Publicus: évtizedek óta nem látott zuhanásban a Fidesz, óriási a Tisza előnye

A reprezentatív felmérés szerint a teljes népességben 55-17, a biztos szavazóknál 60-18 az állás a Tisza javára.

A Fidesz támogatottsága viszont évtizedek óta nem látott mélységbe zuhant, hiszen már egyik kategóriában sem éri el a 20 százalékot.

Pulai András, az intézet vezetője elmondta:

a választási vereség óta nagyjából 1 millió szavazót veszített Orbán Viktor pártja, ezzel szinte megfelezték a választáskori támogatóik számát.

A Tisza kiugró népszerűsége viszont nem csupán a győzteshez húzásnak köszönhető, ebben a volt kormánypárt bukás utáni politikája is benne van. Szerinte ez egy újabb hegemón pártrendszer kialakulását is jelentheti.

Bár hivatalosan csak egy hete van új kormányunk, a teljes népesség 55 százaléka elégedett azzal, ahogy az országban mennek a dolgok, sőt a Fidesz szavazók 31 százaléka is optimista.

A választásokon tapasztalt hatalmas szavazási kedv szintén kitartani látszik; 89 százalék mondta azt, hogy biztosan részt venne egy most vasárnap tartandó voksoláson.

A Publicus Magyar Péter és Orbán Viktor miniszterelnöki alkalmasságára is rákérdezett. Az új miniszterelnök ebben a kategóriában is 72-27 arányban veri Orbánt, akinek támogatottsága a Fideszével párhuzamosan olvadt el. A teljes népesség 69 százaléka már alkalmatlannak tartja őt a kormányfői poszt betöltésére, Magyarról viszont csak 21 százaléknyian gondolják ezt.

