Záporoznak a vélemények Magyarországról – Ez állítja meg a piaci szárnyalást?

A következő napokban több helyről is értékelik a magyar gazdaság teljesítményét és kilátásait, az Európai Bizottság mellett a Moody’s is friss elemzéssel jelentkezhet. Kérdés, hogy ezek véget vetnek-e az elmúlt hetek piaci rallyjának a forint és a magyar kötvények esetében, vagy épp ellenkezőleg, fokozzák azt. A nemzetközi színtéren a geopolitikai hírek mellett elsősorban a friss, májusi konjunktúramutatókra figyelhetnek a befektetők.

Az áprilisi parlamenti választások óta nem túlzás azt állítani, hogy a befektetők beleszerettek a magyar eszközökbe. Egyelőre mindenki pozitívumként értékeli az új kormány gazdaságpolitikai terveit, az uniós források felszabadításáról szóló tárgyalásokat és hosszútávon az euró bevezetését. Ennek köszönhetően a forint az év eleje óta

már 6,3%-kal erősödött az euróval és 5,4%-kal a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Talán még látványosabb a folyamat a magyar kötvények piacán, ahol több mint hat év után csökkent a magyar tízéves hozam a lengyel alá és lassan a cseh referenciaértéket is közelítheti. Ezzel