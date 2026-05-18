Úgy égeti a világ az olajtartalékait, mintha nem lenne holnap

A Hormuzi-szoros lezárása a történelem legnagyobb olajpiaci kínálati sokkját okozta: a napi kitermelés 13,8 százaléka esett ki, ami jóval meghaladja az 1973-as és 1979-es válságok mértékét. Ennek ellenére a Brent olajár eddig "mindössze" 50 százalékot emelkedett, ami a gazdaság csökkent olajfüggőségével és a stratégiai tartalékok tompító hatásával magyarázható. A globális olajkészletekből azonban már több mint egymilliárd hordó tűnt el, és a rendszer rekord sebességgel éli fel a tartalékait, miközben a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom továbbra is közel nulla. Szakértők szerint az igazi teszt nyár közepétől érkezhet, amikor a szezonális kereslet megugrik, a valódi keresletrombolás pedig csak 140 dolláros olajár környékén indulhat be.

Április végén írtam arról, miért gondolom azt, hogy az olajpiac egy ketyegő bomba. A fő meglátásom az volt, hogy miközben a világ a történetének legnagyobb kínálati sokkjával néz szembe, az olajpiaci árak ezt nem megfelelően tükrözik vissza.

Hogy érzékeljük a probléma nagyságát: a valaha volt két legnagyobb kiesés az olajpiacon 1973-ban és 1979-ben volt. Az akkori napi kitermeléshez viszonyítva arányosan a kínálat 8,9, valamint 8,5 százalék esett ki. És hogyan reagált a piac? Az 1973-as krízisnél három-négy hónap alatt megnégyszereződött a hordónkénti olajár, 3 dollárról 12 dollárra ugrott a jegyzés, míg az 1979-es válság egy elnyújtottabb, közel két évig tartó folyamat volt, amely során 13-14 dollárról egészen 40 dollárig elszaladt az olajár, 180 százalékos emelkedést okozva.

A Hormuzi-szoros lezárásával azonban ennél jóval nagyobb mennyiség esett ki: a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) számításai szerint a háború kitörése előtti, 2026-os Q4-es adatok alapján 101,3 millió hordó volt a napi kitermelés, amiből 14 millió hiányzik.

Ez 13,8 százalékos termelésarányos kiesést jelent, jelentősen meghaladva az eddig tapasztaltakat.

És mit csinál eközben az olajár? A Brent határidős jegyzése "mindössze" 55 százalékot emelkedett annak ellenére, hogy láthatóan jóval nagyobb falba ütközött az olajpiac.

Miben más a mostani helyzet? Jogos a kérdés, miért nem bénult még le a világgazdaság úgy, mint a 70-es években, amikor az árak megnégyszereződtek? Ennek két főbb oka van:

A gazdaság olajintenzitása. Bár még mindig megkerülhetetlen a kőolaj több területen, többek között a közlekedésben, de az 1970-es években a világgazdaság sokkal brutálisabb mértékben függött az olajtól. Akkoriban az áramtermelés és az ipari fűtés nagy részét is kőolajból (fűtőolajból) fedezték. Ma egy egységnyi globális GDP előállításához nagyjából feleannyi olajra van szükség, mint 1973-ban.

Bár még mindig megkerülhetetlen a kőolaj több területen, többek között a közlekedésben, de az 1970-es években a világgazdaság sokkal brutálisabb mértékben függött az olajtól. Akkoriban az áramtermelés és az ipari fűtés nagy részét is kőolajból (fűtőolajból) fedezték. Ma egy egységnyi globális GDP előállításához nagyjából feleannyi olajra van szükség, mint 1973-ban. De ami még fontosabb: a stratégiai tartalékok teljes hiánya. Akkoriban nem léteztek összehangolt vészhelyzeti olajtartalékok. Magát a Nemzetközi Energiaügynökséget (IEA) és az állami stratégiai készletezési rendszereket pont az 1973-as embargó miatt hozták létre. Ma részben emiatt nem érezzük úgy (még) a kiesést, mert képesek tompítani a fizikai hiány kezdeti sokkját.

Ahogy azt korábbi elemzésemben leírtam, amikor olajárról beszélünk, akkor legtöbbször a Brent típusú határidős olajárra gondolunk, ami leginkább a pénzügyi szereplők jövőbeli várakozásait tükrözi. Ezzel szemben a Dated Brent a ténylegesen leszállított, fizikai északi-tengeri nyersolaj ára, vagyis sokkal közvetlenebbül mutatja az azonnali ellátási helyzetet.

Normál piaci környezetben a kettő közötti különbség, vagyis a spread általában csak 0,5–2 dollár, április elejétől kezdve egy tartós 20–30 dolláros rés nyílt a fizikai olaj javára, ami komoly stresszjelzés volt: azt üzente, hogy a tényleges felhasználók piacán sokkal szűkösebb az ellátás, mint amit a határidős, „papírolaj” ára sugall.

Azonban ez a hatalmas különbség időközben eltűnt.

A spread összeomlása önmagában nem feltétlen jelenti azt, hogy a piac megnyugodott, és főleg nem azt, hogy a fizikai ellátási probléma megoldódott.

Sokkal inkább arra utal, hogy a

korábbi pánikszerű fizikai vásárlási hullám kifulladt.

A sürgős vevők kifáradtak. Akiknek azonnali hordókra volt szükségük, azok az elmúlt időszakban már beszerezték azokat a mennyiségeket, amit tudtak, illetve a stratégiai készletek felszabadítása is elkezdődött, ami "házon belül" oldja meg a pótlást. Azok az országok, amelyek nincsenek azonnali ellátási kényszerben, most inkább kivárnak, mert a folyamatos tűzszüneti narratíva (Trump TACO) és a spread visszaesése azt az érzetet kelti, hogy talán nem kell bármi áron beszállni a piacra.

Ez nem feltétlenül megnyugtató fejlemény, sőt: bizonyos szempontból legalább annyira aggasztó jel, mint a prémium korábbi megugrása, hiszen a túlzott nyugalom nem indokolt most a piacon.

Nyár közepétől érkezhet az igazi teszt

A globális olajkészletek példátlan ütemű apadását a lenti ábra jól érzékelteti. A háború előtt a világ "látható olajkészletei" még nagyjából 8,5 milliárd hordó körül mozogtak. Ezek a készletek azokat a már kitermelt olajmennyiségeket jelentik, amelyek tartályokban, tankhajókon, csővezetékekben vagy más tárolási pontokon fizikailag elérhetők.

The world is burning through oil inventories at the fastest pace on record.Since the US-Israeli war on Iran began, stockpiles have fallen by 4.8 million barrels per day, exceeding the peak COVID drawdown.Once inventories run dry, we will switch from an oil deficit to an oil… pic.twitter.com/femR5wbtQD https://t.co/femR5wbtQD — Steve Hanke (@steve_hanke) May 10, 2026

A háború kitörése óta ez a puffer rendkívül gyorsan fogy:

A becslés szerint érdemi keresletcsökkenés vagy a Hormuzi-szoros megnyitása nélkül már most júniusra elérheti a 7,6 milliárd hordós „operational stress levelt”, vagyis azt a szintet, ahol a rendszer működése már elkezdhet akadozni.

7,6 milliárd hordós Az igazán kiritkus szint szeptemberben jöhet el, hiszen a 6,8 milliárd hordós „operational floor level” azt a minimális készletszintet jelöli, amely alatt már a csővezetékek és finomítók működése is veszélybe kerülhet.

A korábbi csúcs egyébként a Covid-időszakban alakult ki, amikor éppen a mostani helyzet fordítottja történt: a lezárások miatt összeomlott a kereslet, miközben a kitermelést és a finomítást nem lehetett egyik napról a másikra leállítani. Emiatt a piaci szereplők gyakorlatilag minden elérhető tárolókapacitást megtöltöttek, a készletek megugrottak, és a tárolóhelyek szűkülésével szélsőséges helyzetek is kialakultak.



Előfordult, hogy a termelők már azért fizettek, hogy valaki egyáltalán átvegye tőlük az olajat. Az árampiacon a negatív ár nem számít példátlannak, az olajpiacon viszont ritka jelenség, hiszen normál körülmények között sokkal nagyobb a tárolási mozgástér.

Első ránézésre jogosan merülhet fel a kérdés: hogyan beszélhetünk ellátási problémáról, ha még mindig több milliárd hordó olaj van a rendszerben?

A 6,8 milliárd hordós szint hatalmas mennyiségnek tűnik, de az olajinfrastruktúrában nem az számít igazán, hogy mennyi készlet látszik a statisztikákban, hanem az, hogy ebből mennyi mozgósítható ténylegesen.

A globális olajrendszer működéséhez ugyanis eleve szükség van egy technikai minimumra: ennyi olajnak a csővezetékekben, tartályokban, finomítói rendszerekben és szállítás alatt kell lennie ahhoz, hogy a rendszer egyáltalán működni tudjon.

Az olajvezetékeknek folyamatosan tele kell lenniük olajjal, különben megszűnik a nyomás, és a szállítás nem működik megfelelően.

A tárolótartályok alján mindig marad olyan olaj, amelyet technológiai okokból nem lehet biztonságosan kiszivattyúzni. Ez a tárolt készletek 10-15 százalékát is elérheti, ami globális szinten már hatalmas mennyiség.

A teljes készletadatba beleszámít a tankereken lévő olaj is, de ahogy azt korábban is írtam, a Hormuzi-szoros lezárása előtt elindult hajók nagy része kirakodta a szállított mennyiségeket, ez a puffer lényegében már kimerült.

Ezért a 6,8 milliárd hordó nem kényelmes biztonsági tartalékot jelent, hanem inkább azt a pontot, ahol a szabadon mozgatható olaj már gyakorlatilag elfogyhat. A 7,6 milliárd hordós üzemi stressz-szint pedig azért fontos, mert ott a rendszer még működik, de a piaci szereplők már elkezdhetnek pánikszerűen viselkedni: nem eladni akarnak, hanem készletet felhalmozni.

Ilyenkor a kínálati sokk már gyors és szélsőséges drágulást válthat ki.

Egyre mélyebb a gödör

Vagyis a globális olajpiac rekord sebességgel éli fel az olajtartalékait. A számláló immár több mint 1 milliárd hordó "elvesztegetett" olajnál jár, ami napról napra további14 millió hordóval nő.

Ez különösen problémás úgy, hogy a Hormuzon áthaladó forgalom továbbra is a nullához konvergál.

A lenti ábrán gyönyörűen látszik, hogy az iráni háború előtti forgalom lényegében eltűnt. Az adatokban április közepén volt egy megugrás, ami a tűzszünetnek köszönhető, de nem maradt tartós. Ráadásul május végén még tovább romlott a helyzet az amerikai blokád bejelentésével, ami az iráni tanker forgalmat is ellehetetlenítette.

Ráadásul az adatokban kirajzolódik egy aggasztó szezonális mintázat is: ha a szaggatott vonallal jelölt előző évi mozgóátlagot nézzük, látható, hogy

a tavaszi hónapoktól kezdve a forgalom emelkedő pályára áll, majd a nyári csúcsidőszakban tartósan magasabb szinten marad.

Ennek több, egymást erősítő oka van.

Az északi féltekén beindul a nyári szabadságolási szezon , vagyis jelentősen nő a közúti közlekedés, ami felhajtja a benzin- és dízelkeresletet. Ezzel párhuzamosan a turisztikai főszezon miatt a légiközlekedés kerozinigénye is megugrik.

, vagyis jelentősen nő a közúti közlekedés, ami felhajtja a benzin- és dízelkeresletet. Ezzel párhuzamosan a turisztikai főszezon miatt a légiközlekedés kerozinigénye is megugrik. Ehhez jön még a hűtési szezon hatása. A nyári hőség miatt a hűtési igény felpörgeti az áramfogyasztást, az ázsiai országok egy része pedig még mindig fűtőolajat, LNG-t vagy más energiahordozót használ áramtermelésre, a rendszer stabilizálására.

Mindez együtt magyarázza, hogy a kritikus tengeri útvonalakon, így a Hormuzi-szoros környékén is miért erősödhet meg szezonálisan a tranzitforgalom a nyári hónapokban.

A falra festett ördög

A mostani piaci helyzet egyik legfontosabb tanulsága, hogy a kínálati sokk önmagában még nem feltétlenül rendezi vissza az egyensúlyt. Az alkalmazkodásnak nemcsak a készletek felélésén, a logisztikai átrendeződésen vagy az alternatív beszerzési útvonalakon keresztül kell megtörténnie, hanem a keresleti oldalon is:

vagyis csökkennie kell a fogyasztásnak, a kiesett mennyiséggel arányosan.

A valódi keresletromboláshoz olyan árszintre van szükség, amely már nem pusztán átmeneti drágulást vagy kivárást eredményez, hanem tényleges fogyasztáscsökkenést kényszerít ki: vagyis a magas árak hatására egyes fogyasztók, iparágak vagy régiók érdemben visszafogják a felhasználásukat - a probléma éppen az, hogy egyelőre ez nem látszik.

Éppen ezért válhat kritikus kérdéssé, hol lehet ez az árszint:

szakértők szerint a fájdalom küszöb nagyjából 140 dolláros olajár környékén kezdődhet.

Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy a piac addig halogatja a valódi az alkalmazkodást, amíg végül maguk a keresleti-kínálati dinamikák végzik el a valódi piszkos munkát. Ez pedig azt jelenti, hogy a szükséges korrekció végül nem fokozatosan, hanem jóval fájdalmasabban érkezhet meg.

Címlapkép forrása: Sumeet Inder Singh/The The India Today Group via Getty Images