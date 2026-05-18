Kulcsterületen nyerheti vissza a globális vezető szerepét Európa

Az uniós zöldmegállapodást bíráló hangok szerint Európa nem versenyezhet Kínával a tiszta technológia terén, Európa azonban jobban teljesít, mint gondolnánk, és ha most felgyorsítjuk az átállást, akkor az EU akár már a közeljövőben elkezdheti befogni Kínát fontos területeken. Különösen indokoltak az új intézkedések a szállítási-közlekedési szektorban, amely a szektorok között Európa legnagyobb klímaproblémáját jelenti. Az szektor szén-dioxid-kibocsátása szinte teljes egészében az olaj égetéséből származik, de Európának saját energiabiztonsága és a klímaváltozás elleni küzdelemben betöltött vezető szerepének megőrzése érdekében is a lehető leggyorsabban csökkentenie kellene az olajfüggőséget és az olajfogyasztást - derül ki egy új jelentésből.

Környezetromboló a légi közlekedés

Az európai szállítási szektor aktuális állapotáról készített elemzést a Transport & Environment európai közlekedési és környezetvédelmi szövetség. Jelentésük alapján 2025-ben az EU-ban a szállítási szektor üvegházgáz-kibocsátása stagnált, mivel miközben a hajózásból származó emisszió csökkent, addig a személyautók kibocsátása nem változott, a légi közlekedés kibocsátása pedig nőtt.

Az uniós szállítási szektor kibocsátása ma 27%-kal haladja meg az 1990-es szintet, míg a többi szektor emissziója markánsan csökkent, az ipari és villamosenergia-szektorban például kevesebb mint felére esett. Ezért, míg a teljes karbonemisszióból az EU részesedése 6,3%, addig a szállítási szektor globális üvegházgáz-kibocsátásában 10,6%-os részaránnyal bír.

A jelentés rávilágít: az elektromos autó értékesítései és az autók kibocsátásának csökkenése határozottan korrelál, az újautópiacon magasabb villanyautó-részarányt elérő európai országokban jellemzően jelentősebben esett a gépkocsik üvegházgáz-kibocsátása. Magyarországon a 2025-ben regisztrált új autók 8,5%-a volt akkumulátoros elektromos modell - jócskán elmaradva a 20%-ot közelítő uniós átlagtól -, míg a teljes hazai autópark üvegházgáz-kibocsátása 1,9%-kal mérséklődött - amivel az ország az uniós mezőny utolsó harmadába tartozik az elért kibocsátáscsökkentés aránya alapján.

A legnagyobb problémát azonban a légi közlekedésből származó kibocsátás növekedése okozza;

hét uniós országban a repülés karbonemissziója már az autókét is meghaladja. Magyarország nincs ezen államok között, vagyis a közúti szállítás karbonlábnyoma itthon továbbra is jóval nagyobb, mint a légi forgalom.

A jelentés megállapítja, hogy az EU szállítási szektorának szén-dioxid-kibocsátása szinte teljes egészében az olaj (-termékek) égetéséből származik. Európa továbbra is erőteljesen függ az importált olajtól - és az olajválságoktól, így miután 2025-ben több mint 220 milliárd eurót költött olajimportra, idén már várhatóan több mint 300 milliárd euró összértékben fog olajat égetni hordónkénti 100 dolláros árak mellett.

Utolérhetjük Ázsiát

Az olajfüggőségből részben kiutat kínáló akkumulátoros elektromos autók és kisteherautók globális értékesítéseinek nem egészen 15%-át adja az EU, az Egyesült Államok kevesebb mint 10%-át, míg a kínai vállalatok az eladások 60%-át realizálják.

Ami viszont a belső piaci értékesítéseket illeti, Európa jobban áll, mint sokan gondolnák. Bár az akkumulátoros elektromos járművek eladásai terén egyre nagyobb a lemaradása Kínához képest, a villanyautók piaci részesedése szempontjából Európa mindössze 3 évvel van az ázsiai ország mögött,

és ha fenntartja jelenlegi - egyebek mellett az autóipar által kritizált - ambícióit, hamarosan utol is érheti.

(Egyes, jellemzően északi európai nagyvárosokban pedig a kínai metropoliszoknál is nagyobb az elektromos autók piaci részesedése.)

E tekintetben az EU 2021-ig lépést tartott Kínával, de az uniós CO2-szabványok gyengesége lehetővé tették Kína számára, hogy megelőzze. 2025-ben Kínában 8,5 millió elektromos járművet adtak el, ami 31%-os részesedést jelent, míg Európában 2 milliót, ami 19%-os aránynak felel meg. A Tesla úttörő szerepe ellenére az USA lemaradni látszik, és várhatóan nem fogja elérni a 25% feletti villanyautó-értékesítési arányt 2030-ig.

Részben az emissziós szabályozás szigorodásának és a támogatásoknak köszönhetően az európai autógyártók elektromos jármű eladásai fellendülést mutatnak a kulcsfontosságú uniós piacon. Az EU-ban tavaly eladott elektromos járművek 71%-a európai volt, míg a plug-in hibrid járművek esetében 64%-os piaci részarányt értek el az európai gyártók.

Mi a helyzet az akkumulátoriparral?

Az európai akkumulátoripar szintén átalakulóban van, és egy olyan, sokszínű iparág van kialakulóban, amelyre az EU-nak szüksége van, az európai és kínai vállalatok pedig kiegészítik a meglévő (többnyire) dél-koreai kapacitást - fogalmaz a jelentés. Azért, hogy ezeknek a születőben lévő gigagyáraknak és kritikus feldolgozóüzemeknek esélyük legyen a túlélésre és a globális versenyre, az Európai Bizottság készülő ipartámogatási csomagjának (Industrial Accelerator Act) támogatnia kell az akkucellák és -pakkok belföldi gyártását.

Ugyanakkor Kína akkumulátorgyártásának volumene mintegy 20-szorosa Európáénak, és a teljes globális ellátási láncokat masszívan dominálja. Európa valószínűleg mindig is Kína mögött marad az akkumulátorgyártás volumenét tekintve,

de a megfelelő politikával és finanszírozással kiaknázható Európa hatalmas potenciálja a 21. század egyik kulcsfontosságú iparágának növekedésében.

A jelentés az akkumulátoros elektromos teherautókkal kapcsolatban megjegyzi, noha ezek eladásait is Kína uralja (14,7%-os piaci részesedés 2025-ben), Európa e tekintetben továbbra is versenyben van (4,5%), míg az Egyesült Államokban az elektromos teherautók eladásai meredeken zuhantak (0,2%). (Három EU-tagállamban, Hollandiában (18,2%), Dániában (16,9%) és Svédországban (16,1%) még a kínai értéket is meghaladja az elektromos járművek teherautó-piaci részesedése.)

Innováció a légiiparban és a vízi közlekedésben

A közúti közlekedésnél nehezebben dekarbonizálható légi közlekedés továbbra is lemaradásban van a kibocsátáscsökkentés területén, de Európa szempontjából jó hír, hogy itt jóval több startup fejleszt olyan innovatív technológiát, melynek célja a légi közlekedés kibocsátási problémáinak megoldása, mint a tengerentúlon vagy Kínában.

Az innovációs fellendülést az akkumulátoros elektromos, a hidrogénmeghajtású és az egyéb új repülési koncepciókon dolgozó európai társaságok vezetik, ezen kis- és középvállalkozások növekedésének támogatása pedig az Unió alapvető gazdasági érdeke.

Európa jelenleg a világ bejelentett e-kerozin-termelési kapacitásának több mint felét teszi ki;

a világszerte bejelentett 64 nagyszabású projekt közül 41 Európában valósul meg.

Ami a vízi közlekedést illeti, a jelentés megállapítja, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt az akkumulátoros elektromos hajókra (új építésűekre és átalakított hajókra egyaránt) vonatkozó megrendelések száma és volumene. Az elektromos hajók alkalmazását tekintve Európa és Kína a globális éllovasok; Európa vezető szerepet játszik az akkumulátoros elektromos hajók telepítésében, bruttó űrtartalom tekintetében Kínát is megelőzve, míg az Egyesült Államok jelenleg nemigen rúg labdába e téren.

Összefoglalóan, a közlekedési szektor villamosítása kapcsán a jelentés megállapítja, "a tétlenség ára gazdaságunk, biztonságunk és éghajlatunk szempontjából sokkolóan magas. Európa az elmúlt 20 évben a fosszilis tüzelőanyagok egyre nagyobb áringadozásainak volt kitéve. A lehető leggyorsabban csökkentenünk kell az olajfüggőséget és -fogyasztást, energiabiztonságunk és a klímaváltozás elleni küzdelemben betöltött vezető szerepünk megőrzése érdekében is.

A jó hír az, hogy a technológiák léteznek, a fejlődés és az árcsökkenések döbbenetesek. Európának fel kell gyorsítania elektroállammá válást, és ki kell aknáznia a tiszta, olcsó, megbízható energiát, amely megvédi a jövőbeli energiasokkoktól.

