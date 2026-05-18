Trump kiválasztottja veszi át a hatalmat a Fedben, óriási fordulatot vár az elnök

Donald Trump pénteken hivatalosan beiktatja Kevin Warsht a Federal Reserve új elnökeként a Fehér Házban. Az 56 éves Warsh Jerome Powellt váltja a Fed élén, miután a szenátus múlt héten pártvonalak mentén jóváhagyta jelölését. Trump azzal a várakozással nevezte ki az új elnököt, hogy a Fed folytatja a kamatcsökkentési ciklust, amelynek keretében 2025-ben már háromszor mérsékelték az irányadó kamatot. A piacok azonban szkeptikusak: a magas infláció és a feszes munkaerőpiac egyelőre nem indokolja a további monetáris lazítást.

Donald Trump amerikai államfő pénteken hivatalosan beiktatja Kevin Warsht a Federal Reserve új elnökeként, aki Jerome Powell utódjaként veszi át az amerikai jegybank irányítását – számolt be a CNBC.

A beiktatási ceremóniára a Fehér Házban kerül sor, amit egy hivatalos forrás is megerősített a hírportálnak.

Ezzel lezárul egy 2025 nyarán indult folyamat, ennek utolsó lépéseként a szenátus múlt héten gyakorlatilag pártvonalak mentén szavazva hagyta jóvá Warsh jelölését.

Az 56 éves Warsh Jerome Powellt váltja a Fed élén, akinek megbízatása pénteken járt le, de utódja beiktatásáig ideiglenesen még hivatalban maradt. Warsh a Fed modern korszakának 11. elnöke lesz, a kinevezését megelőzően benyújtott vagyonnyilatkozata alapján pedig egyben a legvagyonosabb is, aki valaha betöltötte ezt a posztot. A Fed tisztségviselőire vonatkozó szigorú összeférhetetlenségi szabályok értelmében befektetései jelentős részétől meg kell válnia.

A ceremónia politikai tétjét növeli, hogy Trump kifejezetten azzal a várakozással jelölte Warsht, hogy a Powell utáni Fed folytatja a kamatcsökkentési ciklust, amelyben 2025-ben háromszor mérsékelték az irányadó kamatot, de a Hormuzi-válság kezdete óta nem lépett a jegybank.

A piacok ugyanakkor arra számítanak, hogy a továbbra is magas infláció és a feszes munkaerőpiac nem indokolja a további monetáris lazítást.

Erre csak akkor kerülhet sor, ha egyértelművé válik, hogy az áremelkedés üteme ismét a Fed 2 százalékos inflációs célja felé tart. Powell vezetése alatt a jegybank több mint öt éve folyamatosan elvétette ezt.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images