Váratlan fordulat Hankó Balázs támogatásai ügyében: napvilágra került, hogyan csatornáztak be félmilliárdot a 2026-os választási kampányra

A botrányt kirobbantó Molnár Áron színész-aktivista és Nagy Ervin, a Tisza Párt képviselője új bizonyítékokat tettek közzé arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) vitatott, 790-es számú "titkos" kollégiumából 500 millió forint állami forrás jutott Mága Zoltán környezetéhez.
Hankó Balázs korábban egy televíziós interjúban határozottan tagadta, hogy a pályázatok zártkörűek lettek volna, és a most leváltott kormány kulturális és innovációs minisztere akkor azt is állította, hogy nem ismeri az egyik nyertes céget, a Novo Studium Kft.-t. A 444 felidézi, hogy a bújtatott kampányfinanszírozást firtató felvetést pedig egyszerűen azzal intézte el, hogy a művészet ízlés kérdése.
A közzétett, egyenesen Hankó Balázsnak címzett pályázati anyag azonban egyértelmű politikai célokat fogalmaz meg, erről már a projekt címe is beszédes:
Országos közösségi és jótékonysági koncertsorozat a nemzeti összetartozásért és a 2026-os választások sikeréért.
A dokumentumban Mágáék nyíltan leírták, hogy a baloldal próbálja megnyerni a művésztársadalmat, és arra figyelmeztettek, hogy ha a kormánypárt nem lép időben, az ellenzék a saját céljaira használhatja fel a hazai alkotókat.
A tervek szerint a félmilliárdos keretből 50–200 vidéki koncertet szerveztek volna, a szöveg a célcsoportot sem rejti véka alá, kifejezetten a roma szavazókat, az időseket és a politikailag bizonytalanokat akarják megszólítani az eseményekkel.
A pályázatban azt írták, hogy a rendezvényeken közvetlen kampánylehetőséget biztosítanának a kormánypárti polgármestereknek és országgyűlési képviselőjelölteknek. A szervezők úgy számoltak, hogy a koncertekkel személyesen százezer, a közösségi médián keresztül pedig több millió embert érhetnek el.
A félmilliárd forintos támogatás végül két szálon jutott el a művészhez:
egy része Mága Zoltán fotósának és projektmenedzserének cégéhez, a másik fele pedig a frissen alapított Novo Studium Kft.-hez került.
Bár utóbbi vállalkozásnak papíron nincs köze a zenészhez, a sajtó már korábban feltárta a cégtulajdonos és a prímás közötti szoros személyes kapcsolatot. Egy másik nyilvánosságra hozott irat ráadásul azt is bizonyítja, hogy a támogatási kérelmet közvetlenül a Kulturális és Innovációs Minisztérium kabinetfőnöke továbbította az NKA vezetésének.
Nagy Ervin szerint a történtek felvetik Hankó Balázs büntetőjogi felelősségét is.
A képviselő úgy véli, közpénzt használtak fel arra, hogy Mága Zoltán körei a kormánypárt mellett kampányoljanak, ezért a Tisza Párt politikusa a bizonyítékokat átadta a hatóságoknak.
Címlapkép forrása: Portfolio
Nagy bajban a kulcsfontosságú ágazat, egy kiszivárgott dokumentum alapján azonnali lépésre készül Brüsszel
Szigorú feltételekhez köthetik az engedményeket.
Sokan elfelejtik, pedig életeket változtat meg: egyetlen kattintással segíthetsz a mélyszegénységben és a fogyatékkal élőkön
Az utolsó pillanatban sem késő, segítünk.
Megérkeztek a felvételek az Ukrajnában eltalált teherhajóról: Putyin olyat lépett, amivel magára haragíthatja a legnagyobb partnerét
Olyan célpontot találtak el az orosz drónok, amelyet nagyon nem akartak.
Magyarországi befektetések miatt is lesújt az Európai Bizottság a kínai cégekre
Nagyon komoly lépést terveznek Brüsszelben.
Pluszban zárt a magyar tőzsde
Csak a Richter esett.
Megjött a hivatalos elutasítás a gigantikus bankfúzió ügyében
Egyre feszültebb a helyzet.
Megkongatták a vészharangot: bármelyik pillanatban lecsaphat az olajhiány
A stabilitás csak a látszat.
Állampapírt szeretnél venni? Irány a Kincstár, most!
Az Államadósság Kezelő Központ Zrt (ÁKK) tájékoztatása alapján két nagyon fontos lakossági állampapír meglévő sorozatának értékesítése lezárul. Az újonnan kibocsátott állampapírok
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Zsiday Viktor: Milyen árfolyamon legyen eurónk?
Magyarországnak valós esélye van az euró bevezetésére a következő években. Habár ezt még el lehet rontani - nagyon is! - de felmerül a kérdés, hogy... The post Zsiday Viktor: Milyen árfolyam
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?