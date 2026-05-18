  • Megjelenítés
Látványosan folytatódik a hatalomátvétel, Magyar Péter újabb bejelentésekkel készül
Gazdaság

Látványosan folytatódik a hatalomátvétel, Magyar Péter újabb bejelentésekkel készül

Portfolio
Zajlik a hatalomátvétel: a napokban történik meg az új minisztériumok apparátusának felállítása, egyre több államtitkári név ismert. Hétfőre Magyar Péter ismét kormányülés összehívását lengette be, így várhatóan több fontos bejelentésre számíthatunk a kabinettől. A fejleményekről folyamatosan tudósítunk.
Megosztás

Megszólalt Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Honvédelmi Minisztérium gigaszerződéséről, szerinte nem volt köze a választásokhoz

A leköszönt honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf szakmai okokkal és nemzetbiztonsági érdekekkel magyarázza azt az 1311 milliárd forintos keretszerződést, amelyet a tárca alig egy hónappal a választások előtt kötött a 4iG-vel. Kiemelte, hogy évente "csak" 100 milliárdos összegről van szó, és szerinte a szerződés felmondása komoly nemzetbiztonsági hátrányt okozna.

Tovább a cikkhez
Megszólalt Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Honvédelmi Minisztérium gigaszerződéséről, szerinte nem volt köze a választásokhoz
Megosztás

Mi várható ma?

Látványosan folytatódik a kormányalakítás folyamata: újabb és újabb képsorokkal találkozunk a minisztériumok épületéről, ahogy az új tárcák kezdenek berendezkedni az épületekben. Eközben a háttérben a miniszterek keresik a csapatukat, sorra érkeznek a személyi kinevezésekről szóló hírek.

Kapcsolódó cikkünk

Érdekes dolgokra bukkant Magyar Péter egy pincében, rendőrségi ügy lesz ebből is

Bejelentette Gajdos László a miniszterhelyettesét - Nagy múltú politikust hoztak a legnehezebb helyzetekre

Az átadás-átvétel időszakát több botrány is terhelte: az előző héten pattant például ki, hogy a Honvédelmi Minisztérium nem sokkal a választások előtt hatalmas összegű, 1300 milliárdos keretszerződést kötött a 4iG-val. Könnyen lehet, hogy a héten további, utolsó pillanatos szerződések látnak majd napvilágot, így a következő napokban is ezek az ügyek uralják majd a napirendet.

Mindeközben Magyar Péter mára újabb kormányülést hirdetett.

Az még nem ismert, hogy pontosan milyen témák kerülnek majd elő, várhatóan szó lesz azonban az aszályhelyzetről, és a felsőoktatás átalakításának ügyére is kiemelt figyelem irányulhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: Orbán Viktor nem kapja meg a jelenlegi szabályok szerint neki járó 38,8 millió forintos végkielégítést. Eközben Magyar Péter felmentette a helyettes államtitkári pozíciójából Havasi Bertalant, aki közölte, hogy nem mond le a végkielégítéséről, és bíróságon is kész érvényesíteni a jogait. Havasi azt állítja, esetében nem több tízmilliós összegről, hanem hathavi fizetésről van szó, amelyet az utolsó fillérig követelni fog. Magyar Péter közben luxusberuházásokra hivatkozva követeli a Kúria elnökének távozását - Varga Zs. András korábban visszautasította a vádakat.

Tovább a cikkhez
Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené
Ez volt a legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap
Kormányalakítás: felbont egy gigaszerződést a kormány – Meddig tarthat a Tisza diadalmenete?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility