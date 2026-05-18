Orbán Anita: magyar-ukrán tárgyalások kezdődnek

A külügyminiszter bejelentette, hogy az egyeztetések már holnap kezdődnek. A cél a kárpátaljai magyarok jogainak rendezése.

A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében. Erről állapodtam meg a hétvégén Andrij Szibiha ukrán külügyminiszterrel telefonos egyeztetésünk során

– írta Orbán Anita Facebookon.

A külügyminiszter korábban a Kárpátalját ért orosz dróntámadások kapcsán is egyeztetett a külhoni magyarokkal, a támadást követően bekérette az orosz nagykövetet. Zelenszkij később köszönetét fejezte ki amiatt, hogy Magyarország elítélte a csapást.

Mindezek alapján az ukrán-magyar kétoldalú kapcsolatok elindultak a normalizáció felé.

