Végrehajtás indult Balásy Gyula államnak felajánlott cégei ellen

Az adóhatóság lépése elsőre meglepőnek tűnhet, végrehajtást ugyanis jellemzően lejárt fizetési kötelezettség, például adótartozás vagy bírság esetén indítanak, a két érintett cég kiemelkedő pénzügyi helyzete azonban ezt egyáltalán nem indokolná. Az elmúlt közel tíz évben jórészt ezen a két társaságon keresztül zajlott az állami kommunikáció, többek között a jól ismert kék plakátos kampányok is. Az állami megrendeléseknek köszönhetően a cégek nyolc év alatt kétszázszorosára növelték árbevételüket, és az ágazati átlagot messze meghaladó profitmarzzsal működtek.
Balásy Gyula 2017 és 2024 között elképesztő összeget, összesen 92 milliárd forint osztalékot vett ki a cégcsoportból, ebből közel 55 milliárdot csak ez a két vállalat termelt ki. A társaságokban azonban így is bőségesen maradt tartalék, a legutóbbi adatok szerint a most végrehajtás alá vont két cég együttesen több mint 15 milliárd forintnyi likvid eszközzel rendelkezett.
A technikai fizetésképtelenség valódi oka az, hogy a hatóságok zárolták a vállalatok bankszámláit.
Így hiába rendelkeznek jelentős likviditással, tranzakciókat nem tudnak indítani. Ennek következtében az adótartozásaikat sem képesek rendezni. A számlák zárolását korábban a rendőrség is megerősítette: a hatóság hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, egy feltételezett vagyonkimentési üggyel összefüggésben.
A cégcsoport körüli események a választások után gyorsultak fel. Ekkor Magyar Péter arról beszélt, hogy a kormányközeli gazdasági holdudvar egyes szereplői külföldi vagyonkimentésre és cégeik áron aluli eladására készülnek, érintettként említette Balásy Gyulát is. A milliárdos üzletember ezt követően a sajtóban jelentette be, hogy az állami megrendelésekből felépített, általa 80 milliárd forintra értékelt vállalatbirodalmát és egyéb befektetéseit átadja az államnak.
