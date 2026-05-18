Meglépte a szomszédos ország kormánya: beavatkoztak, mutatjuk a keddtől érvényes benzinárakat
MTI
A horvát kormány hétfőn új rendeleteket fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról és a jövedéki adók mérsékléséről. A döntésnek köszönhetően nem drágul a benzin, a gázolaj, a kék dízel és a cseppfolyós gáz ára pedig csökken.

A horvát kormány közlése szerint

a benzin jövedéki adóját további két eurócenttel csökkentették

annak érdekében, hogy az üzemanyag ára a korábbi szinten maradjon. Emellett további két hétre meghosszabbították a dízel jövedéki adójának csökkentését, amely így az uniós szabályok által megengedett legalacsonyabb szinten marad.

A benzin literenkénti ára továbbra is 1,64 euró marad (mintegy 590 forint).

A gázolaj ára hat centtel, 1,66 euróra (mintegy 597 forint), a mezőgazdaságban és halászatban használt kék dízelé pedig hét centtel, 1,15 euróra (mintegy 414 forint) csökken literenként.

Mérséklődik a cseppfolyós gáz ára is: a tartályos gáz kilogrammonkénti ára 14 centtel, 1,44 euróra (mintegy 518 forint), a palackos gázé ugyancsak 14 centtel, 2,02 euróra (mintegy 727 forint) csökken.

A kabinet hangsúlyozta: beavatkozások nélkül számításaik szerint a benzin literenkénti ára 1,82 euró (mintegy 655 forint), a gázolajé 1,87 euró (mintegy 673 forint), a kék dízelé pedig 1,22 euró (mintegy 439 forint) lenne. A tartályos cseppfolyós gáz ára beavatkozás nélkül kilogrammonként 1,59 eurót (mintegy 572 forint), a palackos gázé pedig 2,30 eurót (mintegy 827 forint) érne el.

Az árakat továbbra is a fosszilis üzemanyagok előző kéthetes alapára alapján számítják ki, meghatározott kereskedelmi árréssel. Az új árak keddtől lépnek életbe, és két hétig lesznek érvényben.

