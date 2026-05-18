Hatalmas pofont kapott a világ leggazdagabb embere: kimondták a végső szót a gigaperben

Elon Musk elbukta az OpenAI ellen indított perét:
az esküdtszék hétfői döntése szerint a mesterségesintelligencia-vállalat nem tartozik felelősséggel a világ leggazdagabb emberének. Musk azt kifogásolta, hogy szerinte az OpenAI eltért eredeti, az emberiség javát szolgáló küldetésétől.
Az április 28-án kezdődött tárgyalást széles körben meghatározó jelentőségűnek tartották, hiszen a per nemcsak az OpenAI, hanem a mesterséges intelligencia egészének jövőjét is befolyásolhatja. Kiemelt kérdés volt a technológia felhasználása és a belőle származó haszon elosztása is.
Az ítélet tizenegy napnyi tanúvallomás és érvelés után született meg, a jogi eljárás során mindkét fél hitelességét többször is megkérdőjelezték. Elon Musk és Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója kölcsönösen azzal vádolták egymást, hogy a másikat kizárólag a profitéhség hajtja a közjó szolgálata helyett.
Musk állítása szerint az OpenAI jogellenesen próbálta gazdagítani befektetőit és belső munkatársait a nonprofit szervezet kárára. Úgy vélte, a cég eközben teljesen elhanyagolta a mesterséges intelligencia biztonságát. Azt is kiemelte, hogy a Microsoft kezdettől fogva tisztában volt azzal: az OpenAI-t jobban érdekli a profitszerzés, mint az önzetlenség. Az OpenAI ezzel szemben azt hangoztatta, hogy valójában Musk látta meg az üzleti lehetőségeket a technológiában. Ráadásul a vállalat szerint a milliárdos indokolatlanul sokáig várt az alapítói megállapodás állítólagos megszegésére hivatkozó kereset benyújtásával.
Az ügynek komoly üzleti tétje is volt, hiszen a Microsoft egyik vezetőjének tanúvallomása szerint a techóriás több mint 100 milliárd dollárt fektetett az OpenAI-jal kötött partnerségbe. Az OpenAI jelenleg az elsődleges részvénykibocsátásra készül, amelynek során a vállalat cégértéke elérheti az ezermilliárd dollárt. Musk xAI nevű mesterségesintelligencia-vállalata időközben beolvadt a SpaceX-be. A tervek szerint ez a cég is tőzsdére lép, méghozzá az OpenAI tervezett kibocsátásánál akár nagyobb volumenben.
Forrás: Reuters
