Hirtelen nagyon akarja a béketárgyalásokat a Kreml: ez állhat a fordulat hátterében
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn azt mondta, bár az orosz–ukrán háború lezárását célzó, amerikai közvetítésű béketárgyalások jelenleg szünetelnek, Moszkva a folyamat újraindulásában bízik – írja a The Kyiv Independent.

Ez a nyilatkozat

figyelemre méltó hangsúlyváltást jelez Moszkva részéről.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanis április 18-án még úgy fogalmazott, hogy az Ukrajnával folytatott tárgyalások nem élveznek prioritást Oroszország számára. Peszkov most ezzel szemben azt mondta:

Arra számítunk, hogy a békefolyamat végül mégis folytatódik, és elvárjuk amerikai kollégáinktól, hogy folytassák közvetítői és béketeremtő erőfeszítéseiket.

A hangnemváltás hátterében az állhat, hogy Ukrajna egyre látványosabban ragadja magához a kezdeményezést a fronton. Emellett az orosz területek ellen végrehajtott mélységi csapásmérések terén is egyre aktívabbak az ukrán erők.

A legutóbbi háromoldalú – ukrán, orosz és amerikai részvételű – egyeztetésre február 16-án került sor. Az eredetileg február végére, majd március elejére halasztott következő fordulót végül törölték. Ennek oka az amerikai–izraeli Irán elleni csapások voltak, amelyek miatt Washington figyelme a Közel-Kelet felé fordult.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször is a tárgyalások újraindítását sürgette Washingtonnál és Moszkvánál. Egyúttal hangsúlyozta, hogy nem tekinti zsákutcának a békefolyamatot. Május 8-án közölte, hogy Kijev Donald Trump amerikai elnök küldötteinek látogatására számít késő tavasszal vagy kora nyáron.

Az érdemi előrelépést továbbra is komoly nézeteltérések akadályozzák, mindenekelőtt a területi viták miatt. Ukrajna a jelenlegi frontvonal befagyasztását tartja a legvalószerűbb tűzszüneti alapnak. Oroszország viszont előfeltételként ragaszkodik ahhoz, hogy az ukrán erők vonuljanak ki a Donyec-medence egyes részeiről. Ezt a követelést Kijev határozottan elutasítja.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

