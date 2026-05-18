Megkezdte a gázkitermelést az OMV

MTI
Az OMV gáz- és olajipari vállalat hétfőn hivatalosan is megkezdte az alsó-ausztriai Wittauban található gázmezejének kiaknázását.
A Bécstől keletre található gázmező a becslések szerint

összesen 48 terawattóra (TWh) kitermelhető energiahordozóval az ország elmúlt négy évtizedben feltárt legjelentősebb lelőhelyének számít.

A projekt első szakaszában a tervek szerint körülbelül 100 ezer háztartás gázszükségletét fogja fedezni, és az osztrák földgáz-önellátás arányát pedig 10, sőt akár 14 százalékra emelheti. A 48 TWh kapacitás elegendő lenne, hogy Ausztriát több mint 7 hónapon keresztül el tudják látni földgázzal. Az ország éves fogyasztása mintegy 75 terawattóra (TWh).

Az osztrák politikai és gazdasági élet képviselői az 5000 méteres mélységben lévő új lelőhely feltárását az importfüggőség csökkentése szempontjából jelentős lépésként méltatták.

Christian Stocker néppárti kancellár stratégiai jelentőségűnek nevezte a most megnyitott gázmezőt. Úgy fogalmazott, hogy "jobb osztrák erőforrásokat az osztrák környezetvédelmi és szociális előírások szerint" kiaknázni és munkahelyeket teremteni, "minthogy új függőségeket építsünk ki".

Marc Dengler, a Greenpeace Ausztria egyik szóvivője bírálta a lépést, azt mondta: "ahelyett, hogy a sürgősen szükséges éghajlatvédelmi intézkedésekbe fektetne be, az OMV inkább klímakáros olaj- és gázüzletágának bővítésére fordít forrásokat".

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

