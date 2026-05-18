  • Megjelenítés
Orbán Anita: magyar-ukrán tárgyalások kezdődnek
Gazdaság

Orbán Anita: magyar-ukrán tárgyalások kezdődnek

Portfolio
A külügyminiszter bejelentette, hogy az egyeztetések már holnap kezdődnek. A cél a kárpátaljai magyarok jogainak rendezése.

A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. Erről állapodtam meg a hétvégén Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel telefonos egyeztetésünk során

írta Orbán Anita Facebookon.

A külügyminiszter korábban a Kárpátalját ért orosz dróntámadások kapcsán is egyeztetett a külhoni magyarokkal, a támadást követően bekérette az orosz nagykövetet. Zelenszkij később köszönetét fejezte ki amiatt, hogy Magyarország elítélte a csapást.

Mindezek alapján az ukrán-magyar kétoldalú kapcsolatok elindultak a normalizáció felé.

Még több Gazdaság

Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök a lemondásáról, Magyar Péter ultimátumáról

Rohamosan fogy az idő: bejelentette a NAV, hogyan segíti az adóbevallást az utolsó pillanatban

Látványosan folytatódik a hatalomátvétel, Magyar Péter újabb bejelentésekkel készül

Kapcsolódó cikkünk

Bejelentést tett Orbán Anita külügyminiszter a Kárpátalja elleni orosz dróntámadásról

Zelenszkij magyar nyelven mondott köszönetet Magyar Péternek

Megvolt Orbán Anita első egyeztetése az orosz nagykövettel

Elmondta Orbán Anita, pontosan mit mondott az orosz nagykövetnek

Itt az oroszok válasza arra, hogy Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené
Ez volt a legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap
Kormányalakítás: Orbán Viktornak, a Kúriának és Havasi Bertalannak is üzent ma Magyar Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility