Évtizedes csúcsra ugrottak a japán kötvényhozamok

Tovább mélyült hétfőn a japán állampapírok eladási hulláma, és ez újabb lendületet adott a globális kötvénypiacok gyengélkedésének, miközben az emelkedő olajárak fokozzák az inflációs aggodalmakat. A 30 éves japán hozam átmenetileg 20 bázisponttal ugrott meg, és olyan szintre került, amilyet 1999, a futamidő bevezetése óta nem láttunk. Az infláció és a költségvetési kockázatok együttesen fokozzák a nyomást a Japán Központi Bankon, amely a piaci várakozások szerint már júniusban kamatot emelhet.

A távol-keleti kereskedésben a 30 éves japán állampapír hozama átmenetileg 20 bázispontot is emelkedett, mielőtt a mozgás egy része korrigált volna. Ennél hosszabb futamidejű japán papír gyakorlatilag nem létezik, hiszen 1999-ben vezették be, és azóta nem volt példa ilyen szintű hozamra. A rövidebb futamidők is nyomás alatt vannak: a múlt heti ötéves államkötvény-aukción gyenge kereslet mellett rekordmagas, 2 százalékos kupont kellett kínálnia a kibocsátónak.

Japán 30 éves államkötvényhozam alakulása

Az inflációval és a kormányzati költekezéssel kapcsolatos félelmek nem csak a japán piacot rázzák meg, hanem az Egyesült Államok, Ausztrália és Új-Zéland kötvénypiacát is, ám a hatás Japánban különösen erős.

Takaichi Sanae miniszterelnök az emelkedő nyersanyagárakra hivatkozva pótköltségvetés összeállítására utasította a pénzügyminisztériumot. A japán állampapírok hozamai a múlt héten 2025 áprilisa óta a legnagyobb heti emelkedést produkálták.

„A globális hozamok meredeken emelkednek, és pillanatnyilag semmi nem mutat arra, hogy a piaci hangulat változzon a múlt hét végén látott, az inflációval és a fiskális expanzióval kapcsolatos félelmek után" mondta Keisuke Tsuruta, a Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities vezető fix kamatozású stratégája.

A hozamemelkedés azonban nem csak Japánra korlátozódik. A tízéves amerikai államkötvény hozama az ázsiai kereskedésben három bázisponttal 4,63 százalékra emelkedett, ami 2025 februárja óta a legmagasabb szint. A harmincéves amerikai papír hozama átlépte az 5 százalékot, és 2007 óta nem járt ilyen magasan. Az ausztrál és új-zélandi hozamok szintén emelkedtek, az európai kötvényhatáridők pedig hasonlóan nyomás alatt voltak.

Katayama Satsuki japán pénzügyminiszter pénteken jelezte, hogy a G7 országok pénzügyminiszterei a május 18-19-i párizsi találkozójukon várhatóan napirendre veszik a kötvénypiaci fejleményeket.

Kristina Hooper, a Man Group vezető piaci stratégája szerint a megemelkedett japán hozamok arra ösztönözhetik a hazai intézményi befektetőket, hogy hazahozzák tőkéjük egy részét, ami más állampapírpiacokat is érzékenyen érinthet.

„Ez különösen az amerikai államkötvények hozamát hajthatja felfelé" fogalmazott Hooper a Bloomberg Televisionnek. A Bloomberg piaci elemzői hasonlóan látják: szerintük a japán hozamok közelítenek a fejlett piaci társaikéhoz, ami a globális eszközárak szempontjából is komoly kockázatot jelent, mivel a tőkeerős japán befektetők hazatérése jelentős eszközátrendeződést hozhat.

A jen gyengülése tovább növeli az inflációs nyomást, és súlyosbítja a kötvénypiac helyzetét, miközben egyre nagyobb a sürgetés a Japán Központi Bankon (BOJ) a kamatemelésre. Az egynapos kamatswapok jelenleg mintegy 80 százalékos esélyt áraznak arra, hogy a BOJ a júniusi ülésén kamatot emel.

„A pótköltségvetés körüli aggodalmak mellett a piacon erős a benyomás, hogy a BOJ vonakodik a kamatemeléstől, ami fokozza azt a félelmet, hogy a jegybank lemarad az infláció elleni küzdelemben" mondta Shuichi Ohsaki, a Meiji Yasuda Asset Management vezető portfoliómenedzsere. Hozzátette, hogy a hozamemelkedés megállításához a kormány világos kommunikációjára lesz szükség mind a fiskális, mind a monetáris politika kérdésében.

Címlapkép forrása: EU