Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani

Gulyás Gergely nem rég leváltott kancelláriaminiszter szerint három napja nincs szakmai államtitkári irányítása a minisztériumoknak, miután a köztársasági elnök május 15-én felmentette a közigazgatási államtitkárokat.

A Fidesz frakcióvezetője azt kifogásolta, hogy az érintettek a Magyar Közlönyből értesültek a felmentésükről, noha részt vettek az átadás-átvételben és segítették az új miniszterek hivatalba lépését.

Gulyás szerint 1990 óta nem volt példa ilyen helyzetre, ezért ideje lenne kezdeményezni az új közigazgatási államtitkárok kinevezését.