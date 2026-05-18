Példátlan lépés: Trump beperelte a saját kormányát, hihetetlen véget ért az ügy

A Trump-kormányzat közel 1,8 milliárd dolláros kártérítési alapot hozott létre az Igazságügyi Minisztérium állítólagos politikai célú jogérvényesítésének áldozatai számára. Az úgynevezett "fegyveresítés-ellenes alapból" azok igényelhetnek kártérítést, akik bizonyítani tudják, hogy a kormányzati "jogi hadviselés" célpontjai voltak. A megállapodás részeként Trump visszavonta az amerikai adóhatóság (IRS) ellen benyújtott 10 milliárd dolláros keresetét, amelyet adóbevallásainak kiszivárogtatása miatt indított. Az ügy jogi szempontból is rendkívüli volt, mivel az elnök magánszemélyként perelte saját kormányzatát, és egy szövetségi bíró már megkérdőjelezte a felek közötti valódi érdekellentét fennállását.

A Trump-kormányzat egy közel 1,8 milliárd dolláros alapot hozott létre azok kártalanítására, akik állításuk szerint az Igazságügyi Minisztérium jogtalan célpontjai voltak. Cserébe az elnök visszavonta az amerikai adóhatóság ellen benyújtott, 10 milliárd dolláros keresetét – számolt be a Reuters.

Az úgynevezett „fegyveresítés-ellenes alap” (weaponization fund) azoknak fizet kártérítést, akik bizonyítani tudják, hogy az amerikai kormányzat politikai célú jogérvényesítésének, vagyis a "jogi hadviselésnek" (lawfare) az áldozatai lettek. Az Igazságügyi Minisztérium közlése szerint a kártérítési igények benyújtásának nincs pártpolitikai feltétele, de ezeket a kifejezéseket következetesen Trump és szövetségesei használták, többek között a 2021. január 6-i Capitolium-ostrom résztvevői ellen indított büntetőeljárások kapcsán.

Az alap felett egy ötfős bizottság hoz döntéseket, amelynek négy tagját Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter nevezi ki, aki korábban Trump személyes ügyvédjeként három büntetőügyben is védte az elnököt.

Trump, a két felnőtt fia és a Trump Organization még januárban perelte be az amerikai adóhatóságot (IRS), amelyben azt állították, hogy az intézmény nem tett meg mindent egy korábbi alvállalkozójuk, Charles Littlejohn megfékezésére. Littlejohn 2019-ben és 2020-ban az elnök több adóbevallását is kiszivárogtatta a New York Timesnak és a ProPublicának. Ezekből a dokumentumokból kiderült, hogy Trump számos évben csak minimális jövedelemadót fizetett, vagy egyáltalán nem is adózott. Littlejohnt 2023-ban bűnösnek találták a bizalmas adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalában, és öt év börtönbüntetésre ítélték.

A per jogi szempontból is rendkívülinek számított, mivel Trump magánszemélyként, és nem hivatali minőségében indította azt a saját kormányzata ellen.

Az amerikai alkotmány szerint a szövetségi bíróságok kizárólag valódi, egymással szemben álló felek közötti jogvitákat tárgyalhatnak. Kathleen Williams, az ügyet felügyelő szövetségi bíró a múlt hónapban jelezte is: kétséges, hogy a peres felek valóban ellentétes érdekeket képviselnek-e. A bíró május 27-re tűzött ki tárgyalást a kereset esetleges elutasításáról, ám a mostani megegyezés ezt megelőzte.

