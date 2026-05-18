Magyar Péter új bejelentést tesz az Orbán-kormány bukását megalapozó ügyben

Magyar Péter miniszterelnök kedden reggel rendkívüli sajtótájékoztatót tart a kegyelmi ügyben feltárt információkról. A politikus már a hétfői kormányinfón közölte, hogy az Igazságügyi Minisztériumban található dokumentumokat nyilvánosságra hozzák, amelyek szerint az akkori igazságügyi miniszter nem javasolt kegyelmet a bicskei ügyben, ám Novák Katalin köztársasági elnök megváltoztatta a nemleges javaslatot.

Magyar Péter miniszterelnök kedden reggel 8.30-ra rendkívüli sajtótájékoztatót hirdetett meg a kegyelmi ügyben megismert információkról. A kormányfő azt közölte, hogy az eseményt élőben közvetítik.

A bejelentés előzménye, hogy Magyar Péter a hétfői kormányinfón arról beszélt: a kormány megvizsgálta a kegyelmi ügy dossziéját, amelynek egyik dokumentumcsomagja az Igazságügyi Minisztériumban van, és ezt kedden nyilvánosságra hozzák.

A miniszterelnök szerint az iratok alapján az akkori igazságügyi miniszter 40 kegyelmi ügyet terjesztett fel a köztársasági elnöknek, ezek közül három esetben javasolt kegyelmet, de a bicskei ügy nem volt köztük.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 18. Tisza-kormány: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést

Magyar Péter azt is elmondta, ezt a nemleges javaslatot változtatta meg Novák Katalin akkori köztársasági elnök. A kormány a kegyelmi kérvényt is nyilvánosságra hozná, beleértve azt is, hogy melyik ügyvéd készítette és jegyezte ellen, valamint vizsgálják a környezettanulmány részleteinek közzétételét is.

A miniszterelnök – kampányígéretének megfelelően – parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is bejelentette az ügyben.

A meghívottak számára kötelezővé tennék a részvételt, ennek érdekében jogszabályt módosítanának. Magyar Péter szerint aki a kötelezettsége ellenére nem jelenik meg, jelentős bírságra, majd rendőrségi intézkedésre számíthat.

A kormány a kegyelmi döntések nyilvánosságára vonatkozó szabályokat is módosítaná, mert Magyar Péter szerint a jelenlegi rendszerben a kegyelmi ügyek a titok homályában maradnak. A miniszterelnök egyúttal felszólította Sulyok Tamást is, hogy hozza nyilvánosságra az államfőnél lévő kegyelmi dossziét.

A Fidesz-KDNP-kormány bukását megalapozó ügy 2024 elején robbant ki, amikor kiderült, hogy Novák Katalin akkori köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének, akit azért ítéltek el, mert segített eltussolni az intézmény igazgatójának pedofil bűncselekményeit.

A döntés súlyos politikai válságot okozott: Novák Katalin lemondott, Varga Judit volt igazságügyi miniszter – Magyar Péter korábbi felesége – pedig visszavonult a közélettől, miután kiderült, hogy ő jegyezte ellen a kegyelmi döntést.

Magyar Péter a volt neje bejelentése után adott interjút a Partizánnak, amelyben a Fidesz morális válságáról beszélt. Ezt követően kezdte meg nyilvános működését, először március 15-én egy tömegrendezvényt tartva, majd pártot alapítva. Először a 2024-es EP-választásokon indult el a Tisza, amely azonnal közel 30 százalékos eredményt ért el. Magyar Péter ezt követően a kampány során többször is azt ígérte, hogy a kegyelmi ügy minden részletét nyilvánosságra hozzák.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert