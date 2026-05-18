Hivatalos: megérkezett Magyarország szomszédjába a hantavírus

Hivatalosan is beigazolódott a hantavírus-fertőzés egy 25 éves Arad megyei férfinál, a beteg állapota jelenleg stabil. Korábbi kezelési helyén, egy Bihar megyei pszichiátriai kórházban azonban nyolc embert karanténba helyeztek, az intézményt pedig súlyos higiéniai hiányosságok miatt megbírságolták.

A május 8-án lázzal kórházba került fiatalember állapota a jelentések szerint stabil. Jelenleg az Arad Megyei Sürgősségi Kórházban ápolják, öntudatánál van és együttműködő.

A bukaresti laboratóriumi vizsgálatok megerősítették, hogy egy Európában széles körben elterjedt vírustörzzsel fertőződött meg.

A hatóságok külön hangsúlyozták, hogy az esetnek nincs köze az MV Hondius luxushajón nemrég észlelt hantavírus-góchoz.

A beteg az utóbbi időben nem járt külföldön, és nem érintkezett más fertőzöttekkel. Újszentannai otthonában egyedül, szerény körülmények között élt. A helyi polgármester szerint nagy valószínűséggel a lakókörnyezetében felbukkanó rágcsálóktól kaphatta el a betegséget. A férfi családtagjainál eddig nem jelentkeztek a fertőzésre utaló tünetek.

A fiatalembert a hazatérése előtt hosszabb ideig a vaskohsziklási pszichiátrián kezelték. Az eset kapcsán az Egészségügyi Minisztérium azonnali vizsgálatot indított az intézményben.

Nyolc beteget 21 napos karanténba helyeztek, mivel kapcsolatba kerültek a fertőzött férfival.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a kórház nem felelt meg az alapvető higiéniai és egészségügyi előírásoknak, ráadásul túlzsúfolt is volt, hiszen 314 ágyon 319 beteget láttak el. A rágcsáló- és rovarirtás hiányosságai, valamint a higiéniai szabályok megszegése miatt az intézményre összesen 5000 lej (mintegy 347 ezer forint) bírságot szabtak ki.

Romániában a hantavírus-fertőzés ritkának számít, az elmúlt években összesen tizenöt esetet regisztráltak.

