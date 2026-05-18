Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök a lemondásáról, Magyar Péter ultimátumáról
Sulyok Tamás köztársasági elnök határozottan visszautasította Magyar Péter új miniszterelnök ultimátumát. Leszögezte, hogy nem mond le tisztségéről a május 31-i határidő lejárta után sem. Az államfő az interjúban arról beszélt, hogy távozásának nincs alkotmányos indoka. Esküje a teljes nemzethez és a hatályos Alaptörvényhez köti. Bár érzékeli az intézmény átalakítására irányuló politikai szándékot, hangsúlyozta: a közjogi változtatásoknak szigorúan a jogállamiság és az európai normák keretein belül kell maradniuk - foglalható össze Sulyok Tamásnak az Indexnek adott interjúja.

Az államfő az interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi politikai helyzetet úgy értékeli, hogy személyén keresztül maga a köztársasági elnöki intézmény került a célkeresztbe. Kijelentette: bár megérti a komoly politikai igényt az államfői funkció újraértelmezésére, ő a feladatait a jelenlegi jogi keretek között látja el. Mivel felesküdött az alkotmányos rend védelmére,

addig marad a posztján, amíg a hivatali jogkörének gyakorlása el nem lehetetlenül.

A Magyar Péterrel folytatott eddigi találkozóit tárgyszerűnek és őszintének nevezte. Elmondása szerint az új miniszterelnök megadta a tisztséget megillető tiszteletet. Ugyanakkor mindkétszer nyomatékosította, hogy a lemondását várja, amit Sulyok határozottan visszautasított. Azt is higgadtan vette tudomásul, hogy a kormányfő kérésére nem készültek hivatalos közös fotók az új miniszterek kinevezésekor. Az sem zavarta, hogy utólag levágták egy hírügynökségi képről. Számára ugyanis a miniszteri kinevezés egy közjogi aktus, amelynek fontosságát nem a fényképek adják.

Az államfői tisztség esetleges átalakításáról, például a közvetlen elnökválasztás bevezetéséről úgy vélekedett: alkotmányozó többséggel természetesen sokféle modell kialakítható. Megjegyezte azonban, hogy Magyarországon a végrehajtó hatalommal is rendelkező elnöki rendszernek nincs közjogi hagyománya. Ugyanakkor határozottan figyelmeztetett mindenkit: az európai és nemzetközi mércék alapján el kell kerülni még a látszatát is annak, hogy egy jogalkotási folyamat kifejezett vagy burkolt célja egy már megválasztott tisztségviselő eltávolítása legyen.

Sulyok reagált azokra a kritikákra is, amelyek szerint a választási kampány eldurvulásakor vagy a gyermekvédelmi botrányok idején határozottabban is megszólalhatott volna.

Szerinte egy köztársasági elnöknek éppen az a feladata, hogy távol maradjon a pártpolitikai vitáktól.

A magyar köztársasági elnök alkotmányos státuszából éppen az következik, hogy távol marad a szakmai kérdésekben kialakult pártpolitikai vitáktól. Csak akkor kell beavatkoznia, ha a demokratikus intézményrendszer működésében rendszerszintű zavar keletkezik

- jelentette ki Sulyok Tamás.

Kiemelte: az államfő a nemzet egységét nem politikai, hanem közjogi értelemben fejezi ki, például a jogszabályok kihirdetésével. Hozzátette, hogy bár hivatalba lépésekor Orbán Viktor kérte fel a posztra, a volt miniszterelnöktől sosem kapott utasításokat. Kapcsolatuk a szükséges alkotmányos együttműködésre korlátozódott.

A jövőt illetően Sulyok Tamás hangsúlyozta: a köztársasági elnök és a kormány között nem kell politikai bizalmi viszonynak lennie. Neki az a feladata, hogy az alkotmányos keretek között működjön együtt a mindenkori, így a Tisza Párt vezette kormánnyal is. Arra a kérdésre pedig, hogy mi következik a lemondására szabott május 31-i határidő lejárta után, röviden csak ennyit válaszolt: június elseje.

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

