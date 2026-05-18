  • Megjelenítés
Nagy bajban a kulcsfontosságú ágazat, egy kiszivárgott dokumentum alapján azonnali lépésre készül Brüsszel
Gazdaság

Nagy bajban a kulcsfontosságú ágazat, egy kiszivárgott dokumentum alapján azonnali lépésre készül Brüsszel

Portfolio
Az Európai Bizottság fontolóra vette, hogy több ingyenes szén-dioxid-kibocsátási kvótát adjon a műtrágyagyártóknak, ennek feltétele a helyi, alacsony kibocsátású termelés növelése lenne - írja a Reuters. Egy kiszivárgott tervezet szerint a lépésre azért van szükség, mert Európa az iráni háború nyomán megugrott műtrágyaárakkal küzd.

A világ egyik legfontosabb hajózási útvonalának számító Hormuzi-szoros tényleges lezárása világszerte felhajtotta a gáz- és műtrágyaárakat, ez súlyos zavarokat okozott az ellátási láncokban. Az Európai Bizottság egy kedden megjelenő műtrágyaipari cselekvési tervben kívánja felvázolni, hogyan támogatná az ágazatot, és miként enyhítené a gazdálkodókra nehezedő költségnyomást.

A Reuters által megismert tervezet szerint az egyik vizsgált lehetőség az, hogy

a műtrágyaipar további ingyenes kvótákat kapjon az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben (EU ETS),

ez jelentősen csökkentené a vállalatok karbonpiaci megfelelési költségeit. A pluszkvótákat azonban szigorú feltételekhez kötnék: a cégeknek cserébe növelniük kellene a szerves, a körforgásos vagy az alacsony kibocsátású műtrágyák gyártását, ezzel is biztosítva az európai belső ellátást.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést

Példátlan lépés: Trump beperelte a saját kormányát, hihetetlen véget ért az ügy

Megkezdte a gázkitermelést az OMV

Az intézkedés a kibocsátáskereskedelmi rendszer átfogó felülvizsgálatának részeként valósulna meg, a Bizottság az erre vonatkozó javaslatát júliusra tervezi. A tervezet emellett célzott többlettámogatásokat is kilátásba helyez a leginkább érintett gazdálkodók számára, hogy ellensúlyozza a megemelkedett műtrágyaköltségeket.

A Bizottság szóvivője nem kívánta kommentálni a dokumentumot, amely a véglegesítésig még változhat.

Kapcsolódó cikkünk

Vége az ingyenebédnek: Ursula von der Leyen bejelentése után húsbavágó szigorítás jön a vállalatoknál

Elkészült a javaslat, ami teljesen átírhatja a magyar energiaárakat

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani
Hírszerzési jelentés: iszonyú nagy baj lehet Oroszországban, tömeges bedőlés sem elképzelhetetlen
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility