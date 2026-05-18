Elképesztő mennyiségű csapadék hullott a múlt héten – Térképeken mutatjuk, a májusi eső valóban aranyat ért

A keleti országrészben fokozatosan felszakadozik a felhőzet. Eső, zápor vagy zivatar egyre inkább csak északkeleten fordulhat elő. Ezzel szemben a Dunántúlon túlnyomóan napos, gomolyfelhős időre van kilátás. Késő délután vagy este csupán egy-egy zápor sodródhat be az Alpokaljára. Az északnyugati, nyugati szél többfelé megélénkül, amit az Észak-Dunántúlon erős lökések is kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 23 Celsius-fok között alakul. A tartósabban borult keleti tájakon azonban ennél hűvösebb maradhat az idő.
Tegnap a Dunántúl keleti felén és a Duna mentén csendes eső esett, míg a Tiszántúl déli részén heves zivatarok alakultak ki. A Viharsarokba felhőszakadások hoztak jelentős mennyiségű csapadékot. Gyomaendrődön több mint 50 milliméter eső hullott egyetlen nap alatt, de a térség más részein is 20-30 millimétert mértek.
Az Időkép mérése szerint a "győztes" Mezőpeterd lett, 58 milliméterrel.
A változékony időjárás valóságos megváltásként érkezett a mezőgazdaság számára egy öt hétig tartó száraz időszak után. Az elmúlt tíz napban az ország nagy részén 15-50 milliméter eső esett, A délnyugati tájakon, valamint a (dél)keleti országrészen csapadékmennyiség a 90 millimétert is majdnem elérte, míg Debrecen környékén inkább a 10-20 milliméter volt jellemző.
A kiadós esőknek köszönhetően az ország nagyobb részén megszűnt a mezőgazdasági aszály. Csütörtökre, az esőzések első hullámát követően a déli és keleti területeken a talaj felső 10 centiméteres rétege is feltöltődött nedvességgel.
Május 10-én egyedül az Őrség környéke nem szenvedett az aszállyal, az Alföld nagy részén nagyfokú, az észak-dunántúli térségben pedig súlyos aszály volt tapasztalható. Május 16-ra már csak a debrecei régió szenvedett kisebb mértékű aszálytól, ahogy ezt az alábbi térkép is bemutatja:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fény derült Donald Trump egyik legmeglepőbb befektetésére
Milliókat fektetett a cégbe.
Már csak két hétig lehet pályázni az OTP Bank társasházi támogatására
A nyertesek előre meghatározott, fix összegű támogatásban részesülnek.
Érkezik Magyarországra a rettegett vagyonadó, amit sokkal könnyebb rosszul bevezetni, mint jól
Fajcsák Gáborral, az RSM adóüzletágának vezetőjével részletesen bemutatjuk az új adó bevezetésének szempontjait és kockázatait.
Oroszország kezd teret veszíteni Ukrajnában
Az Economist adatai szerint 2023 októbere óta most először szenvedett el tartós nettó veszteséget.
Nyílt levelet írt Krausz Ferenc: teljes átvilágítást kér, megegyezést keres
Reagált a Nobel-díjas fizikus a támogatás felmondására.
Megindultak az európai katonai hatalom hadihajói: a világ egyik legveszélyesebb szorosába tartanak
Nagy mélységben is bevethető technológiával bírnak.
Iszonyatos pénzeket tol Kínába a nyugati gigabank: ez minden gazdaságnak kritikus figyelmeztetés
Beindult a globális térhódítás.
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Zsiday Viktor: Milyen árfolyamon legyen eurónk?
Magyarországnak valós esélye van az euró bevezetésére a következő években. Habár ezt még el lehet rontani - nagyon is! - de felmerül a kérdés, hogy... The post Zsiday Viktor: Milyen árfolyam
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?