, de a kapcsolódó jogalkotás előkészítését is elrendeli. A feladat Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez került, egyelőre nyílt végű határidővel.
A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának szabályait is újranyitja a kabinet.
A lépés szintén nem váratlan: Magyar Péter többször jelezte, hogy a jelenlegi vendégmunkás-szabályozást leállítja kormányra kerülve. A kormányhatározat teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatot, valamint a kapcsolódó jogalkotás előkészítését írja elő, azonban kiterjed más foglalkoztatási célú bevándorlási formákra is a szöveg alapján. A döntés súlyát jelzi, hogy több tárcát is bevonnak: így Póstfai Gábor belügyminisztert, Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, Görög Márta igazságügyi minisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a pénzügyminisztert, Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert, valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős minisztert.
A paksi atomerőművet és a Paks II. projektcéget érintő határozat két külön vizsgálatot rendel el a miniszterelnök. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. esetében azt kell pontosan megállapítani, hogyan határozható meg a négy meglévő blokk üzemideje, míg a Paks II. Atomerőmű Zrt.-nél a társaság tevékenységének teljes körű megismerését írja elő a kormány. A vizsgálatok felelőse a gazdasági és energetikai miniszter, a határidő itt sem pontosan meghatározott.
Szintén régi ígéretét betartva a közjegyzői rendszerhez is hozzányúlhat a kormány: a hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint teljes körű és soron kívüli felülvizsgálat indul a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok ügyében.
A kormány külön határozatban rendelte el a Magyar Állam által 2022. május 24. és 2026. május 12. között kötött egyes beruházási célú szerződések soron kívüli felülvizsgálatát is.
A döntés szerint a vizsgálatnak arra is ki kell terjednie, hogy ezek a szerződések nyilvánosságra hozhatók-e. A felelős Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
A bírósági végrehajtás rendszerét is ellenőrizteti a kormányfő méghozzá azzal a kifejezett céllal, hogy a végrehajtás a jövőben a bírósági szervezetrendszeren belül, haszonszerzési céloktól mentesen működjön. A határozat szerint olyan átlátható, közfeladat-orientált rendszer előkészítése a cél, amely erősíti az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat.
A csődeljárások és felszámolási eljárások szabályait is újranyitja a kabinet: a terv az, hogy olyan szabályozást dolgozzanak ki, amely alapján a jövőben átláthatóbb szabályok lesznek, a visszaélések elkerülhetők lennének, és a rendszer a gazdasági átláthatóságot, valamint a közbizalmat erősítené.
A kormány a közigazgatási szervek tisztviselőinek munkahelyi elhelyezését is átvilágítja, feltérképezve, hogy az állami apparátus dolgozói milyen ingatlanokban, milyen feltételek mellett és milyen költségszinten dolgoznak.
Idekapcsolódik, hogy külön határozat szól a kormányzati igazgatási szervek és az általuk irányított vagy felügyelt szervezetek által használt ingatlanok teljes körű felülvizsgálatáról is.
Azt is bejelentette már a kormányinfón Magyar Péter, hogy a diplomata-útlevelek ügyében is gyors vizsgálat indul: a kormány minden, 2026. május 13. előtt kiállított diplomata-útlevelet soron kívül felülvizsgál.
A Magyar Légierő kormányzati és diplomáciai feladatokba bevont eszközeit és eljárásrendjét is átvilágítattja a miniszterelnök, miután az Orbán-kormány több tagját – magát a miniszterelnököt és Szijjártó Péter korábbi külügyminisztert – is érték vádak a gépek túlhasználása miatt.
