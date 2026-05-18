Kiszivárgott, hogy kiket visz magával Magyar Péter varsói útjára

A listában szerepel Panyi szerint:

Orbán Anita külügyminiszter,

Tarr Zoltán kulturális miniszter,

Kapitány István gazdaságfejlesztési miniszter,

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter,

Vitézy Dávid közlekedési miniszter és

Bóna Szabolcs agrárminiszter.

Emellett Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó is elkíséri majd. Magyar Péter a tervek szerint kedden délután érkezik Lengyelországba, ahonnan csütörtökön Ausztria felé veszi az útját.

A listát érdemes olyan szemmel nézni, hogy az egyes tárcavezetők személye azt sejteti, hogy milyen témákban jöhetnek egyeztetések. Nem meglepő, hogy Orbán Anita elkíséri a kormányfőt, hiszen ez egy fontos diplomáciai út, ráadásul a külügyminiszter korábban egyik legfőbb prioritásának a V4-ek szövetségének újraélesztését jelölte meg. A gazdasági és közlekedési miniszterek szereplése akár arra is utalhat, hogy a lengyel-magyar együttműködésbe közös beruházásokkal lehelnének új életet.

