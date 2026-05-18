Megjött az előrejelzés a pünkösdi hétvégére: jön a várva várt nyári idő Magyarországra, de már látszik a fordulat

Igazi nyárias időjárás vár ránk a héten és a pünkösdi hétvégén, a sok napsütés mellett a hőmérséklet is fokozatosan emelkedni fog. Az ünnepek alatt már a 30 fokot is megközelítheti a csúcshőmérséklet, és csak elszórtan alakulhat ki egy-egy rövid zápor. A felmelegedésnek a jövő hét elején érkező hidegfront vethet véget - írja a HungaroMet.

A térségünkbe érkező száraz, meleg légtömegeknek köszönhetően a hét hátralévő részében túlnyomórészt a napsütésé lesz a főszerep. Ezt csak időnként zavarhatják meg felhők, az ország nagy részére csapadékmentes idő vár. Bár helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, ezek jellemzően csak rövid ideig tartanak. Kiterjedt, országos esőzés nem várható, legfeljebb egy-egy lokális zivatar hozhat érdemi csapadékot.

A hőmérséklet a hét folyamán napról napra emelkedni fog, csütörtöktől a nappali csúcsértékek már 25 Celsius-fok körül alakulnak.

Pünkösdkor kifejezetten meleg, 25-30 fok közötti nyári időre készülhetünk.

A nappali felmelegedéssel párhuzamosan az éjszakák is egyre enyhébbé válnak.

A jelenlegi előrejelzések szerint ez a napos, meleg időjárás a jövő hét elejéig tart. Hétfőn és kedden ugyanis egy hidegfront érheti el az országot, amely némi lehűlést hoz magával.

