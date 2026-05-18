Tisza-kormány: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést

Egészségügy
Az eltitkolt egészségügyi reformjavaslatokat nem szabad eltitkolni, ezeket közpénzből finanszírozták. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát az egészségügyi miniszter koordinálja.
Honvédségi flotta
A magyar állam honvédségi repülőgépei nem szolgálhatnak urizálásra, nem lehet őket urizálásra használni - ismertette a kormány következő döntését Magyar Éva.
Helyi önkormányzatok pénzügyei
Széleskörű egyeztetést indítana el a témában a kormány, ezen a téren minden érdemi szakmai javaslatot megvizsgál.
Nem jelentheti a felülvizsgálat a hatályos fizetési kötelezettségek elmulasztását
- húzták alá.
Mindenkitől elvárja a kormány a felelős és jogkövető magatartást - jegyezte meg a kormányszóvivő.
Paksi bővítés
Kapitány Istvánt felkérték a Paks II. szerződések értékelésére, a beruházás folyamatának felülvizsgálatára.
Állami ingatlanok: teljes átvilágítás
Vitézy Dávidot az állami ingatlanokkal kapcsolatban teljes átvizsgálásra kérte fel a kormány - ismertették be. Állami tulajdon, hosszú távú bérletek, a Tiborcz Istvántól megvásárolt ingatlanok, Nemzeti Hauszmann Program keretében felújított ingatlanok - ezeket fogja érinteni a vizsgálat.
Átlátható, indokolt, és közérdekalapú - ezek a szempontok az ingatlanok működtetésénél.
Közmédia
Teljes átvilágítást indítanak a közmédiánál - jelentették be. Az MTVA a magyar emberek pénzéből működik, ezért a magyar embereknek tartozik felelősséggel - tette hozzá Szondi Vanda. A cél egy valóban közfeladatokat ellátó közmédia felállítása - ismertette.
Vendégmunkás-behozatal tiltás
Jövő heti ülésén dönthet a kormány a vendégmunkások behozatalának korlátozásáról - jelentették be. Több minisztériumot is bevonnak az ügy kezelésébe.
Költségvetés
Meghamisította az előző kormány az idei költségvetést
- jelentették be a sajtótájékoztatón.
Az autópálya koncesszió második tétele nem szerepelt benne, és egy elkészült vasútfejlesztési tétel sem volt benne a kiadási oldalon - erről tájékoztatta a kormányt Vitézy Dávid miniszter.
286 milliárd forint költségvetési kiadás hiányzik emiatt a minisztérium költségvetéséből - idézték a kormányszóvivők Vitézy Dávid összesítését.
Ezeket nem szerepelteti az NGM egyenlegjavítás célból - idézte a kormányszóvivő az előző kormányt.
Kármán András ennek kapcsán kiemelte, hogy a költségvetést csak megbízható alapokra lehet építeni, ezért szükséges a meglévő információk teljes átvizsgálása.
Azbesztszennyezés
A kormány döntött az aszbesztszennyezés országos kezeléséről, a felelősségi viszonyok feltárásáról - jelezte Köböl Anita kormányszóvivő. Több megye és több száz település lehet érintett.
A kormány megvizsgálja az érintett bányákból történő anyagok behozatalának felfüggesztésének lehetőségét - jelezte. Magyar Péter az osztrák látogatásán felveti az ügyet.
Közjegyzői rendszer
A jelenlegi közjegyzői rendszer zárt, túlárazott és monopolizált, korlátozott a verseny - jelentették be. A feladatok egy részét a kormányirodákhoz, másik részét a bíróságokhoz rendeljék - ismertette a célt.
Olcsóbb, átláthatóbb rendszer kialakítása - részletezte.
Felszámolások
A felszámolások világát a bírósági kontroll felé kell visszahelyezni. A magyar vállalatok sorsáról átlátható, ellenőrizhető, bírósági eljárások mentén döntenek - közölte a célt Szondi Vanda kormányszóvivő.
Végrehajtások
Közel 2 millió érintettje lehet a végrehajtásoknak - jelezte Szondi Vanda kormányszóvivő. Az Igazságügyi Minisztérium június közepéig előkészíti a végrehajtást szabályozó törvénymódosítást, a cél a nonprofit működés, szigorú állami felügyelet mellett. A végrehajtás közszolgáltatásként működne a jövőben - mondta.
A kormány egyetért a témában parlamenti vizsgálóbizottságok felállításával.
Végrehajtások, kilakoltatások felfüggesztését fogja javasolni a kormány a Tisza-frakciónak.
Dunaferr-ügy
A Dunaferr ügyét soron kívül tárgyalta a kormány - vezette fel a témákat Magyar Éva kormányszóvivő. Jelenleg havi 1 milliárd forintot költ az állam a működtetésre, a szerződés május végéig szól, többek között 550 munkavállaló bérét is ebből fizetik.
