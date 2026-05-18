Nagy bajban a kulcsfontosságú ágazat, egy kiszivárgott dokumentum alapján azonnali lépésre készül Brüsszel

Az Európai Bizottság fontolóra vette, hogy több ingyenes szén-dioxid-kibocsátási kvótát adjon a műtrágyagyártóknak, ennek feltétele a helyi, alacsony kibocsátású termelés növelése lenne - írja a Reuters. Egy kiszivárgott tervezet szerint a lépésre azért van szükség, mert Európa az iráni háború nyomán megugrott műtrágyaárakkal küzd.

A világ egyik legfontosabb hajózási útvonalának számító Hormuzi-szoros tényleges lezárása világszerte felhajtotta a gáz- és műtrágyaárakat, ez súlyos zavarokat okozott az ellátási láncokban. Az Európai Bizottság egy kedden megjelenő műtrágyaipari cselekvési tervben kívánja felvázolni, hogyan támogatná az ágazatot, és miként enyhítené a gazdálkodókra nehezedő költségnyomást.

A Reuters által megismert tervezet szerint az egyik vizsgált lehetőség az, hogy

a műtrágyaipar további ingyenes kvótákat kapjon az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben (EU ETS),

ez jelentősen csökkentené a vállalatok karbonpiaci megfelelési költségeit. A pluszkvótákat azonban szigorú feltételekhez kötnék: a cégeknek cserébe növelniük kellene a szerves, a körforgásos vagy az alacsony kibocsátású műtrágyák gyártását, ezzel is biztosítva az európai belső ellátást.

Az intézkedés a kibocsátáskereskedelmi rendszer átfogó felülvizsgálatának részeként valósulna meg, a Bizottság az erre vonatkozó javaslatát júliusra tervezi. A tervezet emellett célzott többlettámogatásokat is kilátásba helyez a leginkább érintett gazdálkodók számára, hogy ellensúlyozza a megemelkedett műtrágyaköltségeket.

A Bizottság szóvivője nem kívánta kommentálni a dokumentumot, amely a véglegesítésig még változhat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images