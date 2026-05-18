Kiszivárgott: Amerika elfogadhatta az iráni olajszankció feloldását!

A Tasnim félhivatalos iráni hírügynökség szerint az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási időszak alatt. A tárgyalódelegációhoz közel álló forrás szerint Washington a korábbi álláspontjával ellentétben az új szövegben már beleegyezett az olajszankciók ideiglenes feloldásába. Irán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy valamennyi szankció feloldása az amerikai kötelezettségvállalások része legyen, míg az Egyesült Államok ideiglenes OFAC-mentességet javasolt a végleges megállapodásig.

US HAS ACCEPTED THE LIFTING OF IRAN'S OIL SANCTIONS IN ITS NEW TEXT : A SOURCE CLOSE TO THE NEGOTIATION TEAM TOLD TASNIM THAT UNLIKE ITS PREVIOUS TEXTS, THE US HAS ACCEPTED IN THE NEW TEXT TO WAVE IRAN'S OIL SANCTIONS DURING THE NEGOTIATION PERIOD. WAVING THE SANCTIONS MEANS A… — First Squawk (@FirstSquawk) May 18, 2026

A hírre reagálva 1,5 dollárt esett a Brent nyersolaj jegyzése.

