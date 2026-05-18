  • Megjelenítés
Kiszivárgott: Amerika elfogadhatta az iráni olajszankció feloldását!
Gazdaság

Kiszivárgott: Amerika elfogadhatta az iráni olajszankció feloldását!

Portfolio
A Tasnim félhivatalos iráni hírügynökség szerint az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási időszak alatt. A tárgyalódelegációhoz közel álló forrás szerint Washington a korábbi álláspontjával ellentétben az új szövegben már beleegyezett az olajszankciók ideiglenes feloldásába. Irán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy valamennyi szankció feloldása az amerikai kötelezettségvállalások része legyen, míg az Egyesült Államok ideiglenes OFAC-mentességet javasolt a végleges megállapodásig.

A Tasnim félhivatalos iráni hírügynökség szerint

az Egyesült Államok elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók feloldását:

a tárgyalódelegációhoz közel álló forrás a hírügynökségnek azt mondta, hogy korábbi szövegeivel ellentétben az Egyesült Államok az új szövegben elfogadta az Iránnal szembeni olajszankciók felfüggesztését a tárgyalási időszak alatt.

A szankciók felfüggesztése a szankciók ideiglenes feloldását jelenti.

Még több Gazdaság

Kulcsterületen nyerheti vissza a globális vezető szerepét Európa

A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint rohamosan fogynak a világ olajkészletei

Sulyok Tamás nem akar lemondani, Orbán Anita tárgyalást kezd Ukrajnával a kárpátaljai magyarokról

Az ügy háttereként az iráni vezetés úgy fogalmazott, hogy "Irán ragaszkodik ahhoz, hogy az ország elleni valamennyi szankció feloldása az amerikai kötelezettségvállalások része legyen".

Az Egyesült Államok ugyanakkor ideiglenes OFAC-mentességet javasolt a végleges megállapodásig.

A hírre reagálva 1,5 dollárt esett a Brent nyersolaj jegyzése.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök a lemondásáról, Magyar Péter ultimátumáról
Elárulta a Revolut új magyarországi vezetője, mire készül itthon a neobank
Érdekes dolgokra bukkant Magyar Péter egy pincében, rendőrségi ügy lesz ebből is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility