Sokan elfelejtik, pedig életeket változtat meg: egyetlen kattintással segíthetsz a mélyszegénységben és a fogyatékkal élőkön

A kampányidőszak lendületében néha hajlamosak vagyunk úgy érezni, mintha minden felület egyszerre kérné a figyelmünket – pedig az 1% lényege épp az, hogy átgondoltan, a saját szempontjaink szerint válasszunk. A folyamatos médiazajban azonban könnyen elfelejtjük, hogy a választék hatalmas: vannak országos ismertségű alapítványok és egészen kicsi, helyi kezdeményezések is, amelyek csendben, mégis látványos eredménnyel dolgoznak. Sokszor éppen azok érnek el a legtöbbet, akik nem a leghangosabban kommunikálnak, hanem következetesen teszik a dolgukat.
A Portfolio cikksorozatában olyan civil szervezeteket és alapítványokat mutat be, amelyek szerintünk különösen figyelmet érdemelnek, és jó eséllyel „jó helyre” kerülhet náluk a felajánlás. Listánk kifejezetten szubjektív: kollégáink, a Portfolio Csoport dolgozói állították össze személyes benyomások, tapasztalatok és fontosnak tartott ügyek alapján.
2026-ban a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb május 20-ig lehet rendelkezni. Az egyik 1% felajánlható egy regisztrált civil szervezetnek, a másik 1% pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak. A nyilatkozat benyújtható elektronikusan az eSZJA felületen, az ÁNYK-ban a bevallás EGYSZA-lapjával. A május 20-i határidő jogvesztő (utána a rendelkezés érvénytelen): a civil kedvezményezettek javára évente újra kell nyilatkozni, és a név/elérhetőség átadása a civil szervezetnek önkéntes.
Sant'Egidio közösség
- Finanszírozó alapítvány neve: Kultúra és Segélyegylet Alapítvány
- Adószám: 19666567-2-43
Az SZJA egy százalékának felajánlása nagyon fontos bevételi forrás a Sant'Egidio közösség számára, ám szerényebb erőforrásokkal kevesebb hirdetés és kevesebb bevétel érhető el, ezt tapasztalja a közösség is. De ha a tevékenységet a közvélemény fontosnak és hasznosnak ítéli, akkor egyre szívesebben választja kedvezményezettként az adott szervezetet, ezt tapasztalták ők is: a legszegényebbek, hajléktalanok, idősek, menekültek, nehéz helyzetben lévő családok számára nyújtott nemcsak anyagi, hanem emberi, személyes, baráti segítség visszhangra és támogatókra talál.
A felajánlások nyolcvan vagy annál is nagyobb százalékát közvetlenül a rászorulóknak adjuk, mert az alapítványunk működési és fenntartási költségeit igyekszünk nagyon alacsonyan tartani
- mondta el lapunknak dr. Szőke Péter jogász, a Sant'Egidio-közösség budapesti vezetője. Az alapítvány neve Kultúra és Segélyegylet Alapítvány, amely azzal a céllal jött létre, hogy a Sant'Egidio közösség magyarországi tevékenységét támogassa.
Az idén nagy nemzetközi ifjúsági találkozót szerveznek Budapesten, a Fiatalok a Békéért találkozóját "Global Friendship" néven. Sok ukrán fiatalt is várnak, akik háborús körülmények közül jönnek, és így nem tudnak részvételi hozzájárulást fizetni, többek között őket is szeretnék támogatni a befolyó összegekből, illetve folyamatos jelleggel a hajléktalanok vacsoráit, ebédeit, rászoruló családoknak és menekülteknek a lakhatását.
Igazgyöngy Alapítvány
- NÉV: Igazgyöngy Alapítvány
- Adószám: 18557882-1-09
Magyarországon a gyermekszegénység egy évek óta a szőnyeg alá söpört probléma, a felszámolására tett kísérletek javarészt a problémának csak egy-egy szeletével foglalkoznak, nem teljes társadalmi beágyazottságában értelmezik azt. Az Igazgyöngy 2013-ban egy komplex modell fejlesztésébe kezdett, amely a társadalmi leszakadás összes problémájára egyszerre tud hatni. Azt a célt tűzték ki magunk elé, hogy a 20 évre tervezett program végén
egy olyan adaptálható modell szülessen, amely alkalmas a generációs szegénységben felnövő gyerekek életének minőségi javítására.
Programelemeik: tanoda, művészeti iskola, kríziskezelés/prevenció, közösségfejlesztés, társadalmi vállalkozás, településfejlesztés.
Az adó 1%-ból történő felajánlások jelentős segítséget jelentenek az alapítvány számára, ennek egy részét a működési költségeikre fordítják, másik részéből pedig a célcsoport olyan szükségleteit elégítik ki, amelyekre más forrásból nem tudnak támogatást szerezni. Itt egész pontosan két célra kell gondolni: az egyik a célcsoport kríziskezelésének biztosítása (gyermekgyógyszer, gyerek szemüveg, tartós élelmiszer), a másik pedig kinyitni a világot a gyermekek előtt (kirándulások, táborok), hogy olyan élményeket szerezhessenek, amelyek mások számára természetesek, számukra azonban gyakran elérhetetlenek.
A tavalyi (2024 utáni) 1%-ból befolyó bevételük az éves költségvetésükben számottevő tétel volt.
Csillagház Alapítvány
- NÉV: Csillagház Alapítvány
- Adószám: 18512197-1-41
A Csillagház Alapítvány célcsoportja a Budapest III. Kerületi Csillagház Gyógypedagógiai Általános Iskola, amely halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek nevelését, oktatását, mozgásfejlesztését végző köznevelési intézmény. Jelenleg az alapítvány a közösségi média, valamint szülők és az intézmény dolgozóinak segítségével igyekszik eljutni minél szélesebb közönséghez az 1%-os felajánlások gyűjtése céljából. 2022-től folyamatosan nőtt a felajánlások száma, így a bevételek összege is, melynek eredményeképp a tavalyi év volt számukra a legsikeresebb: 201 személynek köszönhetően 2 031 998 forint összeghez jutottak.
A felajánlások számukra nagyon fontosak, hiszen nem egy-egy programra fordítják, hanem az intézmény mindennapi működéséhez járulnak hozzá. Konkrét célkitűzést nem fogalmaztak meg az idei évre vonatkozóan, a befolyt összeget
különböző területek fejlesztésére, eszközparkjuk bővítésére, kulturális események szervezésére fordítják.
A pénzügyi támogatások segítségével biztosítani tudják többek között a speciális igénnyel rendelkező tanulóik számára a különböző terápiás eljárásokat, illetve a mindennapi ellátásukhoz szükséges speciális, egyedi eszközöket (pl. emelők, speciális evőeszközök).
A felajánlásokból finanszírozzák többek között a nyári táboraikat is; az egyik legnagyobb anyagi megterhelés az alapítvány számára az elöregedett, akadálymentes, speciális iskolabuszok cseréje, újak beszerzése-átalakítása, melyek a mozgássérült, halmozottan fogyatékos diákok számára elengedhetetlenek, hiszen ezek segítségével jutnak el az iskolákba, különböző kirándulásokra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
