Leépítést jelentett be az IKEA, több száz munkahely szűnik meg
Az IKEA márkát 63 országban franchise-rendszerben működtető Inter IKEA 850 munkahely megszüntetését jelentette be. A lépésre azért volt szükség, mert a csökkenő fogyasztói kereslet és az emelkedő költségek egyre nagyobb nyomást helyeznek a svéd bútorkereskedelmi óriásra.

A vállalat világszerte szervezi az IKEA-termékek beszerzését, és 13 franchise-partnert lát el áruval. Az elmúlt időszakban az emelkedő költségek és az amerikai vámok egyaránt szűkítették a cég mozgásterét. Az Inter IKEA emellett stratégiai váltáson is keresztülmegy, a hagyományos, városszéli áruházak helyett egyre inkább a kisebb, belvárosi üzletekre helyezik a hangsúlyt a vásárlók visszacsábítása érdekében.

Henrik Elm, az Inter IKEA pénzügyi igazgatója a Reutersnek adott interjújában kiemelte, hogy a vállalatnak gyorsabbá kell válnia, rövidíteniük kell a döntéshozatali folyamatokat, az erőforrásokat pedig a legfontosabb prioritásokra kell összpontosítaniuk.

Tavaly év végén mind az Inter IKEA, mind pedig legnagyobb franchise-partnere, a legtöbb áruházat üzemeltető Ingka Group vezetőt váltott. Erre azután került sor, hogy az IKEA a második egymást követő évben számolt be csökkenő árbevételről.

Az Ingka egyébként márciusban szintén bejelentett egy 800 fős irodai leépítést.

Elm szerint a fogyasztói bizalom már régóta tartó romlását az iráni háború tovább gyorsította. A konfliktus jelentősen megemelte az üzemanyagárakat, ami szűkíti a háztartások költségvetését. Ez a folyamat visszafogja a nem létfontosságú kiadásokat, például a lakásfelújításra vagy az új bútorokra fordított összegeket. A pénzügyi igazgató hozzátette: az árcsökkentés képessége fontosabb, mint valaha, ezt viszont túl magas költségszint mellett lehetetlen elérni.

A 850 érintett pozícióból 300-at Svédországban szüntetnek meg, többek között abban az älmhulti központban, ahol az IKEA-t 1943-ban alapították. A leépítés az Inter IKEA 27 500 fős teljes létszámának mintegy 3 százalékát érinti.

Rendhagyó megoldást tesztel az IKEA

Forrás: Reuters

