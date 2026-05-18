Váratlan fordulat Hankó Balázs támogatásai ügyében: napvilágra került, hogyan csatornáztak be félmilliárdot a 2026-os választási kampányra

A botrányt kirobbantó Molnár Áron színész-aktivista és Nagy Ervin, a Tisza Párt képviselője új bizonyítékokat tettek közzé arról, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) vitatott, 790-es számú "titkos" kollégiumából 500 millió forint állami forrás jutott Mága Zoltán környezetéhez.

Hankó Balázs korábban egy televíziós interjúban határozottan tagadta, hogy a pályázatok zártkörűek lettek volna, és a most leváltott kormány kulturális és innovációs minisztere akkor azt is állította, hogy nem ismeri az egyik nyertes céget, a Novo Studium Kft.-t. A 444 felidézi, hogy a bújtatott kampányfinanszírozást firtató felvetést pedig egyszerűen azzal intézte el, hogy a művészet ízlés kérdése.

A közzétett, egyenesen Hankó Balázsnak címzett pályázati anyag azonban egyértelmű politikai célokat fogalmaz meg, erről már a projekt címe is beszédes:

Országos közösségi és jótékonysági koncertsorozat a nemzeti összetartozásért és a 2026-os választások sikeréért.

A dokumentumban Mágáék nyíltan leírták, hogy a baloldal próbálja megnyerni a művésztársadalmat, és arra figyelmeztettek, hogy ha a kormánypárt nem lép időben, az ellenzék a saját céljaira használhatja fel a hazai alkotókat.

A tervek szerint a félmilliárdos keretből 50–200 vidéki koncertet szerveztek volna, a szöveg a célcsoportot sem rejti véka alá, kifejezetten a roma szavazókat, az időseket és a politikailag bizonytalanokat akarják megszólítani az eseményekkel.

A pályázatban azt írták, hogy a rendezvényeken közvetlen kampánylehetőséget biztosítanának a kormánypárti polgármestereknek és országgyűlési képviselőjelölteknek. A szervezők úgy számoltak, hogy a koncertekkel személyesen százezer, a közösségi médián keresztül pedig több millió embert érhetnek el.

A félmilliárd forintos támogatás végül két szálon jutott el a művészhez:

egy része Mága Zoltán fotósának és projektmenedzserének cégéhez, a másik fele pedig a frissen alapított Novo Studium Kft.-hez került.

Bár utóbbi vállalkozásnak papíron nincs köze a zenészhez, a sajtó már korábban feltárta a cégtulajdonos és a prímás közötti szoros személyes kapcsolatot. Egy másik nyilvánosságra hozott irat ráadásul azt is bizonyítja, hogy a támogatási kérelmet közvetlenül a Kulturális és Innovációs Minisztérium kabinetfőnöke továbbította az NKA vezetésének.

Nagy Ervin szerint a történtek felvetik Hankó Balázs büntetőjogi felelősségét is.

A képviselő úgy véli, közpénzt használtak fel arra, hogy Mága Zoltán körei a kormánypárt mellett kampányoljanak, ezért a Tisza Párt politikusa a bizonyítékokat átadta a hatóságoknak.

