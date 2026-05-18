Megindult a lassú összeomlás: a háború miatt olyan dolog történik a pénzpiacokon, amire évtizedek óta nem volt példa

A G7-országok tízéves államkötvényeinek átlagos hozama megközelíti a 4 százalékot, ami jelentős emelkedés a háború februári kitörése előtti 3,2 százalékhoz képest.
A harmincéves papírok hozama eközben 4-ről 4,6 százalékra szökött fel:
Az irányadó amerikai tízéves állampapír hozama 4,63 százalékon tetőzött, ami 2025 februárja óta a legmagasabb szint.
A harmincéves hozam egyéves csúcsot ért el 5,159 százalékon. A jelzáloghiteleket közvetlenül befolyásoló hosszú hozamok emelkedése a hitelpiacok egészére begyűrűzik. Ennek következtében az autóhitelektől kezdve a több milliárd dolláros adatközpont-beruházások finanszírozásáig minden drágul.
A piacok jelenleg körülbelül 50 százalékos eséllyel áraznak egy amerikai kamatemelést decemberig.
Ez éles fordulatot jelent a háború előtti várakozásokhoz képest, amikor még legalább egy idei kamatvágással számoltak.
Tökéletes viharnak tűnik a helyzet
– fogalmazott Tom Ross, a Janus Henderson magas hozamú kötvényekért felelős vezetője a Reutersnek értékelve a helyzetet. A szakember ezzel az olajárak és a közel-keleti feszültségek miatti inflációs nyomásra, valamint a magas nyersanyagárak okozta keresletcsökkenés kettős szorítására utalt.
A kötvénypiaci turbulencia volt a párizsi G7-es pénzügyminiszteri találkozó fő témája, és Roland Lescure francia pénzügyminiszter leszögezte:
Már nem abban a korszakban élünk, amikor az államadósság nem téma.
Eric Winograd, az AllianceBernstein vezető amerikai közgazdásza szerint a kormányzatoknak több eszköz is a rendelkezésére áll a hozamok megfékezésére. Ilyen például a költségvetési hitelesség megerősítése vagy a jegybanki fellépés. Az Egyesült Államokban hamarosan új Fed-elnök lép hivatalba, a következő kamatdöntő ülés pedig egy hónapon belül esedékes.
A jelenség a fejlett világ egészére kiterjed, például Japánban a harmincéves államkötvény hozama történelmi csúcsra, 4,2 százalékra ugrott. A tízéves hozam 1996 októbere óta nem látott szintet, 2,8 százalékot ért el. Tokió pótköltségvetéssel készül a háború gazdasági hatásainak tompítására. Az eurózónában a német tízéves államkötvény hozama 3,193 százalékon tizenöt éves csúcsot döntött.
Az eladósodottabb tagállamok, mint Olaszország és Franciaország papírjainak hozama még meredekebben emelkedett: az olasz tízéves hozam egyetlen hét alatt 12, míg a francia 26 bázisponttal nőtt.
A kötvényeladási hullámot a múlt héten nyilvánosságra hozott, a vártnál magasabb inflációs adatok váltották ki. Az Egyesült Államokban áprilisban a fogyasztói és a termelői árak egyaránt megugrottak. Hasonló tendencia mutatkozott Kínában, Németországban és Japánban is. A Societe Generale szerint a kötvénypiac "lassú összeomlását" csak néhány tényező tudná megállítani. Ilyen lenne az olajárak visszaesése, a recessziós félelmek erősödése által kiváltott, biztonságos eszközökbe történő menekülés, vagy a már kellően alacsony árak által vonzott vevők megjelenése.
A brit állampapírok a háború kitörése óta a fejlett világ legrosszabbul teljesítő tízéves kötvényei. Hozamuk a múlt héten 27 bázisponttal emelkedett. A politikai bizonytalanság, köztük Keir Starmer miniszterelnök meggyengült pozíciója, pedig tovább fokozza a befektetői óvatosságot.
