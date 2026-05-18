Lépett az Egyesült Államok, csak még rosszabb lett a helyzet a Hormuzi-szorosban

A Hormuzi-szoros gyakorlatilag zárva van a kereskedelmi hajóforgalom előtt: a hétvégén alig néhány, túlnyomórészt iráni kötődésű hajó haladt át a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán. Irán egy Hormuz Safe nevű, bitcoinnal fedezett biztosítási programmal próbálja újraindítani a forgalmat, amelytől Teherán akár tízmilliárd dolláros bevételt vár. Az amerikai haditengerészet blokádja továbbra is érezteti hatását: eddig nyolcvanegy kereskedelmi hajót irányítottak át, miközben huszonhárom tanker vesztegel Irán fő olajexport-központjánál, a Hark-szigetnél. Az iráni média szerint Washington az olajszankciók felfüggesztését ajánlotta fel egy átfogó békemegállapodás fejében, ezt azonban az Egyesült Államok hivatalosan nem erősítette meg.

A Hormuzi-szoroson továbbra sem haladhatnak át a tankerek és egyéb szállítóhatjók, a hétvégén mindössze néhány jármű haladt csak át a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalán, és ezek túlnyomó többsége is iráni kötődésű volt. Közben Teherán egy bitcoin-alapú biztosítási programmal próbálja újraindítani a forgalmat – írta a Bloomberg.

A hírügynökség hajókövetési adatai szerint a napi áthaladások száma folyamatosan csökkent.

Szombaton nagyjából tizenegy, vasárnap nyolc, hétfő reggelig pedig mindössze három hajó kelt át a szoroson, ez utóbbiak ráadásul kizárólag iráni vízi járművek voltak. A hétvégén az egyetlen nem iráni mozgást egy üres, dél-koreai kötődésű szupertanker, az Aram (más néven Cameroon Prosperity) befelé tartó útja, valamint a szaúdi Sabic által üzemeltetett Al Barrah nevű LPG-szállító hajó kifelé tartó útja jelentette.

Irán a válsághelyzetet kihasználva egy Hormuz Safe nevű, bitcoinnal fedezett biztosítási programot indított a szoroson áthaladni kívánó hajózási társaságok számára.

Teherán várakozásai szerint a kezdeményezés több mint tízmilliárd dollár bevételt hozhat, de a biztosítási kötvény pontos szerkezete és a kockázati fedezet részletei azonban egyelőre tisztázatlanok.

Az iráni média emellett arról számolt be, hogy az Egyesült Államok az iráni olajexportot sújtó szankciók ideiglenes felfüggesztését ajánlotta fel.

De ezt az USA nem adná ingyen, a feloldás feltétele egy átfogó békemegállapodás megkötése és a szoros újranyitása lenne. Fontos azonban, hogy egyelőre Washington ezt hivatalosan nem erősítette meg.

Az amerikai haditengerészet blokádja továbbra is érezteti hatását az Ománi-öbölben, az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) vasárnapi közleménye szerint a blokád bevezetése óta összesen nyolcvanegy kereskedelmi hajót irányítottak át. Emiatt mintegy huszonhárom olajszállító tanker gyűlt össze Irán fő olajexport-központja, a Hark-sziget közelében.

Ez a legnagyobb hajókoncentráció azóta, hogy az amerikai flotta megkezdte Teherán tengeri kereskedelmének blokádját.

A helyzet áttekintését tovább nehezíti, hogy az automatikus hajóazonosító rendszer (AIS) jeleit széles körben zavarják a térségben. Ez jelentősen megnehezíti a tengeri forgalom független ellenőrzését. Az iráni kötődésű hajók ráadásul jellemzően kikapcsolják az AIS-adóikat, hogy elkerüljék az észlelést. Ez a gyakorlat már az amerikai blokád előtt is bevett módszernek számított, a transzpondereket sok esetben csak egy mintegy tizenhárom napos tengeri utat követően, a Malakka-szoroshoz érve kapcsolták vissza.

