Nyílt levelet írt Krausz Ferenc: teljes átvilágítást kér, megegyezést keres

Nyílt levélben fordult Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus Magyar Péter miniszterelnökhöz, miután az új kormány felbontotta az Élvonal Alapítvány szerződését. A kutató arra kéri a kormányfőt, hogy induljon párbeszéd a döntésről, egyúttal az alapítvány teljes körű átvilágítását is kezdeményezi. Hangsúlyozza: szervezetük nem egy felesleges, párhuzamos intézmény, sokkal inkább egy nemzetközi szinten is egyedülálló modellről van szó. Ennek célja a hazai tehetséggondozás felkarolása, a legkiválóbb fiatalok itthon tartása, valamint a külföldön dolgozó magyar csúcskutatók hazavonzása.

Krausz Ferenc levelében elismeri, hogy az új kormány nehéz gazdasági helyzetben vette át az ország irányítását. Mint írja, emiatt számítottak a korábbi finanszírozási ígéretek felülvizsgálatára. Ugyanakkor a közösségi médiából értesült arról, hogy a kabinet a "párhuzamos rendszerekre" hivatkozva felbontja a szerződésüket. A fizikus ezzel kapcsolatban leszögezi: az Élvonal nem a meglévő kutatási és oktatási hálózattal verseng, hanem szervesen együttműködik azzal.

Nem "párhuzamos rendszert" építettünk és építünk, hanem valami teljesen újat és világviszonylatban egyedülállót

- írja levelében.

A levélből kiderül, hogy az alapítvány alig néhány hónapos működése alatt is jelentősnek ítélt eredményeket ért el. Ezek között említik, hogy sikerült Magyarországra vonzaniuk a Svájcban dolgozó, világhírű Roska Botondot. Emellett további neves, külföldön alkotó tudósokkal folytatnak ígéretes tárgyalásokat. Tehetséggondozó programjuk keretében az ország legjobb tanárainak bevonásával havi rendszerességű felkészítő táborokat is indítottak. Ezeket a nemzetközi versenyeken induló diákolimpikonok számára szervezik.

A levél kitér arra is kezdeményezést nemzetközi szinten is elismerik: munkájukat négy Nobel-díjas és egy Abel-díjas tudós, köztük Steven Chu, az Egyesült Államok korábbi energiaügyi minisztere is támogatja.

A finanszírozás kapcsán a kutató hangsúlyozta: a 25 tudásközpontból és a tehetséggondozó programból álló rendszer költségvetése GDP-arányosan megfelel a rendkívül sikeres németországi Max-Planck Társaság büdzséjének. Mivel egyetért azzal, hogy a közpénzek felhasználásának teljesen átláthatónak kell lennie,

azonnali és mindenre kiterjedő átvilágítást kért az alapítványnál.

Emellett nyitott az új kormány javaslataira az intézmény jövőbeli működési formáját illetően. Olyan megoldást keresnek, amely egyszerre garantálja az állami felügyeletet és a tudományos szabadságot.

Krausz Ferenc zárásként hangsúlyozta személyes elköteleződését: célja, hogy egy olyan tudásalapú társadalom épülhessen fel, ahonnan a jelen és a jövő tehetségei, az elkövetkező évtizedek Nobel-díjasai nem elvándorolnak, hanem hazatérnek.

