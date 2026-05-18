Elképesztő mennyiségű csapadék hullott a múlt héten – Térképeken mutatjuk, a májusi eső valóban aranyat ért

Az elmúlt napok kiadós csapadékának köszönhetően az ország nagy részén enyhült vagy teljesen megszűnt a mezőgazdasági aszály. A tegnapi viharos, rendkívüli hőmérsékleti kontrasztokat hozó időjárás után ma már nyugodtabb, naposabb idő várható. Csapadékra leginkább az északkeleti tájakon kell számítani - írja a HungaroMet.

A keleti országrészben fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Eső, zápor vagy zivatar egyre inkább csak északkeleten fordulhat elő. Ezzel szemben a Dunántúlon túlnyomóan napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Késő délután vagy este csupán egy-egy zápor sodródhat be az Alpokaljára. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, amit az Észak-Dunántúlon erős lökések is kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 23 Celsius-fok között alakul. A tartósabban borult keleti tájakon azonban ennél hűvösebb maradhat az idő.

Tegnap a Dunántúl keleti felén és a Duna mentén csendes eső esett, míg a Tiszántúl déli részén heves zivatarok alakultak ki. A Viharsarokba felhőszakadások hoztak jelentős mennyiségű csapadékot. Gyomaendrődön több mint 50 milliméter eső hullott egyetlen nap alatt, de a térség más részein is 20-30 millimétert mértek.

Az Időkép mérése szerint a "győztes" Mezőpeterd lett, 58 milliméterrel.

A változékony időjárás valóságos megváltásként érkezett a mezőgazdaság számára egy öt hétig tartó száraz időszak után. Az elmúlt tíz napban az ország nagy részén 15-50 milliméter eső esett, A délnyugati tájakon, valamint a (dél)keleti országrészen csapadékmennyiség a 90 millimétert is majdnem elérte, míg Debrecen környékén inkább a 10-20 milliméter volt jellemző.

10 napos csapadékösszeg május 16-án. A térkép nem tartalmazza a 18-án, főként a Viharsaroknak nevezett tájegységen lehullott 30, esetenként 50 milliméternyi csapadékot. Forrás: HungaroMet.

A kiadós esőknek köszönhetően az ország nagyobb részén megszűnt a mezőgazdasági aszály. Csütörtökre, az esőzések első hullámát követően a déli és keleti területeken a talaj felső 10 centiméteres rétege is feltöltődött nedvességgel.

Május 10-én egyedül az Őrség környéke nem szenvedett az aszállyal, az Alföld nagy részén nagyfokú, az észak-dunántúli térségben pedig súlyos aszály volt tapasztalható. Május 16-ra már csak a debrecei régió szenvedett kisebb mértékű aszálytól, ahogy ezt az alábbi térkép is bemutatja:

Aszályszint május 10-én. Forrás: HungaroMet

Aszályszint május 17-én. Forrás: Hungaromet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images