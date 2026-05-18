Kimondták az amerikai jegybank tervéről, amit a piacok nem akartak hallani: teljesen irreális, amire most készülnek

A Fed korábbi válságkezelésében részt vevő egykori tisztségviselők szerint Kevin Warsh leendő elnöknek nem a mérlegfőösszeg csökkentésére, hanem annak jövőbeli felhasználási elveire kellene összpontosítania – számolt be a Reuters.

A Fed 6700 milliárd dolláros mérlegfőösszegét egyes törvényhozók régóta a pénzpiaci beavatkozás jelképeként bírálják, mivel az állománynak a nagy részét amerikai államkötvények és jelzálogfedezetű értékpapírok teszik ki.

A péntek esküt tevő Kevin Warsh, a Federal Reserve következő elnöke maga is az infláció és a piaci torzulások egyik okaként hivatkozott rá a szenátusi meghallgatásai során, és a jegybanki mérleg szűkítését a "rendszerváltás" központi elemévé tette.

A jelenlegi állomány ugyanakkor már mintegy 2 ezer milliárd dollárral alacsonyabb a három évvel ezelőtti csúcsnál.

A gazdaság és a piacok szempontjából fontosabb lenne az eszközök összetételének átalakítása, mint a mérleg puszta méretének csökkentése. Ez a gyakorlatban a hosszú lejáratú értékpapírok helyett a rövid lejáratú kincstárjegyek felé történő eltolódást jelentené

– jelentette ki Jeremy Stein, a Harvard közgazdászprofesszora, aki 2012 és 2014 között a Fed Kormányzótanácsának tagja volt, az atlantai Fed pénzpiaci konferenciáján hétfőn.

Stein kifejtette, hogy a mérlegfőösszeg mára egyfajta politikai futballabdává vált, így szerinte Warsh kommunikációs képességeinek igazi próbája lesz, hogy el tudja-e terelni erről a vitát.

Az új Fed-elnököt a szenátus négyéves elnöki mandátumra erősítette meg, beiktatása pénteken várható a Fehér Házban.

Warsh egyébként Fed-kormányzóként 2006 és 2011 között még támogatta a mennyiségi lazítás (QE) első alkalmazását a pénzügyi válság idején. Később azonban egyre kritikusabbá vált, ahogy a program gyakorlatilag nyílt végűvé alakult, a koronavírus-járvány során újraindított eszközvásárlási programok kapcsán pedig többször is bírálatokat fogalmazott meg.

Charles Evans, a chicagói Fed korábbi elnöke ugyanezen a konferencián szkeptikusan fogadta Warsh célkitűzéseit. Warsh egy tavaly megjelent Wall Street Journal-cikkben 2500 milliárd dolláros mérlegfőösszeg-csökkentést vetett fel, de Evans "kétségeit" fejezte ki ezzel kapcsolatban. Úgy vélte, az ehhez szükséges szabályozási változtatások mindegyike

egy ambiciózus, Manhattan-terv jellegű kezdeményezés.

Evans arra is emlékeztetett, hogy 2007-es kinevezésekor a Fed mérlege még csupán 800 milliárd dollár volt. Kiemelte, hogy „aki ehhez a szinthez kíván visszatérni, annak az elképzelése teljesen irreális”. A jegybanki mérleg ugyanis ma már szorosan összefonódott a bankrendszer likviditási igényeivel és az irányadó kamat kezelésével.

Randall Kroszner, a Fed egykori kormányzója, a Chicagói Egyetem professzora a mérleg felhasználásának elvi kereteit tartja a legfontosabb kérdésnek. Példaként a Bank of England 2022-es brit államkötvény-piaci válságkezelését hozta fel.

Ott az eszközvásárlások sikerét az biztosította, hogy a jegybank világosan jelezte a szándékait: egyértelművé tették, hogy a beavatkozás rövid életű lesz, és kizárólag a piacok működőképességének fenntartását szolgálja.

Ezzel szemben a Fed esetében a koronavírus-járvány idején az eszközvásárlások célja teljesen összemosódott. A piaci stabilizálás fokozatosan monetáris politikai lazítássá alakult át. A jelzálogfedezetű értékpapírok vásárlása pedig még akkor is folytatódott, amikor a lakáspiac már rég stabilizálódott. Kroszner szerint pontosan az előzetes, világos elvek hiánya tette ennyire vitatottá a mérleg kérdését.

Forrás: Reuters

