Meghamisíthatták a büdzsét, Magyar Péter azonnali határidőt szabott meg a miniszternek
Teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatot rendelt el a kormány a 2026-os központi költségvetés ügyében. Magyar Péter miniszterelnök korábban úgy fogalmazott: az Orbán-kabinet meghamisította az idei büdzsét.

A kabinet azt állapította meg, hogy Magyarország idei költségvetésének tényleges helyzete átláthatatlan, ezért a pénzügyminiszternek június 30-ig el kell végeznie az átfogó felülvizsgálatot

– derül ki a hétfő este a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatból, amelyet Magyar Péter miniszterelnök jegyez.

A lépésről Magyar Péter miniszterelnök már a hétfői kormányszóvivői tájékoztatón beszélt: a kormányfő akkor azt mondta, az előző kormány meghamisította az idei költségvetést, mert több jelentős kiadási tételt nem szerepeltetett benne. A kabinet tájékoztatása szerint ezek között van az autópálya-koncesszió második tétele, valamint egy elkészült vasútfejlesztési elem is.

A kormányszóvivői tájékoztatón elhangzottak szerint Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter 286 milliárd forintnyi hiányzó kiadást azonosított a minisztériumi költségvetésben. Magyar Péter azt is közölte, hogy

az Igazságügyi Minisztérium vizsgálja, felvethet-e bűncselekményt, ha az előző kormány tudatosan hagyott ki tételeket a költségvetésből.

A miniszterelnök szerint jelenleg még nem ismert az idei új hiánycél pontos száma, azt mondta, a Pénzügyminisztériumtól azt kérte, hogy minden hiányzó tételt adjanak össze, mert csak ezután lehet pontos képet adni a költségvetés tényleges állapotáról.

Hozzátette, nem kizárt, hogy egyes tételek már benne vannak a kormány által korábban jelzett, 6,8 százalékos idei hiányban.

Magyar Péter a tájékoztatón arról is beszélt, hogy a Tisza-kormány alatt megszorítások nem lesznek, ugyanakkor szerinte az 5–7 százalék körüli hiány hosszabb távon nem tartható fenn, mert megingathatja a befektetői bizalmat. A kormányfő szerint a piacok most csak megelőlegezték ezt az új kabinetnek, amelynek középtávú célja továbbra is az euró bevezetése.

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

