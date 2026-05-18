Figyelem: több kedvelt termék is visszahívásra került

Határérték feletti gluténtartalom miatt visszahívták a forgalomból a Dibette márkájú, különböző ízesítésű krémmel töltött ostyákat - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hétfőn.

A hivatal kéri a gluténra érzékeny vásárlókat, hogy a Karamell Choco Kft. által gyártott termékeket ne fogyasszák. Az érintett tételek adatai a Nébih honlapján elérhetőek.

A Nébih a honlapján ismertette, az Európai Unióban jogszabály írja élő, hogy az élelmiszerek címkéjén fel kell tüntetni a leggyakrabban allergiát okozó összetevőket, köztük a glutént tartalmazó gabonaféléket. Túlérzékenységi reakciót legtöbbször fehérjék idéznek elő és csak az arra érzékeny egyénekben.

Az immunválasz lehet azonnali vagy késleltetett, az élelmiszer allergiák nagy része azonnali. Az allergia leggyakrabban bőrtünetek (kiütés, pirosodás, ekcéma), légzőszervi tünetek (orrfolyás, asztma, rhinitis) és emésztőrendszeri tünetek (hasmenés, puffadás) formájában jelentkezik. Azonnali allergiáknál a tünetek az élelmiszer elfogyasztása után azonnal vagy legfeljebb 2 órán belül kialakulnak, amelyek egy enyhe csalánkiütés vagy akár a legsúlyosabb, anafilaxiás roham formájában is jelentkezhetnek. Az élelmiszer allergia egyetlen hatékony kezelése egyelőre egy olyan diéta, amely az étrendből kizárja az azt kiváltó élelmiszert.