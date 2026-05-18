  • Megjelenítés
Rohamosan fogy az idő: bejelentette a NAV, hogyan segíti az adóbevallást az utolsó pillanatban
Gazdaság

Rohamosan fogy az idő: bejelentette a NAV, hogyan segíti az adóbevallást az utolsó pillanatban

MTI
Már több mint 2,2 millió szja-bevallás érkezett a NAV-hoz, de még sokaknak lehet teendője; a NAV hosszított nyitvatartással segíti azokat az adózókat, akik személyesen fordulnának a hivatalhoz és telefonon is meghosszabbított időben segítik a NAV szakemberei a bevallás kitöltését - hívta fel a figyelmet hétfőn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A NAV központi ügyfélszolgálatai május 18. és 20. között hosszított nyitvatartással, reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig várják az ügyfeleket. A személyes megjelenést választó adózók bármely, az szja-bevalláshoz kapcsolódó kérdésükre választ kaphatnak, átnézhetik, elfogadhatják, módosíthatják a tervezetüket, befizethetik adójukat, segítséget kaphatnak az Ügyfélkapu+-szal kapcsolatos ügyintézéshez is.

A NAV Infóvonala, a 1819 (külföldről +36 1 461 1819) szintén rendkívüli nyitvatartással fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat:

  • május 18-án és 19-én (hétfőn és kedden) 8 óra 30 perctől 18 óráig,
  • május 20-án (szerdán) pedig 8 óra 30 perctől egészen 20 óráig hívható.

A hosszabb nyitvatartási idővel a NAV telefonon is azokat szeretné támogatni, akik az szja-bevallás benyújtásában kérnek segítséget, ezért a rendkívüli nyitvatartási időben (16 óra után) kizárólag az ehhez kapcsolódó menüpontok érhetők el - ismertették a közleményben.

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés
Kapcsolódó cikkünk

Tíz kérdés, tíz válasz a közelgő pénzesőről: magyarok tömegei jutnak súlyos összeghez, itt az anyák utolsó lehetősége

Ketyeg az óra: magyarok tömegei bukhatnak el súlyos százezreket egyetlen apró hiba miatt

Még két hétig dönthetsz: alapítványokat ajánl a Portfolio az SZJA 1%-ához

Több százezer forintot hagynak a magyarok az államnál: pedig csak ennyit kell tenni érte

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené
Ez volt a legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap
Kormányalakítás: Orbán Viktornak, a Kúriának és Havasi Bertalannak is üzent ma Magyar Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility