Négy és fél éves csúcsra emelkedett az államadósság
Óriási finanszírozási igénye volt a magyar államháztartásnak az első negyedévben, ennek következtében a GDP-arányos államadósság négy és fél éves csúcsra ugrott.

Ahhoz képest, hogy "nincs választási költségvetés", alaposan kiköltekezett az állam 2026 első negyedévében. A Magyar Nemzeti Bank ma megjelent pénzügyi számlák statisztikája szerint az államháztartás (szezonálisan igazított) GDP-arányos finanszírozási igénye 8,4% volt. A pénzszórás rányomta a bélyegét az adósságszámra is: az államadósságráta a 2025 végi 74,6%-ról három hónap alatt 77,9%-ra emelkedett.

Az év első negyedévében megugró adósság nem szokatlan, az állam ilyenkor szokta feltölteni az év végi adósságbeállításhoz leapasztott likvid tartalékát (például bezsákolja az újabb devizaadósságot), de az ugrás most a megszokotthoz képest is jelentős,

utoljára 2021-ben láttunk ennél magasabb adósságrátát.

A megborult költségvetés még az éves adatra is rányomja a bélyegét: az államháztartás utolsó négy negyedéves finanszírozási igénye a GDP 5,6%-ára emelkedett.

