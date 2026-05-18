Kiszivárgott, hogy kiket visz magával Magyar Péter varsói útjára
Gazdaság

A miniszterelnök holnap indul a lengyel fővárosba, és zajlanak a találgatások arról, hogy pontosan melyik minisztereket viszi magával első hivatalos külföldi útjára. Panyi Szabolcs, a VSquare újságírójának értesülése szerint 6 tárcavezető is vele tarthat.

A listában szerepel Panyi szerint:

  • Orbán Anita külügyminiszter,
  • Tarr Zoltán kulturális miniszter,
  • Kapitány István gazdaságfejlesztési miniszter,
  • Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,
  • Vitézy Dávid közlekedési miniszter és
  • Bóna Szabolcs agrárminiszter.

Emellett Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó is elkíséri majd. Magyar Péter a tervek szerint kedden délután érkezik Lengyelországba, ahonnan csütörtökön Ausztria felé veszi az útját.

A listát érdemes olyan szemmel nézni, hogy az egyes tárcavezetők személye azt sejteti, hogy milyen témákban jöhetnek egyeztetések. Nem meglepő, hogy Orbán Anita elkíséri a kormányfőt, hiszen ez egy fontos diplomáciai út, ráadásul a külügyminiszter korábban egyik legfőbb prioritásának a V4-ek szövetségének újraélesztését jelölte meg. A gazdasági és közlekedési miniszterek szereplése akár arra is utalhat, hogy a lengyel-magyar együttműködésbe közös beruházásokkal lehelnének új életet.

Címlapkép forrása: Facebook/Donald Tusk

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

2026. május 19.

2026. május 19.

2026. május 20.

2026. május 26.

