Megszólalt Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Honvédelmi Minisztérium gigaszerződéséről, szerinte nem volt köze a választásokhoz

A leköszönt honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf szakmai okokkal és nemzetbiztonsági érdekekkel magyarázza azt az 1311 milliárd forintos keretszerződést, amelyet a tárca alig egy hónappal a választások előtt kötött a 4iG-vel. Kiemelte, hogy évente "csak" 100 milliárdos összegről van szó, és szerinte a szerződés felmondása komoly nemzetbiztonsági hátrányt okozna.

A hatalmas összegű, tíz évre szóló keretszerződést március közepén írta alá a Honvédelmi Minisztérium és a tőzsdén jegyzett 4iG űr- és védelmi technológiai cég. A nyilvánosság számára az üzlet egészen a kormányváltást követő átadás-átvételig ismeretlen volt. Ekkor derült ki az is, hogy a szolgáltató már be is nyújtott egy 38 milliárd forintos előlegszámlát. Az ügy azonnal politikai feszültséget okozott. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, hogy "az oligarchák" tekintsék úgy, mintha a megállapodás nem is létezne.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf volt tárcavezető most a Hír Tv-nek adott, HVG által kiszúrt interjúban igyekezett megvédeni az időzítést és a költségeket.

Szerinte a megállapodás nem választási, hanem tisztán szakmai kérdés, amely egy évek óta zajló előkészítő munka eredménye.

A projekt célja a magyar haderő vezetési és irányítási rendszerének teljes digitalizációja. Ezt a volt miniszter a filmekből ismert műveleti központokhoz (situation room) hasonlította, ahol a katonai vezetők a képernyők előtt, valós időben követhetik és irányíthatják az eseményeket. Úgy vélte, a fejlesztés elmaradása esetén a magyar hadsereg komoly nemzetbiztonsági hátrányba kerülne.

Bár az 1311 milliárd forint kirívónak tűnik, a volt miniszter szerint a haderőfejlesztésben ezek teljesen megszokott számok.

A haderőfejlesztésben sajnos ekkora számok vannak

– állította. Azzal érvelt, hogy ez az összeg bruttó érték, amelyből az adótartalom miatt 300 milliárd forint visszakerül az államkasszába. Mivel a szerződés tíz évre szól, az éves költség nagyjából 100 milliárd forintot jelent. Ez Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a teljes, a GDP két százalékát kitevő honvédelmi költségvetésnek mindössze az öt százaléka. Hozzátette: a feladat elvégzésére mindenképpen egy széles profilú, a teljes spektrumot lefedő hazai szolgáltatót kerestek. Ráadásul a keretszerződés elsősorban feladatokat határoz meg, nem pedig automatikus kifizetéseket, így a megrendelő kezében marad az irányítás.

A kiválasztott hazai partner a Jászai Gellért vezette 4iG lett, amely az elmúlt években dinamikus terjeszkedésbe kezdett az állami informatikai tendereknek és a jelentős felvásárlásoknak köszönhetően. Miután a cégcsoport megszerezte a DIGI és a Vodafone magyarországi érdekeltségeit, valamint kilenc állami hadiipari vállalat többségi tulajdonát, tavaly története legerősebb évét zárta, az árbevétele meghaladta a 733 milliárd forintot.

