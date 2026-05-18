Publicus: évtizedek óta nem látott zuhanásban a Fidesz, óriási a Tisza előnye
A Tisza Párt 73, a Fidesz-KDNP 20 százalékon áll a biztos szavazó pártválasztók körében – derült ki a a Publicus Intézet májusi kutatásából, amely a Népszava megbízásából készült.

A reprezentatív felmérés szerint a teljes népességben 55-17, a biztos szavazóknál 60-18 az állás a Tisza javára.

A Fidesz támogatottsága viszont évtizedek óta nem látott mélységbe zuhant, hiszen már egyik kategóriában sem éri el a 20 százalékot.

Pulai András, az intézet vezetője elmondta:

a választási vereség óta nagyjából 1 millió szavazót veszített Orbán Viktor pártja, ezzel szinte megfelezték a választáskori támogatóik számát.

A Tisza kiugró népszerűsége viszont nem csupán a győzteshez húzásnak köszönhető, ebben a volt kormánypárt bukás utáni politikája is benne van. Szerinte ez egy újabb hegemón pártrendszer kialakulását is jelentheti.

Bár hivatalosan csak egy hete van új kormányunk, a teljes népesség 55 százaléka elégedett azzal, ahogy az országban mennek a dolgok, sőt a Fidesz szavazók 31 százaléka is optimista.

A választásokon tapasztalt hatalmas szavazási kedv szintén kitartani látszik; 89 százalék mondta azt, hogy biztosan részt venne egy most vasárnap tartandó voksoláson.

A Publicus Magyar Péter és Orbán Viktor miniszterelnöki alkalmasságára is rákérdezett. Az új miniszterelnök ebben a kategóriában is 72-27 arányban veri Orbánt, akinek támogatottsága a Fideszével párhuzamosan olvadt el. A teljes népesség 69 százaléka már alkalmatlannak tartja őt a kormányfői poszt betöltésére, Magyarról viszont csak 21 százaléknyian gondolják ezt.

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

