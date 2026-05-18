Lemondott Vitézy Dávid, megnevezte az utódját a Fővárosi Közgyűlésben

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy lemondott fővárosi közgyűlési képviselői mandátumáról, valamint a Podmaniczky-frakció vezetéséről és a szakbizottság elnöki feladatairól. A döntést azzal indokolta, hogy közlekedési és beruházási miniszterként összeférhetetlen az, hogy a Fővárosi Közgyűlésben is dolgozzon.
A frakció vezetését Gál József képviselő veszi át, aki a kezdetektől tagja a fővárosi frakciónak. Vitézy megüresedő helyére Hutiray Borbálát jelölik, aki eddig is segítette a frakció munkáját. Hutiray 2024 óta a közgyűlés mellett működő tulajdonosi bizottság Podmaniczky Mozgalom által delegált külsős tagjaként dolgozott, és 2016 óta az első budapesti carsharing szolgáltatónál tevékenykedik.
Vitézy a lemondását ismertető 8 perces videóban részletes beszámolót adott a 101 pontos programjuk megvalósításáról. Ebben felsorolta, hogy
- Az első közgyűlésen javaslatukra döntött a testület a BKK-rendészet létrehozásáról, amely több mint 100 fővel működik.
- Elérték, hogy chatfunkció kerüljön a Budapestgo alkalmazásba, és létrejött egy fővárosi rendészeti képesség.
- A repülőtéri busz hozzáférhetőbbé vált a budapestiek számára, akik vármegyeországbérlettel vagy budapesti bérlettel sokkal olcsóbban vehetik igénybe.
- Meghosszabbították a metró üzemidejét péntek-szombat esténként éjjel egyig, a többi napon pedig fél órával.
- Az éjszakai buszhálózat újratervezésében egy tervig jutottak el.
- A BUBI közbringarendszer esetében tarifaintegrációt döntött el a közgyűlés, amelynek értelmében akinek Pest vármegyei vagy országbérlete, illetve Budapest bérlete van, az havonta tíz alkalommal ingyen használhatja a rendszert.
- Sétálóutcásítást értek el Budapest belvárosában, a Madách tér már meg is újul.
- Útfelújítási program több eleme indult el, nemrég a Mester utcát jelentette be a főpolgármester, korábban pedig Újpesten az István út és a Pozsonyi utca felújítására is sikerült pénzt szerezni.
- A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként a Gellért tértől déli irányba, Kopaszi-gát felé épülhet meg egy új villamos.
A fővárosi oldalon elhárítottunk minden akadályt, most pedig az én dolgom állami oldalról az lesz, hogy ezt tényleg elő is mozdítsam
- fogalmazott Vitézy.
A videóban elhangzott még, hogy a Pesti Fonódó Villamoshálózat tervezésén is dolgoztak, a Bajcsy-Zsilinszky úton a 14-es és a 47-es villamos tengelyeinek összekötésére készülnek. Elindult egy villamosgyorsítási program is rádiós váltóállítással és villamosbarát zöldhullámokkal.
A fürdők nyitvatartását is meghosszabbították, minden nap este 10-ig nyitva van egy budapesti fürdő, és kedvezményeket vezettek be a budapestiek számára.
Ezt követően Gál József arról beszélt, hogy a 101 pontos programból még sok minden megvalósítható.
Budapest érdekeit fogjuk nézni, és azt, hogy mi a jó a budapestieknek, és nem azt, hogy mi a jó egyes politikusoknak vagy pártoknak
- jelentette ki.
Vitézy 370 ezer szavazatot kapott a budapestiektől a főpolgármester-választáson. Miniszterként azt tűzte ki célul, hogy "a legkisebb településtől a fővárosig új lendületet adunk az uniós pénzek hazahozatalával, a fejlesztéspolitikai képesség újraépítésével".
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Teljesen leválna az USA-ról a NATO egyik legerősebb hatalma - Új vadászgépet villantottak
Jön fel a török hadiipar.
Olyan fegyverrel néz szembe Oroszország, amilyennel még sosem: lehullt a lepel a Brave-1-ről
Az ukrán védelmi miniszter videón mutatta be a saját fejlesztésű KAB-ot.
Elképesztő mennyiségű csapadék hullott a múlt héten – Térképeken mutatjuk, a májusi eső valóban aranyat ért
Megszűnt a mezőgazdasági aszály.
Egy nagy választás kis vesztese: a német kisebbség búcsúja a lengyel parlamenttől
A magas részvétel nem mindenkinek jó hír.
Végrehajtás indult Balásy Gyula államnak felajánlott cégei ellen
Pedig tartalékuk lenne.
Vége a gigantikus hadihajók korának? - Leleplezte az Egyesült Államok a villámgyors, legénység nélküli flottáját
Afrika partjai mentén tesztelték a GARC-Lightfish kombináció képességeit.
Drága szabadság: pár nap alatt csaknem 1 milliárd forintnyi összeget dobtak össze Zelenszkij volt jobbkezének
Andrij Jermak óvadék ellenében szabadulhatott.
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára!
Mutatjuk a legfrissebb számokat.
Megkeresed a havi 400 ezret? Már rég prémium ügyfél vagy, csak nem tudsz róla
Sokan évek óta ugyanazt az elavult, ezer sebből vérző bankszámlát használják, miközben a fizetésük időközben jelentősen nőtt. Pedig ma már egy kis odafigyeléssel, vagy magasabb (400 ezer
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Zsiday Viktor: Milyen árfolyamon legyen eurónk?
Magyarországnak valós esélye van az euró bevezetésére a következő években. Habár ezt még el lehet rontani - nagyon is! - de felmerül a kérdés, hogy... The post Zsiday Viktor: Milyen árfolyam
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.