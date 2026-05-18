Török Gábor: Sulyok Tamás nem érti

Sulyok Tamás köztársasági elnök egy friss interjúban egyértelművé tette, hogy nem hajlandó lemondani. Államfői szerepét szigorúan apolitikusnak tartja. Török Gábor politikai elemző szerint azonban az elnök tévesen értelmezi a saját pozícióját, mivel a tisztségnek a közjogi feladatokon túl igenis van politikai tartalma.

A hétfőn megjelent beszélgetésben Sulyok Tamás kifejtette, hogy a köztársasági elnök az alkotmányos feladatait végzi. A jelenlegi köztársasági elnök ennek során elmondta a saját államfői szerepfelfogását is: szerinte a köztársasági elnök puszta létével fejezi ki a nemzet egységét, és munkáját nem vezérlik politikai célok.

Csak akkor kell beavatkoznia, ha a demokratikus intézményrendszer működésében rendszerszintű zavar keletkezik

- jelentette ki.

Török Gábor politikai elemző is reagált az elhangzottakra. Bár pozitívumnak tartja azt a felismerést, hogy az elnök nincs némaságra ítélve,

szerinte az interjúból világosan kiderül, hogy Sulyok Tamás továbbra sem érti pozíciójának politikai súlyát.

Török rámutatott, hogy a politika nem azonos a pártpolitikával. Ha egy államfő határozott véleményt formál, és konkrét értékek mellett áll ki, az bizony politizálásnak számít. Az elemző úgy véli, valójában ez az igazi "sólyomi örökség", nem pedig a passzivitás, amiről az elnök beszélt.

Politika az is, amikor van véleményem, amikor bizonyos értékek mellett kiállok.

Érdekes a "sólyomi örökségre" való hivatkozás is, hiszen Sólyom László egykori köztársasági elnökhöz a "láthatatlan alkotmány" fogalmát kötik. Ez, a volt köztársasági elnök és alkotmánybíró értelmezésében egy alkotmányos minimum és értékrend biztosítását, az alapvető jogokból, emberi értékekből és az Alkotmánybíróság határozataiból összeálló, írott szövegen túli alkotmányos elveket és garanciákat jelentette. Sólyom László pedig köztársasági elnöki időszakában egy aktívabb, akár a kinevezési jogköröket is átértelmező elnöki szerepfelfogást vitt.

Az interjúban szóba került Magyar Péter korábbi követelése is. A jelenlegi miniszterelnök május 31-ig adott határidőt az államfőnek a távozásra. Sulyok Tamás ezt a felvetést azzal zárta rövidre, hogy jelenleg semmilyen jogi vagy alkotmányos ok nem indokolja a lemondását.

