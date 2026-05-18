Sulyok Tamás nem akar lemondani, Orbán Anita tárgyalást kezd Ukrajnával a kárpátaljai magyarokról

Török Gábor: Sulyok Tamás nem érti
Sulyok Tamás köztársasági elnök egy friss interjúban egyértelművé tette, hogy nem hajlandó lemondani. Államfői szerepét szigorúan apolitikusnak tartja. Török Gábor politikai elemző szerint azonban az elnök tévesen értelmezi a saját pozícióját, mivel a tisztségnek a közjogi feladatokon túl igenis van politikai tartalma.
Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök a lemondásáról, Magyar Péter ultimátumáról
Sulyok Tamás köztársasági elnök határozottan visszautasította Magyar Péter új miniszterelnök ultimátumát. Leszögezte, hogy nem mond le tisztségéről a május 31-i határidő lejárta után sem. Az államfő az interjúban arról beszélt, hogy távozásának nincs alkotmányos indoka. Esküje a teljes nemzethez és a hatályos Alaptörvényhez köti. Bár érzékeli az intézmény átalakítására irányuló politikai szándékot, hangsúlyozta: a közjogi változtatásoknak szigorúan a jogállamiság és az európai normák keretein belül kell maradniuk - foglalható össze Sulyok Tamásnak az Indexnek adott interjúja.
Orbán Anita: magyar-ukrán tárgyalások kezdődnek
A külügyminiszter bejelentette, hogy az egyeztetések már holnap kezdődnek. A cél a kárpátaljai magyarok jogainak rendezése.
Megszólalt Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Honvédelmi Minisztérium gigaszerződéséről, szerinte nem volt köze a választásokhoz
A leköszönt honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf szakmai okokkal és nemzetbiztonsági érdekekkel magyarázza azt az 1311 milliárd forintos keretszerződést, amelyet a tárca alig egy hónappal a választások előtt kötött a 4iG-vel. Kiemelte, hogy évente "csak" 100 milliárdos összegről van szó, és szerinte a szerződés felmondása komoly nemzetbiztonsági hátrányt okozna.
Mi várható ma?
Látványosan folytatódik a kormányalakítás folyamata: újabb és újabb képsorokkal találkozunk a minisztériumok épületéről, ahogy az új tárcák kezdenek berendezkedni az épületekben. Eközben a háttérben a miniszterek keresik a csapatukat, sorra érkeznek a személyi kinevezésekről szóló hírek.
Az átadás-átvétel időszakát több botrány is terhelte: az előző héten pattant például ki, hogy a Honvédelmi Minisztérium nem sokkal a választások előtt hatalmas összegű, 1300 milliárdos keretszerződést kötött a 4iG-val. Könnyen lehet, hogy a héten további, utolsó pillanatos szerződések látnak majd napvilágot, így a következő napokban is ezek az ügyek uralják majd a napirendet.
Mindeközben Magyar Péter mára újabb kormányülést hirdetett.
Az még nem ismert, hogy pontosan milyen témák kerülnek majd elő, várhatóan szó lesz azonban az aszályhelyzetről, és a felsőoktatás átalakításának ügyére is kiemelt figyelem irányulhat.
Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: Orbán Viktor nem kapja meg a jelenlegi szabályok szerint neki járó 38,8 millió forintos végkielégítést. Eközben Magyar Péter felmentette a helyettes államtitkári pozíciójából Havasi Bertalant, aki közölte, hogy nem mond le a végkielégítéséről, és bíróságon is kész érvényesíteni a jogait. Havasi azt állítja, esetében nem több tízmilliós összegről, hanem hathavi fizetésről van szó, amelyet az utolsó fillérig követelni fog. Magyar Péter közben luxusberuházásokra hivatkozva követeli a Kúria elnökének távozását - Varga Zs. András korábban visszautasította a vádakat.
