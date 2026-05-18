Kinevezte a Magyar Péter vezette kormány legfontosabb államtitkárait Sulyok Tamás

A kinevezésekről már a hétfői kormányinfón is volt szó: Magyar Péter miniszterelnök akkor azt közölte, hogy még a nap folyamán megnevezik a kormány közigazgatási államtitkárait.
Ezzel arra reagált, hogy Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, korábbi kancelláriaminiszter korábban számon kérte a Tisza Párt vezette kormányon, hogy még nem nevezték meg az államtitkárokat.
A köztársasági elnök Magyar Péter javaslatára a következő kinevezésekről döntött:
Bokor Adrienn Judit – Szociális és Családügyi Minisztérium
Gál Éva Erika – Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium
Gárdos-Orosz Fruzsina Kinga – Igazságügyi Minisztérium
Ilku Lívia – Egészségügyi Minisztérium
Kereszty Gabriella Katalin – Külügyminisztérium
Kiss Zsuzsanna – Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium
Nagy Gábor – Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium
Pettkó-Szandtner Judit – Pénzügyminisztérium
Retteghy András Tibor – Belügyminisztérium
Rozinka Zsolt Illés – Élő Környezetért Felelős Minisztérium
Sántha György – Tudományos és Technológiai Minisztérium
Sirály Katalin – Közlekedési és Beruházási Minisztérium
Tóth Attila – Honvédelmi Minisztérium
Zimmer Mátyás – Gazdasági és Energetikai Minisztérium
Egy másik határozat szerint Sulyok Tamás azt is megállapította, hogy Ducsay Zsuzsanna Ágnes május 19-étől a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára.
