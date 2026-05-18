  • Megjelenítés
Megjött az előrejelzés a pünkösdi hétvégére: jön a várva várt nyári idő Magyarországra, de már látszik a fordulat
Gazdaság

Megjött az előrejelzés a pünkösdi hétvégére: jön a várva várt nyári idő Magyarországra, de már látszik a fordulat

Portfolio
Igazi nyárias időjárás vár ránk a héten és a pünkösdi hétvégén, a sok napsütés mellett a hőmérséklet is fokozatosan emelkedni fog. Az ünnepek alatt már a 30 fokot is megközelítheti a csúcshőmérséklet, és csak elszórtan alakulhat ki egy-egy rövid zápor. A felmelegedésnek a jövő hét elején érkező hidegfront vethet véget - írja a HungaroMet.
AgroFood 2026
A hazai élelmiszeripar tematikus szakmai konferenciája: középpontban a hatékonyság, a versenyképesség és az üzleti siker
Információ és jelentkezés

A térségünkbe érkező száraz, meleg légtömegeknek köszönhetően a hét hátralévő részében túlnyomórészt a napsütésé lesz a főszerep. Ezt csak időnként zavarhatják meg felhők, az ország nagy részére csapadékmentes idő vár. Bár helyenként kialakulhat egy-egy zápor vagy zivatar, ezek jellemzően csak rövid ideig tartanak. Kiterjedt, országos esőzés nem várható, legfeljebb egy-egy lokális zivatar hozhat érdemi csapadékot.

A hőmérséklet a hét folyamán napról napra emelkedni fog, csütörtöktől a nappali csúcsértékek már 25 Celsius-fok körül alakulnak.

Pünkösdkor kifejezetten meleg, 25-30 fok közötti nyári időre készülhetünk.

A nappali felmelegedéssel párhuzamosan az éjszakák is egyre enyhébbé válnak.

Még több Gazdaság

Sulyok Tamás nem akar lemondani, Orbán Anita tárgyalást kezd Ukrajnával a kárpátaljai magyarokról

Publicus: évtizedek óta nem látott zuhanásban a Fidesz, óriási a Tisza előnye

Kulcsterületen nyerheti vissza a globális vezető szerepét Európa

A jelenlegi előrejelzések szerint ez a napos, meleg időjárás a jövő hét elejéig tart. Hétfőn és kedden ugyanis egy hidegfront érheti el az országot, amely némi lehűlést hoz magával.

Kapcsolódó cikkünk

Elképesztő mennyiségű csapadék hullott a múlt héten – Térképeken mutatjuk, a májusi eső valóban aranyat ért

Visszatér a nyár? Erre számíthatunk a jövő héten az időjárástól

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök a lemondásáról, Magyar Péter ultimátumáról
Elárulta a Revolut új magyarországi vezetője, mire készül itthon a neobank
Érdekes dolgokra bukkant Magyar Péter egy pincében, rendőrségi ügy lesz ebből is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility