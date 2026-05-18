Megduplázná piaci értékét az O3 Partners, tőkebevonásra készül a cég

Az O3 Partners az elmúlt években fokozatosan alakította át működési modelljét, a klasszikus startup és technológiai befektetési fókusz mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyezve alapkezelőkben, befektetési tanácsadókban és az általuk kezelt tőkealapokban szerzett stratégiai részesedésekre, összefoglalóan az úgynevezett GP stake befektetésekre. Jelenleg a cégcsoporthoz tartozó alapokban kezelt összes vagyon meghaladja a 300 millió eurót.
Az O3 stratégiai célja ezen kezelt vagyon megtöbbszörözése, amelyhez a jelenlegi crowdfunding kampány és az azt követően a 2026. végéig megvalósítani tervezett BÉT Standard piaci bevezetés keretében kíván további forrásokat bevonni. A társaság célja, hogy
a kezelt vagyon megtöbbszörözésére felhasznált forrásbevonásokkal az elkövetkező időszakban piaci kapitalizációját megduplázza
- írják.
A bevont forrásokat a már jelenleg a korai fázisú befektetésektől a későbbi, növekedési befektetésekig terjedő tőkealapjai mellett létrehozni tervezett ún. secondary, azaz másodlagos piaci befektetésekre fókuszáló üzletágának elindítására kívánja felhasználni. Emellett szintén stratégiai terv egyes egyedi iparági fókuszú alapkezelők és tőkealapok felállítása, melyek a zöld energia infrastruktúra befektetések területe élvezhet elsőbbséget. Végezetül jelenleg is tárgyalás alatt álló további alapkezelői részesedések, azaz GP stake-ek kivásárlására is fordítható lesz a jövőben bevont minden további pénzforrás.
A crowfunding kampány a bemutatott célokra fordítható finanszírozás bevonása mellett a részvényesi kör bővítése is biztosíthatja, nem csak magyarországi, hanem az országhatárokon kívüli magánbefektetőkkel, minél nagyobb számú kisrészvényessel is, amely hozzájárulhat a jelenleg a BÉT Xtend piacán forgalmazott O3 részvény napi kereskedési volumenének, azaz likviditásának növekedéséhez is.
A kampány során formálisan kitűzött minimum 100 ezer euró, a formális cél 500 ezer euró, a maximum bevonható forrás pedig 5 millió euró, amelyre befektetési kötelezettségvállalás a kampány időszaka alatt időbeli sorrendben tehető, tehát jegyzési lehetőséghez az jut, aki befektetési szándékát a maximum bevonható forrás elérése vagy a kampány lezárulta előtt regisztrálta. A kampány indulásáig az O3 Partners saját befektetői köre már előzetesen regisztrálta befektetési szándékát, így a kampány nyitásakor a társaság már a formális célösszeg felett, 900 ezer euró összeget meghaladó befektetési kötelezettségvállalással rendelkezik.
