Megállíthatatlanul terjed az új halálos vírustörzs, amely ellen sem gyógyszer, sem vakcina nem létezik

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánította, hogy új ebolajárvány tört ki a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. A betegség késői felismerése és gyors terjedése komoly aggodalmat keltett a szakértők körében, az eddigi vizsgálatok alapján már ki is szabadult az afrikai országból a vírus – számolt be a Reuters.

Ituri tartomány kilenc egészségügyi körzetében

eddig 393 ebolagyanús megbetegedést és 105, feltételezhetően a fertőzéshez köthető halálesetet tartanak nyilván.

Ezek közül nyolc esetet laboratóriumi vizsgálattal is megerősítettek - közölte hétfőn a Congo Health Cluster. Egy további igazolt esetet jelentettek Észak-Kivu tartomány fővárosából, az M23-as lázadók által ellenőrzött Gomából is. A betegség a szomszédos Ugandába szintén átterjedt, Kampalában két fertőzést azonosítottak.

A járványt az ebolavírus Bundibugyo-törzse okozza, és ezzel a variánssal szemben – a gyakoribb Zaire-törzzsel ellentétben – nem áll rendelkezésre sem engedélyezett célzott gyógyszeres kezelés, sem vakcina.

Aggasztó, hogy a vizsgálatok szerint a fertőzés április óta terjed, és az Ituri tartománybeli Mongbwalu bányavárosában egy Buniából érkező, nyitott koporsós temetési menet után kezdtek megbetegedni az emberek. A WHO-t május 5-én értesítették egy ismeretlen, magas halálozási arányú betegségről, amelyben négy napon belül négy egészségügyi dolgozó is életét vesztette.

A diagnózist többszörös emberi mulasztás hátráltatta, például hogy a Buniában dolgozó személyzet például nem kezdeményezte a minták további vizsgálatát, miután azok a Zaire-törzsre negatívnak bizonyultak.

Emiatt a kórokozót csak május 14-én azonosították, és a járványt csupán másnap hirdették ki.

Samuel Roger Kamba kongói egészségügyi miniszter sátrakkal és felszereléssel érkezett Buniába, hogy kezelőközpontokat állítsanak fel. A WHO kinshasai védőfelszerelés-készletei kimerültek, így az utánpótlást egy Kenyából induló teherszállító repülőgéppel biztosítják. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szakértőt delegált Etiópiába, az Afrikai Unió egészségügyi szervezetéhez. Eközben az amerikai járványügyi hivatal (CDC) további munkatársak kiküldését tervezi kongói és ugandai irodáiba.

A járvány miatt az Egyesült Államok ugandai nagykövetsége hétfőn ideiglenesen felfüggesztette a vízumügyintézést. A kongói-ruandai határon a hatóságok megállították a Bukavuból átkelni próbáló kongói állampolgárokat. Uganda elhalasztotta a júniusi Mártírok napja ünnepséget is, amelyre hagyományosan több ezer zarándok érkezik Kelet-Kongóból. Az ugandai egészségügyi minisztérium közlése szerint több nyugat-ugandai lakost is megfigyelés alatt tartanak, mivel a közelmúltban temetésen vettek részt Kelet-Kongóban.

A késedelmes felismeréshez a nemzetközi támogatók csökkenő finanszírozása is hozzájárult - mutatott rá a Nemzetközi Menekültügyi Bizottság (IRC) kongói egészségügyi koordinátora. A járványügyi megfigyelőrendszerek leépülése miatt az ebolavírus a szokásosnál is tovább terjedhetett, mielőtt a helyi közösségek és az egészségügyi dolgozók reagálni tudtak volna. A vírus 1976-os felfedezése óta ez a 17. ebolajárvány Kongóban. A betegség a fertőzöttek testnedveivel, illetve szennyezett anyagokkal való közvetlen érintkezés útján terjed. A WHO adatai szerint a fertőzés átlagos halálozási aránya mintegy 50 százalékos.

Forrás: Reuters

