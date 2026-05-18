Kettészakadt a hatalmas gazdaság: az export száguld, miközben a belföldi piac a mélybe zuhant

A hétfőn közzétett hivatalos adatok szerint az állóeszköz-beruházások az év első négy hónapjában váratlanul 1,6 százalékkal csökkentek az előző év azonos időszakához képest.

Ezzel párhuzamosan az ipari termelés áprilisban mindössze 4,1 százalékkal nőtt, ami közel hároméves mélypontot jelent.

A kiskereskedelmi forgalom alig 0,2 százalékkal emelkedett; ez a 2022 végi, járvány utáni újranyitás óta a leggyengébb adat. A Bloomberg által megkérdezett elemzők egyike sem számított ilyen kedvezőtlen számokra.

A Goldman Sachs és a Capital Economics becslései alapján a beruházások áprilisban éves összevetésben mintegy 8 százalékkal zuhantak. Ez a 2025 második felében tapasztalt visszaesés üteméhez hasonlítható. A feldolgozóipari és az infrastrukturális beruházások egyaránt gyengültek, a magánberuházások pedig meredeken visszaestek. A gyenge hitelkereslet és a dél-kínai esőzések mellett statisztikai torzítás is állhat a háttérben. Több közgazdász szerint ugyanis a hatóságok 2025 végén lefelé korrigálták a korábbi évek túlbecsült adatait, ami felnagyíthatta a mostani kilengéseket.

Eközben a kínai gazdaság fogyasztói oldala is tovább küszködik.

A személygépkocsi-eladások áprilisban 15 százalékkal zuhantak, ami 2022 közepe óta a legnagyobb mértékű visszaesés. Ebben az elektromos járművek vásárlási támogatásának megnyirbálása, valamint az iráni háború okozta olajáremelkedés egyaránt szerepet játszott. A háztartási gépek és bútorok forgalma kétszámjegyű ütemben csökkent. Az arany- és ékszereladások 21 százalékkal estek vissza, ami éles fordulatot jelent a korábbi spekulatív lázhoz képest. Áprilisban a kínai háztartások nettó hiteltörlesztése 2010 óta a legmagasabb szintet érte el, ami a fogyasztói bizalom tartós gyengeségére utal.

A gazdaság ugyanakkor kétsebességűvé vált: az exportorientált ágazatok húzzák a növekedést, míg a belföldi keresletre épülő szektorok lemaradnak.

Az elektronikai ipar termelése – a mesterséges intelligenciához kapcsolódó globális chipkereslet szárnyalásának köszönhetően – 15,6 százalékkal bővült, ami kétéves csúcsot jelent. Az autóipar szintén 9,2 százalékos növekedést produkált a külföldi elektromosjármű-értékesítések fellendülésének köszönhetően. Ezzel szemben az ingatlanpiachoz kötődő alapanyagok, mint a cement, az üveg és az acél termelése visszaesett.

A Nomura, a Goldman Sachs és más befektetési bankok elemzői erőteljesebb gazdaságélénkítő lépéseket sürgetnek, a kormányzat azonban egyelőre óvatos marad.

A jegybank nem utalt további monetáris lazításra, a költségvetési kiadásokat pedig márciusban már visszafogták.

A Kínai Kommunista Párt Politikai Bizottságának júliusi ülése lehet a következő alkalom, amikor a gazdaságpolitikát felülvizsgálhatják. Ritka pozitív adat volt a hétfői közlésben, hogy a használt lakások árcsökkenésének üteme áprilisban 2025 márciusa óta a leglassabb volt. Több elemzőház, köztük a Citigroup és a Bank of America szerint az ingatlanpiac végre a stabilizálódás jeleit mutatja.

