Rohamosan fogy az idő: bejelentette a NAV, hogyan segíti az adóbevallást az utolsó pillanatban

Már több mint 2,2 millió szja-bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője; a NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz és telefonon is meghosszabbított időben segítik a NAV szakemberei a bevallás kitöltését - hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18. és 20. között hosszított nyitvatartással, reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely, az szja-bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az Ügyfélkapu+-szal kapcsolatos ügyintézéshez is.

A NAV Infóvonala, a 1819 (külföldről +36 1 461 1819) szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat:

május 18-án és 19-én (hétfőn és kedden) 8 óra 30 perctől 18 óráig,

május 20-án (szerdán) pedig 8 óra 30 perctől egészen 20 óráig hívható.

A hosszabb nyitvatartási idővel a NAV telefonon is azokat szeretné támogatni, akik az szja-bevallás benyújtásában kérnek segítséget, ezért a rendkívüli nyitvatartási időben (16 óra után) kizárólag az ehhez kapcsolódó menüpontok érhetők el - ismertették a közleményben.

