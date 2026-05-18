Shiwaforce: a digitális készségfejlesztés ma már nem választható, hanem kötelező feladat

A Shiwaforce első upskilling eseményén Bodnár Béla ügyvezető igazgató bemutatta a vállalat digitális képességfejlesztő megoldását, amely eszközöket és szaktudást biztosít a partnervállalatok számára a digitális és technológiai transzformációs folyamatban.

Folyamatos készségfejlesztés vagy lemaradás – ez a Shiwaforce május 14-én tartott upskilling eseményének központi témája. A szoftvervállalat először megrendezett, IT és HR vezetőknek tartott exkluzív beszélgetésén bemutatta a Pulze Digital nagyvállalati képességfejlesztő programot, amit az OTP Bankkal közösen fejlesztett ki.

A Shiwaforce vezérigazgatója, Bodnár Béla, hangsúlyozta: "A holnap sikerei azoké lesznek, akik képesek elsajátítani a digitális képességfejlesztés művészetét, és harmóniában tudnak működni a folyamatosan változó világgal."

Az eseményen Bodnár kiemelte, hogy a Shiwaforce célja hosszú távú partnerként szolgálni a digitális képességek jövőbiztossá tételében.

Küldetésünk, hogy felhatalmazzuk szervezetüket, csapatukat azokkal az eszközökkel, készségekkel és szakemberekkel, amelyek mind szükségesek egy kiemelkedő ügyfélélmény biztosításához"

– fogalmazott az ügyvezető igazgató.

A szakember hangsúlyozta, hogy nem egyszerű terméket mutatnak be, hanem egy átfogó megoldást, egyfajta eszköztárat, amelynek különböző elemei alkalmazhatók attól függően, hogy egy szervezet hol tart éppen a digitális transzformációs folyamatban, vagy esetleg hol akadt el.

Akár 70 százalékos megtakarítást is hozhat a vállalatoknak egy jól felépített digitális tréning

A vállalatok digitális átállása során a meglévő munkatársak célzott továbbképzése akár hetven százalékos költségmegtakarítást is eredményezhet a folyamatos külső toborzással szemben - mondta el az upskilling eseményen tartott előadásán Földházi Csaba, a Pulze Digital szállítási igazgatója.

A vállalati képességfejlesztést támogatja a Shiwaforce tanulási utakra építő képzési programja, amely a mindennapi munkában is használható példákon keresztül segít elsajátítani az adatkezelés, a felhőalapú megoldások és a mesterséges intelligencia hatékony használatát.

Egy ilyen átfogó szervezetfejlesztés láttán a pénzügyi vezetők részéről rendre felmerül a kritikus felvetés, miszerint: "Nagyon jó ez a képességfejlesztő program, de mi a befektetés megtérülése?" Földházi Csaba szerint a válasz az azonnali hatékonyságjavulásban keresendő, mivel az új technológiák magabiztos alkalmazása jelentősen felgyorsítja az értékteremtést és megakadályozza a tapasztalt kulcsemberek elvesztését.

Az előadást egy panelbeszélgetés követte, ahol Nika Sebic Koracin, a szlovén OTP szervezetfejlesztésért felelős HR vezetője számolt be a tréninggel kapcsolatos tapasztalatokról. A szakember kiemelte, hogy a program legfontosabb eredménye nem önmagában a tudásátadás, hanem a szemléletváltás, aminek eredményeképpen a munkavállalók magabiztosabban használják az AI- és adatvezérelt megoldásokat a napi munkában.

Az esemény lezárásaként Bujanovics Rudolf, a Shiwaforce üzletfejlesztési igazgatója, és Ivan Simicevis, az OTP Bank horvát leányvállalatának IT területért felelős igazgatósági tagja beszélt arról, hogy a modern vállalati környezetben a mesterséges intelligencia, az adatalapú működés és az AWS felhőtechnológia integrálása már nem kizárólag az informatikai szakemberek feladata.

A panelbeszélgetés résztvevői kiemelték: a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor különböző területek, például az informatika és a marketing képviselői együtt gondolkodnak, váratlan és inspiráló üzleti megközelítések születnek, a releváns témák feldolgozása pedig segít abban, hogy a vállalat pontos képet kapjon arról, milyen tempóban fejlődik valójában a szervezet.

Címlapkép forrása: Gosztola Judit