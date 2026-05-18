Súlyos szakemberhiány, alulfinanszírozott iskolák, alacsony bérek - Országos sztrájk kezdődött, megbénult Olaszország

Hétfő reggel egynapos általános sztrájk kezdődött Olaszországban a közlekedési, az egészségügyi és az oktatási dolgozók részvételével. A munkabeszüntetéssel a szakszervezetek béremelést, a szociális ellátórendszer megerősítését, valamint a fegyverkezési kiadások csökkentését követelik.

A több mint negyedmillió tagot számláló USB szakszervezeti tömörülés által meghirdetett akció arra hívja fel a kormány figyelmét, hogy a hadi kiadások miatt az olasz dolgozók bére elértéktelenedett. A szervezet szerint a közegészségügy súlyos szakemberhiánnyal küzd, az iskolák pedig alulfinanszírozottak. Mindeközben a szociális háló folyamatosan leépül. Ezzel párhuzamosan a magas infláció, az emelkedő bérleti díjak és az üzemanyagok drágulása egyre elviselhetetlenebb terhet ró a családokra.

Bár a légi közlekedést a sztrájk nem érinti, a szárazföldi közlekedésben jelentős fennakadásokra kell számítani.

A vasutasok munkabeszüntetése este kilenc óráig tart. A nagy sebességű vasúti járatok és a repülőtereket a városközpontokkal összekötő expresszvonatok ugyanakkor zavartalanul közlekednek. A helyi tömegközlekedés leállása városonként eltérő idősávokban történik. Rómában például a reggeli és az esti csúcsidőszakban garantálják a buszok, a villamosok és a metrók indulását.

