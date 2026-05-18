Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök a lemondásáról, Magyar Péter ultimátumáról

Az államfő az interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi politikai helyzetet úgy értékeli, hogy személyén keresztül maga a köztársasági elnöki intézmény került a célkeresztbe. Kijelentette: bár megérti a komoly politikai igényt az államfői funkció újraértelmezésére, ő a feladatait a jelenlegi jogi keretek között látja el. Mivel felesküdött az alkotmányos rend védelmére,
addig marad a posztján, amíg a hivatali jogkörének gyakorlása el nem lehetetlenül.
A Magyar Péterrel folytatott eddigi találkozóit tárgyszerűnek és őszintének nevezte. Elmondása szerint az új miniszterelnök megadta a tisztséget megillető tiszteletet. Ugyanakkor mindkétszer nyomatékosította, hogy a lemondását várja, amit Sulyok határozottan visszautasított. Azt is higgadtan vette tudomásul, hogy a kormányfő kérésére nem készültek hivatalos közös fotók az új miniszterek kinevezésekor. Az sem zavarta, hogy utólag levágták egy hírügynökségi képről. Számára ugyanis a miniszteri kinevezés egy közjogi aktus, amelynek fontosságát nem a fényképek adják.
Az államfői tisztség esetleges átalakításáról, például a közvetlen elnökválasztás bevezetéséről úgy vélekedett: alkotmányozó többséggel természetesen sokféle modell kialakítható. Megjegyezte azonban, hogy Magyarországon a végrehajtó hatalommal is rendelkező elnöki rendszernek nincs közjogi hagyománya. Ugyanakkor határozottan figyelmeztetett mindenkit: az európai és nemzetközi mércék alapján el kell kerülni még a látszatát is annak, hogy egy jogalkotási folyamat kifejezett vagy burkolt célja egy már megválasztott tisztségviselő eltávolítása legyen.
Sulyok reagált azokra a kritikákra is, amelyek szerint a választási kampány eldurvulásakor vagy a gyermekvédelmi botrányok idején határozottabban is megszólalhatott volna.
Szerinte egy köztársasági elnöknek éppen az a feladata, hogy távol maradjon a pártpolitikai vitáktól.
A magyar köztársasági elnök alkotmányos státuszából éppen az következik, hogy távol marad a szakmai kérdésekben kialakult pártpolitikai vitáktól. Csak akkor kell beavatkoznia, ha a demokratikus intézményrendszer működésében rendszerszintű zavar keletkezik
- jelentette ki Sulyok Tamás.
Kiemelte: az államfő a nemzet egységét nem politikai, hanem közjogi értelemben fejezi ki, például a jogszabályok kihirdetésével. Hozzátette, hogy bár hivatalba lépésekor Orbán Viktor kérte fel a posztra, a volt miniszterelnöktől sosem kapott utasításokat. Kapcsolatuk a szükséges alkotmányos együttműködésre korlátozódott.
A jövőt illetően Sulyok Tamás hangsúlyozta: a köztársasági elnök és a kormány között nem kell politikai bizalmi viszonynak lennie. Neki az a feladata, hogy az alkotmányos keretek között működjön együtt a mindenkori, így a Tisza Párt vezette kormánnyal is. Arra a kérdésre pedig, hogy mi következik a lemondására szabott május 31-i határidő lejárta után, röviden csak ennyit válaszolt: június elseje.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás
Megszólalt Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Honvédelmi Minisztérium gigaszerződéséről, szerinte nem volt köze a választásokhoz
Évek óta tartott az előkészítő munka, és a haderőfejlesztésben ekkora számok vannak elmondása szerint.
Küszöbön az újabb háború? – Az ürügy megvan, a kiszemelt ország már készül az ellenséges támadásra
Egyre jobban eszkalálódik az Egyesült Államok és Kuba közötti feszültség.
Elárulta a Revolut új magyarországi vezetője, mire készül itthon a neobank
Interjú Petrás Gáborral, a Revolut magyarországi country managerével.
Szép csendben derült fény a tervre: Magyarországon építhet gyárat a kínai óriás
Logikusnak tűnik a terjeszkedés errefelé.
Vészjósló figyelmeztetés jött: fogynak az olajtartalékok, világméretű összeomlás fenyeget
A Hormuzi-szoros okozta energiakrízis új szakaszba lép.
Zsiday Viktor: Milyen árfolyamon legyen eurónk?
Magyarországnak valós esélye van az euró bevezetésére a következő években. Habár ezt még el lehet rontani - nagyon is! - de felmerül a kérdés, hogy... The post Zsiday Viktor: Milyen árfolyam
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?