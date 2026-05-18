Lemondott Vitézy Dávid, megnevezte az utódját a Fővárosi Közgyűlésben

Gál József veszi át a Podmaniczky Mozgalom frackióvezetését, Hutiray Borbála, a Tulajdonosi Bizottság külsős tagja érkezik képviselőként a Fővárosi Közgyűlésbe, miután Vitézy Dávid lemondott fővárosi közgyűlési képviselői mandátumáról. A városvezetésben betöltött pozíciója ugyanis a hatályos jogszabályok miatt összeférhetetlen a közlekedési és beruházási miniszteri pozícióval.





Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy lemondott fővárosi közgyűlési képviselői mandátumáról, valamint a Podmaniczky-frakció vezetéséről és a szakbizottság elnöki feladatairól. A döntést azzal indokolta, hogy közlekedési és beruházási miniszterként összeférhetetlen az, hogy a Fővárosi Közgyűlésben is dolgozzon.

A frakció vezetését Gál József képviselő veszi át, aki a kezdetektől tagja a fővárosi frakciónak. Vitézy megüresedő helyére Hutiray Borbálát jelölik, aki eddig is segítette a frakció munkáját. Hutiray 2024 óta a közgyűlés mellett működő tulajdonosi bizottság Podmaniczky Mozgalom által delegált külsős tagjaként dolgozott, és 2016 óta az első budapesti carsharing szolgáltatónál tevékenykedik.

Vitézy a lemondását ismertető 8 perces videóban részletes beszámolót adott a 101 pontos programjuk megvalósításáról. Ebben felsorolta, hogy

Az első közgyűlésen javaslatukra döntött a testület a BKK-rendészet létrehozásáról, amely több mint 100 fővel működik.

Elérték, hogy chatfunkció kerüljön a Budapestgo alkalmazásba, és létrejött egy fővárosi rendészeti képesség.

A repülőtéri busz hozzáférhetőbbé vált a budapestiek számára, akik vármegyeországbérlettel vagy budapesti bérlettel sokkal olcsóbban vehetik igénybe.

Meghosszabbították a metró üzemidejét péntek-szombat esténként éjjel egyig, a többi napon pedig fél órával.

Az éjszakai buszhálózat újratervezésében egy tervig jutottak el.

A BUBI közbringarendszer esetében tarifaintegrációt döntött el a közgyűlés, amelynek értelmében akinek Pest vármegyei vagy országbérlete, illetve Budapest bérlete van, az havonta tíz alkalommal ingyen használhatja a rendszert.

Sétálóutcásítást értek el Budapest belvárosában, a Madách tér már meg is újul.

Útfelújítási program több eleme indult el, nemrég a Mester utcát jelentette be a főpolgármester, korábban pedig Újpesten az István út és a Pozsonyi utca felújítására is sikerült pénzt szerezni.

A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként a Gellért tértől déli irányba, Kopaszi-gát felé épülhet meg egy új villamos.

A fővárosi oldalon elhárítottunk minden akadályt, most pedig az én dolgom állami oldalról az lesz, hogy ezt tényleg elő is mozdítsam

- fogalmazott Vitézy.

A videóban elhangzott még, hogy a Pesti Fonódó Villamoshálózat tervezésén is dolgoztak, a Bajcsy-Zsilinszky úton a 14-es és a 47-es villamos tengelyeinek összekötésére készülnek. Elindult egy villamosgyorsítási program is rádiós váltóállítással és villamosbarát zöldhullámokkal.

A fürdők nyitvatartását is meghosszabbították, minden nap este 10-ig nyitva van egy budapesti fürdő, és kedvezményeket vezettek be a budapestiek számára.

Ezt követően Gál József arról beszélt, hogy a 101 pontos programból még sok minden megvalósítható.

Budapest érdekeit fogjuk nézni, és azt, hogy mi a jó a budapestieknek, és nem azt, hogy mi a jó egyes politikusoknak vagy pártoknak

- jelentette ki.

Vitézy 370 ezer szavazatot kapott a budapestiektől a főpolgármester-választáson. Miniszterként azt tűzte ki célul, hogy "a legkisebb településtől a fővárosig új lendületet adunk az uniós pénzek hazahozatalával, a fejlesztéspolitikai képesség újraépítésével".

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert