Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani

Gulyás Gergely már sürgeti az új kormányt
Gulyás Gergely nem rég leváltott kancelláriaminiszter szerint három napja nincs szakmai államtitkári irányítása a minisztériumoknak, miután a köztársasági elnök május 15-én felmentette a közigazgatási államtitkárokat.
A Fidesz frakcióvezetője azt kifogásolta, hogy az érintettek a Magyar Közlönyből értesültek a felmentésükről, noha részt vettek az átadás-átvételben és segítették az új miniszterek hivatalba lépését.
Gulyás szerint 1990 óta nem volt példa ilyen helyzetre, ezért ideje lenne kezdeményezni az új közigazgatási államtitkárok kinevezését.
Véget ért a Tisza-kormány ülése, érkeznek az új bejelentések
Véget ért a Tisza-kormány második ülése, melyet követően sajtótájekoztatót tartanak. Az eseményről élőben tudósítunk a helyszínről.
Véget ért a kormányülés, ezek voltak a témák
Magyar Péter azt írta:
"Tárgyaltunk többek között
- a kegyelmi dosszié nyilvánosságra hozataláról,
- a végrehajtás teljes átalakításáról,
- a nyugat-magyarországi azbesztszennyezéssel kapcsolatos teendőkről és
- a 2026-os költségvetésről."
A kormányülést 5-től tájékoztató követi, amiről élőben tudósítunk majd.
Kiszivárgott, hogy kiket visz magával Magyar Péter varsói útjára
A miniszterelnök holnap indul a lengyel fővárosba, és zajlanak a találgatások arról, hogy pontosan melyik minisztereket viszi magával első hivatalos külföldi útjára. Panyi Szabolcs, a VSquare újságírójának értesülése szerint 6 tárcavezető is vele tarthat.
Publicus: évtizedek óta nem látott zuhanásban a Fidesz, óriási a Tisza előnye
A Tisza Párt 73, a Fidesz-KDNP 20 százalékon áll a biztos szavazó pártválasztók körében – derült ki a a Publicus Intézet májusi kutatásából, amely a Népszava megbízásából készült.
Havasi Bertalan feljelenti Magyar Pétert
Hivatali visszaélés miatt. Havasi indoklása szerint "az elkövető a nyilvánosságban is közvetített minisztériumbejárása során szombaton hivatali helyzetével visszaélve arra adott törvénytelen utasítást, hogy a Készenléti Rendőrség vezessen ki engem a Dísz téri minisztériumi hivatali épületből, ahol a helyettes államtitkári irodám is található" – adta hírül a Telex.
"A kormány a reménytelen helyzetben lévő maffiatagok kétségbeesett próbálkozásával nem foglalkozik" – reagálta kommentben Magyar Péter, Havasi korábbi megszólalására utalva.
Bejelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozását is célként fogalmazta meg 2027 kezdetéig a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videóban.
Visszavonták az ukrán pénzszállítók kiutasítását
Egyben a 3 éves beutazási és tartózkodási tilalmat is megszüntették – szúrta ki a Telex az ügyben érintett 7 ukrán állampolgárt képviselő ügyvédi iroda közleményét.
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság indoklása szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal az elfogáskor tett javaslatát a továbbiakban nem tartja fenn, ezért a kiutasítás jogalapja megszűnt. Ezzel gyakorlatilag elismerte a hatóság, hogy a korábbi állításokkal szemben valójában nem volt szó pénzmosásról, sem más bűncselekményről az ügyben.
A korábban lefoglalt pénzszállítmányt május elején már visszakapta Ukrajna.
Varga Mihály: a jegybank partner lesz az euró bevezetésében
A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében – mondta Varga Mihály jegybankelnök a mai napon a Lámfalussy konferencián a Reuters tudósítása szerint. Hozzátette, hogy a bevezetés Magyarország gazdasági érdekében áll, de önmagában a csatlakozás nem lehet cél.
Végrehajtás indult Balásy Gyula államnak felajánlott cégei ellen
Végrehajtási eljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Balásy Gyula állami kommunikációs tendereken meggazdagodott cégei, a New Land Media és a Lounge Design Kft. ellen. Bár a vállalatok bankszámláin milliárdok pihennek, a felhalmozott tartozásokat vélhetően azért nem tudják rendezni, mert a rendőrség pénzmosás és hűtlen kezelés gyanúja miatt a napokban zárolta azokat - írta meg a G7.
Magyar Péter az Európai Tanács elnökével egyeztetett
A telefonhíváson az Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete kapcsán indított tárgyalásokról beszélt a miniszterelnök.
António Costa arról tájékoztatta Magyar Pétert, hogy
az ukrán elnök számára tegnap világossá tette, hogy minden további lépést meg kell előzzön az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartása.
Nyílt levelet írt Krausz Ferenc: teljes átvilágítást kér, megegyezést keres
Nyílt levélben fordult Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus Magyar Péter miniszterelnökhöz, miután az új kormány felbontotta az Élvonal Alapítvány szerződését. A kutató arra kéri a kormányfőt, hogy induljon párbeszéd a döntésről, egyúttal az alapítvány teljes körű átvilágítását is kezdeményezi. Hangsúlyozza: szervezetük nem egy felesleges, párhuzamos intézmény, sokkal inkább egy nemzetközi szinten is egyedülálló modellről van szó. Ennek célja a hazai tehetséggondozás felkarolása, a legkiválóbb fiatalok itthon tartása, valamint a külföldön dolgozó magyar csúcskutatók hazavonzása.
Török Gábor: Sulyok Tamás nem érti
Sulyok Tamás köztársasági elnök egy friss interjúban egyértelművé tette, hogy nem hajlandó lemondani. Államfői szerepét szigorúan apolitikusnak tartja. Török Gábor politikai elemző szerint azonban az elnök tévesen értelmezi a saját pozícióját, mivel a tisztségnek a közjogi feladatokon túl igenis van politikai tartalma.
Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök a lemondásáról, Magyar Péter ultimátumáról
Sulyok Tamás köztársasági elnök határozottan visszautasította Magyar Péter új miniszterelnök ultimátumát. Leszögezte, hogy nem mond le tisztségéről a május 31-i határidő lejárta után sem. Az államfő az interjúban arról beszélt, hogy távozásának nincs alkotmányos indoka. Esküje a teljes nemzethez és a hatályos Alaptörvényhez köti. Bár érzékeli az intézmény átalakítására irányuló politikai szándékot, hangsúlyozta: a közjogi változtatásoknak szigorúan a jogállamiság és az európai normák keretein belül kell maradniuk - foglalható össze Sulyok Tamásnak az Indexnek adott interjúja.
Orbán Anita: magyar-ukrán tárgyalások kezdődnek
A külügyminiszter bejelentette, hogy az egyeztetések már holnap kezdődnek. A cél a kárpátaljai magyarok jogainak rendezése.
Megszólalt Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Honvédelmi Minisztérium gigaszerződéséről, szerinte nem volt köze a választásokhoz
A leköszönt honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf szakmai okokkal és nemzetbiztonsági érdekekkel magyarázza azt az 1311 milliárd forintos keretszerződést, amelyet a tárca alig egy hónappal a választások előtt kötött a 4iG-vel. Kiemelte, hogy évente "csak" 100 milliárdos összegről van szó, és szerinte a szerződés felmondása komoly nemzetbiztonsági hátrányt okozna.
Mi várható ma?
Látványosan folytatódik a kormányalakítás folyamata: újabb és újabb képsorokkal találkozunk a minisztériumok épületéről, ahogy az új tárcák kezdenek berendezkedni az épületekben. Eközben a háttérben a miniszterek keresik a csapatukat, sorra érkeznek a személyi kinevezésekről szóló hírek.
Az átadás-átvétel időszakát több botrány is terhelte: az előző héten pattant például ki, hogy a Honvédelmi Minisztérium nem sokkal a választások előtt hatalmas összegű, 1300 milliárdos keretszerződést kötött a 4iG-val. Könnyen lehet, hogy a héten további, utolsó pillanatos szerződések látnak majd napvilágot, így a következő napokban is ezek az ügyek uralják majd a napirendet.
Mindeközben Magyar Péter mára újabb kormányülést hirdetett.
Az még nem ismert, hogy pontosan milyen témák kerülnek majd elő, várhatóan szó lesz azonban az aszályhelyzetről, és a felsőoktatás átalakításának ügyére is kiemelt figyelem irányulhat.
Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: Orbán Viktor nem kapja meg a jelenlegi szabályok szerint neki járó 38,8 millió forintos végkielégítést. Eközben Magyar Péter felmentette a helyettes államtitkári pozíciójából Havasi Bertalant, aki közölte, hogy nem mond le a végkielégítéséről, és bíróságon is kész érvényesíteni a jogait. Havasi azt állítja, esetében nem több tízmilliós összegről, hanem hathavi fizetésről van szó, amelyet az utolsó fillérig követelni fog. Magyar Péter közben luxusberuházásokra hivatkozva követeli a Kúria elnökének távozását - Varga Zs. András korábban visszautasította a vádakat.
An Államadósság Kezelő Központ Zrt (ÁKK) tájékoztatása alapján két nagyon fontos lakossági állampapír meglévő sorozatának értékesítése lezárul. Az újonnan kibocsátott állampapírok
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai...
Zsiday Viktor: Milyen árfolyamon legyen eurónk?
Magyarországnak valós esélye van az euró bevezetésére a következő években. Habár ezt még el lehet rontani - nagyon is! - de felmerül a kérdés, hogy...
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?
